Triệt phá ổ nhóm trộm xe mô tô cực nhanh chỉ trong 5 giây
GĐXH - Công an Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp liều lĩnh, chuyên lấy cắp xe mô tô chỉ trong vài giây. Bảy đối tượng ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị bắt, làm rõ 13 vụ trộm với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.
Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản hoạt động liều lĩnh, có tổ chức, chuyên thực hiện nhiều vụ trộm xe mô tô chỉ trong thời gian ngắn.
Nhóm này sử dụng thủ đoạn tinh vi, di chuyển liên tục để tránh bị phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn bị lật tẩy nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an.
Từ đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm tình hình, mở nhiều chuyên án, khám phá hàng loạt ổ nhóm trộm cắp. Đặc biệt, từ đầu tháng 10/2025, tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú cùng một số xã lân cận ở xã Hưng Nguyên và Quỳ Châu liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ mất trộm xe mô tô. Các đối tượng thường bịt kín mặt, đi qua nhiều tuyến đường để cắt đuôi, khiến công tác truy xét gặp nhiều khó khăn.
Đến ngày 17/11, Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chỉ huy công an tỉnh và công an nhiều địa phương, đồng loạt triệu tập, bắt giữ 7 đối tượng trú tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầm đầu là Trương Hoàng Hiệp (SN 2007, Hà Tĩnh), có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Các đối tượng còn lại đều rất trẻ, nhiều em sinh năm 2006 - 2008 nhưng đã từng có tiền án hoặc tham gia nhiều vụ phạm tội.
Điều tra ban đầu xác định nhóm này đã gây ra 13 vụ trộm, chiếm đoạt 13 mô tô trị giá hơn 230 triệu đồng. Chúng hoạt động liều lĩnh, sẵn sàng đột nhập nhà dân, quán internet, chung cư. Đáng chú ý, chỉ mất khoảng 5 giây để đấu dây điện, nổ máy và tẩu thoát.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 12 mô tô, 4 biển số, 1 cờ lê dùng để tháo biển, 8 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam 6 đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra.
Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'Xã hội - 4 giờ trước
Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.
Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổiXã hội - 4 giờ trước
Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.
Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiềnXã hội - 4 giờ trước
Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.
Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng...
Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túyPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/11, Mùa Dua Thái - cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), Nghệ An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến mình vướng vòng lao lý.
Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đăng tải thông tin tin sai sự thật về công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội, người phụ nữ trú tại phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội xử lý.
Công an kịp thời giải cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị thao túng qua điện thoạiPháp luật - 1 ngày trước
Nhận tin báo của người thân về việc ông N.T.K mất liên lạc bất thường, Công an xã Tam Anh (Đà Nẵng) đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra và xác định ông K. đang bị các đối tượng lừa đảo điều khiển tinh thần qua điện thoại.
Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạngPháp luật - 1 ngày trước
Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội...
Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máyPháp luật - 1 ngày trước
Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng tuổi từ 16–18 đã gây ra 13 vụ trộm xe máy với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.
Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.
Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”Pháp luật
GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.