Thực hư việc ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày phòng đột quỵ

Thứ hai, 12:26 11/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Vợ tôi nói ăn trứng mỗi ngày giúp phòng ngừa tim mạch, đột quỵ, nên ăn tối đa hai quả, điều này có đúng không? (Huy, 32 tuổi, Hà Nội).

Ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày phòng đột quỵ?

Theo trả lời của bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông trên VnExpress: Trứng là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao và thường được các chuyên gia dinh dưỡng đề xuất trong bữa ăn. Tuy nhiên, hiện tại chưa có cơ sở khoa học, bài báo hay phác đồ nào khẳng định ăn trứng phòng đột quỵ.

Để phòng ngừa bệnh, mọi người cần duy trì sức khỏe và lối sống lành mạnh. Không thức khuya, không uống rượu bia, không hút thuốc lá, giữ cân nặng phù hợp, tránh béo phì, vận động và tập thể dục thường xuyên. Hạn chế đồ ăn nhanh, đồ ngọt, thực phẩm nhiều dầu mỡ và ưu tiên các thực phẩm lành mạnh. Ngoài ra, cần có chế độ thăm khám định kỳ để phát hiện các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ, từ đó có thể xử lý sớm.

Ví dụ, việc tầm soát các phình mạch não hoặc các dị dạng mạch máu có thể giúp phát hiện nguy cơ và can thiệp kịp thời. Đó mới là phương pháp phòng ngừa đột quỵ, chứ không phải dựa vào một loại thực phẩm ăn hằng ngày, một bài thuốc dân gian hay một bài thuốc truyền miệng nào đó rồi coi đó là yếu tố có thể phòng đột quỵ.

Trứng không phòng ngừa đột quỵ, không nên lạm dụng.

Phòng ngừa đột quỵ là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố đã nói ở trên, từ ăn uống, tập luyện đến thăm khám sức khỏe định kỳ. Do đó, bạn không nên lạm dụng trứng, vì ăn quá nhiều trứng cũng có thể làm tăng cholesterol. Với người bình thường, một quả trứng mỗi ngày là phù hợp; còn với những người có tập luyện thể thao, có thể ăn khoảng hai quả mỗi ngày.

Món ngon với trứng gà trong bữa ăn gia đình

Bạn có thể kết hợp trúng gà với nhiều món như bánh mì, bánh pancake, bánh sừng bò... kết hợp cùng nhiều rau xanh, hoa quả.

Trứng gà kết hợp cùng các thực phẩm khác giúp bữa ăn đa dạng và đầy đủ dưỡng chất hơn.

Bạn có thể thay đổi thực đơn khi kết hợp trứng gà với bánh sừng bò, thịt nguội.

Bánh mì khoai mì tự làm với bơ dừa, việt quất, cải xoăn luộc và trứng. Đây cũng là một gợi ý bữa ăn ngon miệng, đẹp mắt mà đầy đủ dưỡng chất.

Trứng giàu dinh dưỡng và chứa hàm lượng protein cao, thúc đẩy quá trình xây dựng và sửa chữa các mô, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ.

Protein và các axit amin thiết yếu trong trứng giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Ăn một hoặc hai quả trứng vào bữa sáng có thể đáp ứng tốt nhu cầu protein cho cơ thể, giữ làn da, vóc dáng săn chắc, mái tóc khỏe mạnh.

Thêm trứng vào bữa sáng giúp tăng tỷ lệ protein mà không độn thêm quá nhiều calo.

Thêm trứng vào bữa sáng giúp tăng tỷ lệ protein mà không độn thêm quá nhiều calo.

GĐXH - Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày.

Nam thanh niên 28 tuổi giảm gần 30% chỉ số viêm gan sau 4 tuần nhờ ăn loại rau này mỗi ngày

GĐXH - Ăn đa dạng, ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến quá mức, không ăn quá no và duy trì nhịp sống cân bằng. Chính những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ này đã tạo nên nền tảng sức khỏe đáng ngưỡng mộ.

4 sai lầm kinh điển khiến thịt càng nấu càng dai

GĐXH - Không ít người nội trợ than phiền: cùng một nguyên liệu, cùng cách nêm nếm, nhưng món thịt lúc nào cũng khô, dai, kém hấp dẫn. Điều đáng nói, nguyên nhân không nằm ở chất lượng thịt mà lại xuất phát từ những thói quen nấu nướng rất phổ biến, thậm chí được nhiều người tin là “bí quyết”.

Chế độ ăn uống lành mạnh cho người truyền hóa chất

Muốn sống thọ hơn, hãy nhớ 9 bí quyết ăn uống đơn giản, ai cũng thực hiện được

Mẹo luộc vịt ngon, khử mùi hôi cực hiệu quả với nguyên liệu dễ tìm trong căn bếp

Chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp rút ngắn thời gian hồi phục sau điều trị

Đừng chỉ xào khoai tây với cà chua hay nấu canh xương: Đây là 3 công thức giúp nguyên liệu quen thuộc trở nên "ngon bất tận"

Muốn chống lại tế bào ung thư, bệnh nhân ung thư nên ăn thực phẩm sau

GĐXH - Trong quá trình điều trị ung thư, nhiều bệnh nhân còn thường xuyên gặp chứng chán ăn, khó nuốt… Do đó, bệnh nhân ung thư nên ăn gì chứa nhiều chất đạm, chất béo, vitamin cùng khoáng chất để cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.

Vỏ hành tây chính là giải pháp "0 đồng" giúp bạn giải quyết triệt để vấn đề này.

GĐXH - Không chỉ dùng làm cảnh hay hái quả để nấu ăn, cây cảnh này được nhiều gia đình trồng ở ban công. Lá của chúng có thể chế biến thành các món ngon hỗ trợ xương khớp và giải nhiệt hiệu quả trong ngày hè phù hợp cho người trung niên.

GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngoài việc uống đủ nước, việc bổ sung những loại trái cây có tính kiềm tự nhiên là cách đơn giản giúp cơ thể giải nhiệt, cấp ẩm và hỗ trợ thanh lọc hiệu quả.

GĐXH - Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày.

GĐXH - Dưới đây là danh sách các món ăn giàu dinh dưỡng, có thành phần chính là thịt gà, được khuyến nghị đưa vào khẩu phần ăn của người bệnh ung thư.

Đậu phụ được mệnh danh là "thịt thực vật" trong thế giới ẩm thực. Thế nhưng, không phải ra chợ thấy hàng đậu nào bạn cũng được phép vội mua về nhà!

GĐXH - Chảo chống dính gần như đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong căn bếp hiện đại nhờ sự tiện lợi, dễ vệ sinh và giúp hạn chế dầu mỡ khi nấu ăn. Tuy nhiên, ít người biết rằng việc sử dụng sai cách có thể khiến lớp chống dính nhanh hỏng, làm giảm chất lượng món ăn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.

GĐXH - Dưới đây là gợi ý cách làm một số món ăn cho bệnh nhân truyền hóa chất để bạn tham khảo.

GĐXH - Nếu chỉ rửa qua loa dưới vòi nước rồi ăn ngay, nguy cơ nuốt phải côn trùng, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

GĐXH - Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

