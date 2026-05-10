Nói thật: Ra chợ thấy 4 loại đậu phụ này, được cho không cũng đừng dại mang "mầm bệnh" về nhà
Đậu phụ được mệnh danh là "thịt thực vật" trong thế giới ẩm thực. Thế nhưng, không phải ra chợ thấy hàng đậu nào bạn cũng được phép vội mua về nhà!
Đậu phụ là món ăn dân dã nhưng lại được ví như "nhân sâm bình dân" trên bàn ăn nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội. Tuy nhiên, không phải miếng đậu nào bày bán ở chợ cũng đảm bảo an toàn. Nếu không biết cách phân biệt, chúng ta rất dễ mua phải những loại đậu đã bị biến chất hoặc can thiệp hóa chất, gây hại trực tiếp cho sức khỏe.
Dưới đây là 4 loại đậu phụ bạn không nên mua dù có rẻ mấy, thậm chí được người bán cho không cũng đừng mang về nhà:
1. Đậu phụ quá trắng
Đậu nành nguyên bản chứa sắc tố và protein có màu vàng nhạt, nên miếng đậu phụ chuẩn luôn có màu trắng ngà tự nhiên. Nếu bạn thấy đậu phụ trắng tinh, trắng bóng bất thường, rất có thể người sản xuất đã lạm dụng chất tẩy trắng hóa học. Những chất này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn tích tụ độc tố, gây áp lực lớn cho gan và hệ tiêu hóa về lâu dài.
2. Đậu phụ có bề mặt dính, nhớt
Đậu phụ tươi khi chạm vào sẽ mịn màng, khô ráo và có độ rung rinh nhẹ. Ngược lại, nếu bề mặt miếng đậu có cảm giác nhớt dính hoặc xuất hiện lớp màng nhầy, chứng tỏ đậu đã để quá lâu và vi khuẩn đang sinh sôi mạnh mẽ. Những vi khuẩn này tạo ra độc tố có thể gây đau bụng, tiêu chảy, thậm chí là ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.
3. Đậu phụ có mùi lạ
Đặc trưng của đậu phụ mới là mùi thơm dịu, thanh nhẹ của hạt đậu. Nếu đậu xuất hiện mùi lạ, mùi hắc hoặc mùi chua, nghĩa là quy trình bảo quản đã bị nhiễm khuẩn hoặc sản phẩm đã được xử lý bằng hóa chất bảo quản để kéo dài thời gian bán. Tuyệt đối không nên mua loại đậu này vì độc tố bên trong có thể gây hại cho sức khỏe ngay cả khi đã được chế biến nhiệt.
4. Đậu phụ không mềm, mất độ đàn hồi
Một miếng đậu ngon luôn chứa lượng nước ổn định để giữ độ mềm mịn. Khi đậu để lâu, lượng nước này thoát đi khiến cấu trúc đậu bị xơ cứng và khô. Nếu bạn ấn nhẹ mà miếng đậu không có độ lún và bật lại (mất đàn hồi), chứng tỏ nó đã bị ôi hoặc pha quá nhiều tạp chất để tạo độ nặng. Loại đậu này thường mất hết vị béo ngậy và không còn giá trị dinh dưỡng.
Lợi ích sức khỏe của đậu phụ nhiều người chưa biết
Đậu phụ là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe, đặc biệt nhờ vào hàm lượng protein thực vật dồi dào. Khác với nhiều nguồn protein từ thực vật khác, đậu phụ cung cấp protein hoàn chỉnh, chứa đủ cả 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Điều này khiến đậu phụ trở thành một lựa chọn lý tưởng cho người ăn chay, người muốn giảm tiêu thụ thịt động vật nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng.
Một trong những tác dụng nổi bật của đậu phụ là hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nhờ chứa hợp chất isoflavone – một loại phytoestrogen tự nhiên có nguồn gốc từ đậu nành – đậu phụ giúp làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công nhận rằng tiêu thụ ít nhất 25g protein từ đậu nành mỗi ngày có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Không chỉ vậy, đậu phụ còn là nguồn cung cấp canxi và khoáng chất quý giá. Loại đậu phụ được làm bằng chất đông tụ có chứa canxi (như canxi sunfat) có thể cung cấp đến 350mg canxi trong mỗi 100g. giúp hỗ trợ xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi. Ngoài ra, đậu phụ còn chứa sắt, magiê và phốt pho – những khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo máu, chuyển hóa năng lượng và chức năng thần kinh.
Isoflavone trong đậu phụ cũng đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp giảm tình trạng viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Với phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh hoặc mãn kinh, phytoestrogen trong đậu phụ còn giúp làm dịu các triệu chứng như bốc hỏa, cáu gắt và rối loạn giấc ngủ bằng cách cân bằng nội tiết tố một cách tự nhiên.
Chưa kể, với hàm lượng calo thấp, nhiều protein và rất ít carbohydrate, đậu phụ còn phù hợp với những người đang theo đuổi chế độ ăn kiêng hoặc kiểm soát cân nặng. Ăn đậu phụ thường xuyên có thể giúp duy trì cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn mà vẫn đảm bảo cơ thể đủ chất.
