Gần 3 thập kỷ P&G đồng hành cùng ước mơ học tập của thế hệ trẻ Việt Nam
Sáng ngày 7/3, Công ty Procter & Gamble Việt Nam (P&G Việt Nam) phối hợp cùng Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao Học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 150 học sinh giỏi vượt khó trên địa bàn thành phố, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 29 năm bền bỉ đầu tư cho giáo dục và phát triển cộng đồng.
Ra đời cách đây gần 30 năm, chương trình học bổng "Chắp Cánh Ước Mơ" mang sứ mệnh hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững tin theo đuổi con đường học tập. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ hơn 4.000 học sinh, nhiều em trong số đó đã trưởng thành, xây dựng sự nghiệp và đóng góp tích cực cho xã hội. Thành công của sáng kiến này được xây dựng trên nền tảng hợp tác chặt chẽ giữa P&G Việt Nam với Liên đoàn Lao động Bình Dương trước đây và nay là Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương.
Tiếp nối hành trình ý nghĩa với tên gọi mới, Học bổng Nguyễn Đức Cảnh tiếp tục sứ mệnh nâng bước thế hệ trẻ chinh phục ước mơ học tập. Trong năm 2026, 150 suất học bổng với tổng giá trị 300 triệu đồng đã được trao tặng. Mỗi suất bao gồm tiền mặt cùng quà tặng thiết thực gồm các sản phẩm thiết yếu như nước giặt Ariel, dầu gội Head & Shoulders và sáp thơm Ambi Pur.
Ông Stefan Wysocki, Giám đốc Nhà máy Bến Cát, P&G Việt Nam, chia sẻ: "Suốt hơn 30 năm qua, P&G Việt Nam luôn cam kết đồng hành cùng cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động thông qua các sáng kiến phát triển bền vững, trong đó chương trình học bổng dành cho học sinh địa phương là một điểm nhấn tiêu biểu. Bước sang giai đoạn mới với Học bổng Nguyễn Đức Cảnh, chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh học tập với niềm tin và khát vọng lớn hơn. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng và đồng hành của chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành, giúp chương trình ngày càng lan tỏa và mang lại những tác động tích cực lâu dài cho cộng đồng."
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục mở rộng quy mô kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, việc bảo đảm cơ hội học tập cho thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2026 do công ty P&G Việt Nam tài trợ là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo cho thế hệ trẻ. Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của P&G Việt Nam gần 3 thập kỷ qua trong việc chắp cánh cho hàng ngàn học sinh vững bước theo đuổi ước mơ và sẵn sàng đóng góp cho đất nước."
Trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, P&G không chỉ đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội thông qua các thương hiệu được hàng triệu gia đình tin dùng như Ariel, Downy, Pantene, Head & Shoulders, Rejoice, Gillette…, mà còn tiên phong triển khai nhiều sáng kiến phát triển bền vững, tạo ra những giá trị thiết thực và lâu dài cho cộng đồng trên khắp cả nước.
