Hồ Ngọc Hà thưởng thức món cơm gà nức tiếng phố Hội

Thứ hai, 14:01 11/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Nhân chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng đầu tuần này, Hồ Ngọc Hà tranh thủ thưởng thức một vài món ngon dân dã khi ghé thăm phố cổ Hội An.

Bà mẹ ba con thoải mái ngồi ghế nhựa vỉa hè ăn chè, khám phá các món ăn địa phương. Gia đình cô cũng ghé quán cơm nổi tiếng nhất nhì nơi đây: cơm gà bà Buội.

Quán nằm ở một căn nhà nhỏ trên đường Phan Chu Trinh nhưng luôn tấp nập thực khách, đặc biệt là khách du lịch. Mở cửa từ 70 năm trước, quán ban đầu bán trong chợ Hội An, sau chuyển về con phố hiện tại.

Cơm gà là một trong những món ngon dân dã mà hầu như ai đến Hội An cũng phải thưởng thức một lần.

Khách đến quán thường gọi đĩa cơm ăn chung gỏi gà hành tây, giá trung bình khoảng 55.000 đồng, gồm gà ta luộc, xé, trộn với gia vị đơn giản, hành tây thái mỏng và rau răm. Cơm thường được phục vụ kèm đĩa đu đủ ngâm cho đỡ ngấy, chén nước mạ và tương ớt Hội An vị ngọt ngọt, mặn mặn tạo nét đặc trưng.

Đi đông nên ngoài cơm gà đùi, gia đình Hồ Ngọc Hà còn thưởng thức được thêm nhiều món như gỏi gà, lòng mề, chân gà sả ớt.

Hồ Ngọc Hà 'lê la' quán xá vỉa hè khi đến Hội An.

Là một trong những quán cơm gà hút khách du lịch ở Hội An, song trên các diễn đàn mạng xã hội, người dân địa phương lại không quá chuộng địa chỉ này. Cũng có nhiều ý kiến nhận xét chất lượng cơm gà tại đây không còn được như thời điểm cách đây khoảng 10-20 năm. Ngoài cơm gà bà Buội, nhiều địa chỉ khác tại Hội An có thể kể đến như cơm gà An Hiền, cơm gà Xí, cơm gà bà Lắm,..

Cách làm cơm gà Hội An thơm ngon tại nhà

Cơm gà là món dễ ăn lại ngon và thực hiện rất đơn giản, rất phù hợp với các bữa ăn trong gia đình. Tham khảo công thức làm cơm gà dưới đây để làm món cơm gà hấp dẫn cho bữa ăn gia đình bạn nhé.
Nguyên liệu làm cơm gà:

  • 500g gà ta
  • 1 ống gạo tẻ, 1 nắm nhỏ gạo nếp.
  • 1 củ hành tây
  • Nghệ, tỏi, rau răm, hoa chuối, chanh.
  • 1 muỗng mỡ gà
  • 3 muỗng cà phê bột canh
  • 1 muỗng cà phê tiêu bột
  • ½ muỗng cà phê bột ngọt

Cách làm cơm gà:

Bước 1:

  • Gà làm sạch, xát muối, rượu và gừng lên da gà rồi xả lại bằng nước sạch để khử mùi, để ráo nước.

Bước 2:

  • Cho gà vào nồi luộc cùng với lát nghệ tươi, 4 tép tỏi đập dập, 1 củ hành tím khô.

Bước 3:

  • Gạo vo sạch ngâm nước trong vòng 1 đến 2 tiếng.
  • Sử dụng nước luộc gà nấu cơm, lượng nước dùng để nấu cơm sao cho ngập gạo là đủ, thêm 1 muỗng cà phê bột canh và 1 muỗng mỡ gà vào.(Bạn không nên cho quá nhiều nước vì cơm sẽ dễ bị dính ướt làm mất đi độ tơi của món cơm gà).
Bước 4:

  • Hành tây thái mỏng ngâm vào tô nước đá pha thêm chút giấm để hành được giòn, trắng và không bị hăng.
Bước 5:

  • Rau răm nhặt lá rửa sạch. Hoa chuối thái lát mỏng ngâm vào nước muối để hoa được trắng.

Bước 6:

  • Gà sau khi luộc chín tách xương cắt hoặc xé thành miếng vừa ăn.
Bước 7:

  • Cho gà vào tô, trộn đều cùng 2 muỗng cà phê bột canh, 1 muỗng cà phê tiêu bột, ½ muỗng cà phê bột ngọt, 1 quả ớt thái lát, nước cốt của một quả chanh.
  • Cho hành tây và rau răm vào cùng thịt gà, đảo đều.
Bước 8:

  • Chờ cơm chín, xới cơm vào chén dùng muỗng đè nhẹ cho cơm hơi nén lại thành khối sau đó úp lên dĩa, cho thịt gà trộn vào cạnh cơm, dọn kèm với hoa chuối. Món này ăn cùng nước tương, tương ớt hoặc nước mắm pha gừng tỏi ớt cũng đều rất ngon.
