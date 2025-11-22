Mới nhất
Triệt phá ổ nhóm trộm xe mô tô cực nhanh chỉ trong 5 giây

Thứ bảy, 19:39 22/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Công an Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp liều lĩnh, chuyên lấy cắp xe mô tô chỉ trong vài giây. Bảy đối tượng ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị bắt, làm rõ 13 vụ trộm với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản hoạt động liều lĩnh, có tổ chức, chuyên thực hiện nhiều vụ trộm xe mô tô chỉ trong thời gian ngắn.

Nhóm này sử dụng thủ đoạn tinh vi, di chuyển liên tục để tránh bị phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn bị lật tẩy nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an.

Triệt phá ổ nhóm trộm xe máy chỉ trong 5 giây tại Nghệ An - Ảnh 1.

Các đối tượng bị triệu tập, bắt giữ. Ảnh: CANA.

Từ đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm tình hình, mở nhiều chuyên án, khám phá hàng loạt ổ nhóm trộm cắp. Đặc biệt, từ đầu tháng 10/2025, tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú cùng một số xã lân cận ở xã Hưng Nguyên và Quỳ Châu liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ mất trộm xe mô tô. Các đối tượng thường bịt kín mặt, đi qua nhiều tuyến đường để cắt đuôi, khiến công tác truy xét gặp nhiều khó khăn.

Triệt phá ổ nhóm trộm xe máy chỉ trong 5 giây tại Nghệ An - Ảnh 2.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng cầm đầu Trương Hoàng Hiệp. Ảnh: CANA.

Đến ngày 17/11, Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chỉ huy công an tỉnh và công an nhiều địa phương, đồng loạt triệu tập, bắt giữ 7 đối tượng trú tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầm đầu là Trương Hoàng Hiệp (SN 2007, Hà Tĩnh), có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Các đối tượng còn lại đều rất trẻ, nhiều em sinh năm 2006 - 2008 nhưng đã từng có tiền án hoặc tham gia nhiều vụ phạm tội.

Triệt phá ổ nhóm trộm xe máy chỉ trong 5 giây tại Nghệ An - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CANA.

Điều tra ban đầu xác định nhóm này đã gây ra 13 vụ trộm, chiếm đoạt 13 mô tô trị giá hơn 230 triệu đồng. Chúng hoạt động liều lĩnh, sẵn sàng đột nhập nhà dân, quán internet, chung cư. Đáng chú ý, chỉ mất khoảng 5 giây để đấu dây điện, nổ máy và tẩu thoát.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 12 mô tô, 4 biển số, 1 cờ lê dùng để tháo biển, 8 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam 6 đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra.

Triệt phá ổ nhóm trộm xe máy chỉ trong 5 giây tại Nghệ An - Ảnh 4.Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt đối tượng trộm cắp Nguyễn Hải thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.

K. Tâm - V. Đồng
