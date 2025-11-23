Tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3 Hà Nội: 1 xe biến dạng, 2 người bị thương
Vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều ô tô trên tuyến Vành đai 3 trên cao đêm 22/11 (đoạn qua Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 2 người bị thương.
Đêm 22/11, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ô tô xảy ra trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn qua phường Hoàng Mai, Hà Nội, khiến 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.
Cụ thể, khoảng 23h đêm 22/11, ô tô tải biển kiểm soát 30M-452.XX lưu thông theo hướng cầu Thanh Trì đi cầu Mai Dịch. Khi đến khu vực ngang tòa nhà Toyota Pháp Vân, xe này bất ngờ đâm liên hoàn vào ô tô con biển kiểm soát 99E-000.XX, ô tô tải 29K-067.XX, ô tô tải thùng kín 30M-387.XX.
Cú va chạm mạnh khiến ô tô con mang biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh bị biến dạng, hai túi khí bung nổ, hai người ngồi trong xe bị thương phải nhập viện cấp cứu. Các phương tiện còn lại bị hư hỏng phần đầu, đuôi và thùng xe.
Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ phương tiện vương vãi trên mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã cử lực lượng đến hiện trường, tổ chức phân luồng và giải quyết vụ tai nạn. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế, bước đầu chưa phát hiện vi phạm.
Được biết, đoạn tuyến xảy ra tai nạn đang trong quá trình sửa chữa. Hiện Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi di chuyển ban đêm người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không lái xe khi buồn ngủ hoặc đã sử dụng rượu, bia; chú ý quan sát tại các khu vực đang thi công, mặt đường hẹp hoặc thiếu ánh sáng. Khi gặp sự cố hoặc tai nạn phía trước, cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển báo từ xa và chủ động giảm tốc từ sớm để tránh va chạm dây chuyền.
