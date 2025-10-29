Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
GĐXH - Sau gần hai tháng hoạt động thí điểm, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tại một số nút giao ở Hà Nội đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phát hiện vi phạm. Đáng báo động, chỉ riêng lỗi không thắt dây an toàn đã ghi nhận gần 3.800 trường hợp.
Ngày 29/10, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, theo kết quả thống kê chi tiết từ hệ thống camera AI trong gần hai tháng (từ 12h00 ngày 1/9/2025 đến 12h00 ngày 27/10/2025) đã cho thấy một bức tranh đáng lo ngại về ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận không nhỏ người điều khiển phương tiện.
Chỉ tính riêng tại vị trí camera AI lắp đặt ở Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong khoảng thời gian gần 2 tháng, hệ thống đã ghi nhận 544.442 lượt phương tiện đi qua với tốc độ trung bình đo được là 71,47 km/h.
Điều đáng nói, qua phân tích dữ liệu hình ảnh, "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và ghi nhận tới 3.787 trường hợp người điều khiển phương tiện không thắt dây đai an toàn. Con số này cho thấy tình trạng coi thường quy định an toàn cơ bản khi lái xe trên cao tốc vẫn còn rất phổ biến.
Bên cạnh đó, camera AI cũng phát hiện 55 trường hợp tài xế dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện ở tốc độ cao, một hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng.
Không chỉ phát huy hiệu quả trên cao tốc, hệ thống camera AI thí điểm tại nội đô Hà Nội cũng "vạch mặt" hàng loạt vi phạm phổ biến. Cụ thể, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Cầu Giấy), camera AI đã tự động phát hiện tới 6.733 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.
Đồng thời, cũng tại nút giao này, hệ thống ghi nhận một con số vi phạm rất cao là 7.264 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), cùng với đó là 90 trường hợp đi ngược chiều. Trong khi đó, trên đường Lê Văn Lương, camera AI cũng ghi nhận 317 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.
Tất cả các trường hợp vi phạm được camera AI ghi nhận trên cao tốc và trong nội đô đều đã được hệ thống tự động phân tích, trích xuất thông tin và chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng liên quan để thực hiện thủ tục xác minh, gửi thông báo và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Những con số thống kê trên một lần nữa cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc ứng dụng công nghệ AI vào công tác giám sát và xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, Cục CSGT cũng nhấn mạnh rằng, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ. Yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh vẫn nằm ở ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông.
Cục CSGT mong muốn mọi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
