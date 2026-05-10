Các món ngon với thịt gà tốt cho người bị ung thư
GĐXH - Dưới đây là danh sách các món ăn giàu dinh dưỡng, có thành phần chính là thịt gà, được khuyến nghị đưa vào khẩu phần ăn của người bệnh ung thư.
Cháo thịt gà cà rốt
Cháo thịt gà cà rốt là một món ăn dễ tiêu hóa, giúp người bệnh ung thư hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng mà không gây áp lực lên dạ dày, ruột và gan.
Nếu protein từ thịt gà giúp hỗ trợ phục hồi tế bào và tăng cường hệ miễn dịch, thì cà rốt lại giàu beta-carotene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Cách nấu món này cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị:
Nguyên liệu: 200g ức gà bỏ da; 1 quả cà rốt; 1 bát gạo (khoảng 200g); Gừng, hành lá, muối, tiêu, đường, bột nêm.
Cách nấu: Rửa gạo sạch, sau đó ngâm trong nước khoảng 30 phút. Gọt vỏ, rửa sạch còa rốt và thái lát mỏng.
Rửa sạch, cho vào nồi nước lớn, thêm ít muối và gừng, đun sôi khoảng 20 phút. Khi ức gà chín tới, gắp ra để ráo nước, xé thịt gà thành từng sợi nhỏ và để riêng. Tận dụng đun nước luộc gà sẵn có, vớt bỏ bọt và bã gừng trong nước dùng.
Nấu cháo: Cho gạo vào nước dùng gà, đun sôi, khuấy đều. Khi cháo đã bắt đầu nhão, hạ lửa nhỏ, để cháo nấu từ từ, thỉnh thoảng khuấy nhẹ.
Khi cháo đã nhão hoàn toàn, cho thịt gà và cà rốt vào, tiếp tục đun khoảng 10-15 phút cho đến khi cà rốt mềm.
Nêm muối, tiêu, đường, bột nêm cho phù hợp khẩu vị. Múc cháo ra bát, rắc lên trên ít hành lá đã cắt nhỏ. Món cháo thịt gà xé cà rốt đã sẵn sàng để thưởng thức.
Canh gà hầm rau củ
Canh gà hầm rau củ là món ăn phù hợp cho người bệnh ung thư có thể đang gặp khó khăn trong việc nhai, nuốt hoặc bị mất nước do tiêu chảy sau hóa trị và xạ trị. Nếu khoai tây cung cấp nhiều tinh bột phức hợp, giúp người bệnh no lâu, nhuận tràng thì thịt gà lại cung cấp nhiều protein; trong khi đó, cà chua, củ cải mang lại nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho hệ miễn dịch.
Nguyên liệu: 1 con gà ta nhỏ hoặc nửa con gà ta lớn; Rau củ: 2 quả cà rốt, 2 củ khoai tây, 1 củ cải trắng, 1/2 củ hành tây, 1/2 củ hành tím, và 2 quả cà chua; 2 lít nước; 1 muỗng canh dầu ô-liu; Muối, tiêu, bột nêm, đường, nước mắm.
Cách nấu: Gà: Rửa sạch, sau đó chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn; Rau củ: Cà rốt, khoai tây, cải trắng rửa sạch, gọt vỏ và thái miếng vừa ăn. Hành tây, hành tím băm nhỏ. Cà chua thái lát.
Đặt nồi lên bếp, cho dầu ô-liu vào, sau đó cho hành tây và hành tím băm vào xào cho đến khi thấy hành tây có màu vàng, thêm gà vào và xào sơ qua.
Khi gà vừa chín sơ, đổ nước vào nồi, cho cà rốt, khoai tây vào đun sôi. Khi nước bắt đầu sôi, hạ lửa nhỏ và đậy nắp, để nấu khoảng 20 phút.
Sau khi rau củ đã mềm, thêm cà chua vào nồi và nấu thêm 5 phút. Nêm muối, tiêu, bột nêm cho phù hợp khẩu vị rồi múc canh ra bát, dùng nóng cùng cơm trắng.
Súp gà ngô nấm
Nguyên liệu: 200g ức gà bỏ da; 1 quả bắp ngô non; 100g nấm hương (hoặc nấm mèo); 2 lít nước; 20g bột năng hoặc bột gạo; Hành lá, muối, tiêu, bột nêm.
Cách nấu: Gà: Rửa sạch gà, chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn; Ngô: Rửa sạch, chặt đoạn khoảng 3cm; Nấm: Rửa sạch, thái miếng nhỏ.
Cho nước vào nồi, đun sôi với 1 chút muối. Khi nước sôi, cho gà vào nấu. Khi nước trở lại sôi, vớt bọt.
Khi gà đã chín, thêm ngô và nấm vào nấu cùng. Đun sôi lại và giảm lửa. Nấu cho đến khi ngô và nấm mềm, khoảng 15-20 phút.
Trong khi đợi nấm và ngô chín, hòa 1 muỗng canh bột năng (hoặc bột gạo) với một ít nước lạnh, khuấy đều cho đến khi không còn lợn cợn.
Từ từ đổ bột năng đã hòa vào nồi súp, khuấy đều. Tiếp tục đun sôi lại và giảm lửa, nấu thêm khoảng 5 phút cho đến khi nước súp đặc lên. Nêm muối, tiêu, bột nêm cho vừa khẩu vị. Trước khi dùng, rắc hành lá đã cắt nhỏ lên trên.
