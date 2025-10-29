Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ tư, 10:57 29/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau gần hai tháng hoạt động thí điểm, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tại một số nút giao ở Hà Nội đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phát hiện vi phạm. Đáng báo động, chỉ riêng lỗi không thắt dây an toàn đã ghi nhận gần 3.800 trường hợp.

Ngày 29/10, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, theo kết quả thống kê chi tiết từ hệ thống camera AI trong gần hai tháng (từ 12h00 ngày 1/9/2025 đến 12h00 ngày 27/10/2025) đã cho thấy một bức tranh đáng lo ngại về ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận không nhỏ người điều khiển phương tiện.

Chỉ tính riêng tại vị trí camera AI lắp đặt ở Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong khoảng thời gian gần 2 tháng, hệ thống đã ghi nhận 544.442 lượt phương tiện đi qua với tốc độ trung bình đo được là 71,47 km/h.

Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 1.

Một trường hợp tài xế không thắt giây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tối 28/10. Ảnh: Cục CSGT

Điều đáng nói, qua phân tích dữ liệu hình ảnh, "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và ghi nhận tới 3.787 trường hợp người điều khiển phương tiện không thắt dây đai an toàn. Con số này cho thấy tình trạng coi thường quy định an toàn cơ bản khi lái xe trên cao tốc vẫn còn rất phổ biến.

Bên cạnh đó, camera AI cũng phát hiện 55 trường hợp tài xế dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện ở tốc độ cao, một hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng.

Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 2.

Trường hợp người đi xe máy vi phạm bị camera AI phát hiện tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Cầu Giấy). Ảnh: Cục CSGT

Không chỉ phát huy hiệu quả trên cao tốc, hệ thống camera AI thí điểm tại nội đô Hà Nội cũng "vạch mặt" hàng loạt vi phạm phổ biến. Cụ thể, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Cầu Giấy), camera AI đã tự động phát hiện tới 6.733 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Đồng thời, cũng tại nút giao này, hệ thống ghi nhận một con số vi phạm rất cao là 7.264 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), cùng với đó là 90 trường hợp đi ngược chiều. Trong khi đó, trên đường Lê Văn Lương, camera AI cũng ghi nhận 317 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 3.

Trên đường Lê Văn Lương, camera AI cũng ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện đi sai làn đường. Ảnh: Cục CSGT

Tất cả các trường hợp vi phạm được camera AI ghi nhận trên cao tốc và trong nội đô đều đã được hệ thống tự động phân tích, trích xuất thông tin và chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng liên quan để thực hiện thủ tục xác minh, gửi thông báo và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Những con số thống kê trên một lần nữa cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc ứng dụng công nghệ AI vào công tác giám sát và xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, Cục CSGT cũng nhấn mạnh rằng, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ. Yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh vẫn nằm ở ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông.

Cục CSGT mong muốn mọi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông để bảo vệ chính mình và cộng đồng.

Cố tình che biển số xe để qua mặt camera AI, tài xế có thể "thoát nạn"?Cố tình che biển số xe để qua mặt camera AI, tài xế có thể 'thoát nạn'?

GĐXH - Trước thực trạng nhiều tài xế dùng đủ "chiêu trò" để che, dán, làm mờ biển số để qua mắt camera phạt nguội, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định "mắt thần" AI thế hệ mới được trang bị nhiều tính năng để phát hiện và cảnh báo ngay cả các hành vi này.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cố tình che biển số xe để qua mặt camera AI, tài xế có thể 'thoát nạn'?

Cố tình che biển số xe để qua mặt camera AI, tài xế có thể 'thoát nạn'?

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để siết chặt quản lý vi phạm giao thông

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để siết chặt quản lý vi phạm giao thông

Chủ xe đăng bài nói camera AI phạt nguội nhầm, Cục CSGT tung bằng chứng 'không thể chối cãi'

Chủ xe đăng bài nói camera AI phạt nguội nhầm, Cục CSGT tung bằng chứng 'không thể chối cãi'

Trong 24 giờ, một nút giao ở Hà Nội ghi nhận 105 người vượt đèn đỏ qua Camera AI

Trong 24 giờ, một nút giao ở Hà Nội ghi nhận 105 người vượt đèn đỏ qua Camera AI

Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'

Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'

Cùng chuyên mục

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do lịch chi trả lương hưu tháng 11 rơi vào ngày Chủ nhật nên lịch chi trả sẽ chuyển qua thứ Hai (3/11/2025).

Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúc

Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, có những tháng sinh Âm lịch đặc biệt mang đến cho con người tính cách khiêm tốn, giản dị và nội tâm hướng thiện.

Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn

Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, không khí lạnh tăng cường có thể bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ nước ta.

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế

Đời sống - 7 giờ trước

Khu vực di tích Cố đô Huế đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận lũ rất lớn trong vòng gần 30 năm, xảy ra trong những ngày qua tại TP Huế.

Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'

Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Tối 28/10, chiếc xe bồn chở khí hóa lỏng trong lúc di chuyển vào Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên) đã bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao sau đó bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Từ đêm 30/10, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Từ đêm 30/10, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, miền Bắc nước ta sẽ đón không khí lạnh tăng cường.

Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?

Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Sau trận ngập lụt lịch sử do ảnh hưởng cơn bão số 11 vừa qua, cuộc sống của người dân ở các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đang dần trở lại nhịp sống thường ngày.

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình tính cách trung thực, thẳng thắn và lương thiện.

Hơn 35.000 ngôi nhà ở TP Huế bị ngập trong nước lũ

Hơn 35.000 ngôi nhà ở TP Huế bị ngập trong nước lũ

Đời sống - 18 giờ trước

Chiều nay (28/10), mực nước sông Hương, sông Bồ và các sông lớn ở Huế bắt đầu xuống nhưng vẫn trên báo động 3. Mưa lũ đến chiều nay làm hơn 35 ngàn nhà dân bị ngập, nhiều người không kịp trở tay do nước dâng quá nhanh.

Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa

Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa

Đời sống - 19 giờ trước

Bị CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, nữ tài xế ở Thái Nguyên không chấp hành, còn hất máy đo xuống đất. Kết quả cho thấy mức vi phạm gần gấp đôi kịch khung theo quy định.

Xem nhiều

Các con giáp nghỉ hưu tiền bạc dư giả, sống thoải mái

Các con giáp nghỉ hưu tiền bạc dư giả, sống thoải mái

Đời sống

GĐXH - Đến tuổi trung niên, thành quả cả đời bỗng "đơm hoa kết trái", 3 con giáp dưới đây không chỉ sự nghiệp viên mãn mà còn nghỉ hưu trong sung túc, tiền bạc rủng rỉnh, tinh thần thảnh thơi.

Những ngày sinh Âm lịch 'cất giữ Thần Tài'

Những ngày sinh Âm lịch 'cất giữ Thần Tài'

Đời sống
Sử dụng tài khoản ngân hàng phải chịu 6 khoản phí này, ai cũng nên biết

Sử dụng tài khoản ngân hàng phải chịu 6 khoản phí này, ai cũng nên biết

Đời sống
Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?

Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?

Đời sống
Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top