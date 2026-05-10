5 loại trái cây có “tính kiềm” cao, giúp giải nhiệt đầu hè này nhất định phải ăn

Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, các loại trái cây mùa hè còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng sức đề kháng, cải thiện làn da và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn trong thời tiết oi bức.

Dưới đây là 5 loại trái cây được xem như “máy điều hòa tự nhiên” cho cơ thể mà bạn nên bổ sung ngay từ đầu mùa hè.

Quả tỳ bà – “vị thuốc tự nhiên” giúp thanh nhiệt, dưỡng phổi

Tỳ bà, hay còn gọi là nhót tây, là loại quả đặc trưng của đầu hè với vị ngọt dịu pha chút chua nhẹ rất dễ ăn. Theo Đông y, tỳ bà có tác dụng nhuận phổi, giảm ho, thanh nhiệt và hỗ trợ làm dịu cổ họng hiệu quả. Loại quả này chứa nhiều vitamin A, vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của thời tiết nắng nóng.

Đặc biệt, những người thường xuyên cảm thấy nóng trong, khô họng, dễ nổi nhiệt miệng hoặc thức khuya nhiều nên bổ sung tỳ bà vào thực đơn hàng ngày để cơ thể được “hạ nhiệt” tự nhiên. Ngoài ăn tươi, tỳ bà còn có thể dùng để ngâm siro hoặc hấp mật ong, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Cherry – loại quả nhỏ nhưng giàu năng lượng và chống oxy hóa

Cherry (anh đào) là loại trái cây được nhiều người yêu thích mỗi dịp hè về. Không chỉ có màu sắc bắt mắt, vị ngọt thanh dễ ăn, cherry còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin C, kali và anthocyanin dồi dào. Các chất chống oxy hóa trong cherry giúp giảm viêm, hạn chế tác động của gốc tự do và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da do ánh nắng mặt trời gây ra.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung cherry điều độ còn giúp cải thiện giấc ngủ, giảm cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ tuần hoàn máu tốt hơn. Tuy nhiên, do cherry chứa lượng đường tự nhiên khá cao nên người mắc tiểu đường hoặc cần kiểm soát cân nặng nên ăn với lượng vừa phải.

Dâu tằm – “trợ thủ” giúp bổ máu, làm mát gan

Dâu tằm là loại quả dân dã quen thuộc mỗi dịp đầu hè nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng rất đáng nể. Dâu tằm giàu sắt, vitamin C và các hợp chất thực vật có lợi giúp hỗ trợ tuần hoàn máu, cải thiện chức năng gan và tăng cường sức khỏe làn da.

Theo y học cổ truyền, dâu tằm có tính mát, giúp giải nhiệt, bổ huyết và làm dịu cảm giác mệt mỏi khi thời tiết thay đổi. Nhiều phụ nữ trung niên thường sử dụng nước dâu tằm hoặc dâu tằm ngâm để hỗ trợ ngủ ngon và cải thiện tình trạng nóng trong người. Tuy nhiên, do bề mặt quả nhiều khe nhỏ nên dâu tằm rất dễ bám bụi và côn trùng. Người dùng cần ngâm nước muối loãng và rửa kỹ trước khi ăn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mâm xôi – loại quả giúp hệ tiêu hóa “dễ chịu” hơn trong ngày nóng

Mâm xôi là loại quả mọng giàu chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa. Đây được xem là lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên cảm thấy đầy bụng, nóng trong hoặc khó tiêu vào mùa hè. Hàm lượng chất xơ cao trong mâm xôi giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, đồng thời giảm nguy cơ táo bón – tình trạng phổ biến khi cơ thể thiếu nước.

Ngoài ra, các hoạt chất thực vật trong mâm xôi còn giúp cân bằng môi trường axit – kiềm trong cơ thể, hỗ trợ duy trì năng lượng tích cực và cảm giác nhẹ nhàng hơn trong những ngày oi bức. Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn mâm xôi tươi đúng mùa để đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao nhất.

Dưa lưới – “máy cấp nước tự nhiên” cho cơ thể ngày hè

Nhắc đến các loại trái cây giải nhiệt đầu hè, dưa lưới luôn nằm trong danh sách hàng đầu. Với hàm lượng nước cao, vị ngọt mát và giàu vitamin A, vitamin C, dưa lưới giúp cơ thể nhanh chóng bù nước và giảm cảm giác mệt mỏi do thời tiết nóng bức. Không chỉ giúp cấp ẩm cho cơ thể, dưa lưới còn hỗ trợ làm đẹp da, cải thiện tiêu hóa và giúp cơ thể duy trì trạng thái tỉnh táo hơn trong ngày hè.

Đặc biệt, lượng chất chống oxy hóa trong dưa lưới còn giúp bảo vệ tế bào da trước tác hại của tia UV và môi trường ô nhiễm. Với những người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc vận động nhiều, dưa lưới là lựa chọn rất phù hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Những lưu ý quan trọng khi ăn trái cây mùa hè

Dù trái cây rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu sử dụng không đúng cách vẫn có thể gây phản tác dụng. Các chuyên gia khuyến cáo:

Ưu tiên trái cây đúng mùa, có nguồn gốc rõ ràng.

Rửa sạch kỹ trước khi ăn, đặc biệt với các loại quả mọng.

Không ăn quá nhiều trong một lần để tránh đầy bụng.

Hạn chế thêm quá nhiều đường khi chế biến nước ép hoặc trái cây ngâm.

Kết hợp chế độ ăn cân bằng và uống đủ nước mỗi ngày.

Mùa hè là thời điểm cơ thể cần được chăm sóc kỹ hơn từ bên trong. Chỉ cần bổ sung hợp lý những loại trái cây giàu dưỡng chất và “tính kiềm” tự nhiên, bạn không chỉ giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả mà còn cải thiện làn da, tinh thần và sức khỏe tổng thể trong những ngày nắng nóng kéo dài.

