Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để siết chặt quản lý vi phạm giao thông
GĐXH - Hàng loạt camera AI đang được lắp đặt trên nhiều tuyến phố của Thủ đô nhằm tăng cường giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống "mắt thần" này không chỉ tự động phát hiện vi phạm mà còn có khả năng điều tiết giao thông, truy vết tội phạm, hứa hẹn sẽ thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị và ý thức của người dân.
Trong nỗ lực xây dựng một Thủ đô thông minh, an toàn và văn minh, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt một đề án quy mô lớn, theo đó thành phố sẽ triển khai lắp đặt hơn 40.000 camera trên các tuyến giao thông, trong đó khoảng 16.000 camera phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị.
Việc triển khai được thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030. Đây được xem là một bước đi đột phá, sử dụng công nghệ để siết chặt quản lý và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn Thủ đô.
Camera AI hoạt động như thế nào?
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, không giống như camera giám sát thông thường, hệ thống mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với những khả năng vượt trội. Các camera được trang bị công nghệ quay quét 360 độ, có khả năng nhận diện khuôn mặt và biển số phương tiện một cách rõ nét từ khoảng cách lên tới 500 - 700m, bất kể ngày đêm.
Khi hệ thống này hoàn thiện vào cuối năm nay, nhiều tuyến đường sẽ không cần sự hiện diện thường xuyên của lực lượng CSGT. Thay vào đó, mọi hành vi vi phạm sẽ được "mắt thần" ghi lại và phân tích tự động.
Toàn bộ dữ liệu hình ảnh sẽ được truyền trực tiếp về Trung tâm Chỉ huy của Cục CSGT. Tại đây, hệ thống AI sẽ phân tích, nhận diện và tự động phân loại các lỗi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn...
Sau khi xác thực, thông báo vi phạm kèm hình ảnh bằng chứng sẽ được gửi đến chủ phương tiện một cách nhanh chóng qua các ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc thông qua công an địa phương.
Không chỉ phạt nguội, còn chống ùn tắc, truy bắt tội phạm
Điểm ưu việt của dự án này không chỉ dừng lại ở việc xử phạt vi phạm giao thông. Hệ thống camera AI còn là một công cụ quản lý đô thị đa năng. Chúng có thể tự động phát hiện và phân tích các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường như đổ rác sai nơi quy định, hay các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Đặc biệt, hệ thống được tích hợp chức năng điều khiển giao thông thông minh. Dựa trên việc đo đếm lưu lượng xe theo thời gian thực, AI có thể tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao, góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông nan giải của Thủ đô.
Bên cạnh đó, khả năng nhận diện khuôn mặt còn là một công cụ đắc lực trong công tác an ninh. Hệ thống có thể nhanh chóng phát hiện các đối tượng tình nghi, bị truy nã xuất hiện trên đường phố và gửi cảnh báo tức thời về trung tâm chỉ huy, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống tội phạm.
Làm sao để biết mình có bị phạt nguội?
Để tạo sự minh bạch và thuận tiện cho người dân, Cục CSGT đã cung cấp công cụ tra cứu vi phạm trực tuyến. Người dân có thể truy cập vào Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (www.csgt.vn), vào mục "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh". Chỉ cần nhập chính xác biển số xe và mã bảo mật, hệ thống sẽ trả về kết quả nếu phương tiện có vi phạm bị ghi nhận.
Hiện tại, hàng loạt các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm của Thủ đô đã và đang được lắp đặt hệ thống camera AI, bao gồm các trục đường huyết mạch như: Giảng Võ - Cát Linh, Giảng Võ - Láng Hạ; Điện Biên Phủ - Trần Phú; Phan Đình Phùng - Hùng Vương; Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt; Ô Chợ Dừa; Đại Cồ Việt - Giải Phóng; Hàng Giấy - Hàng Đậu; Quán Thánh - Thanh Niên; Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc; Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến; Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng; Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch; Âu Cơ - Lạc Long Quân; Phạm Văn Đồng - Bộ Công an; Láng Hạ - Thái Hà; Hoàng Cầu - La Thành; Phạm Hùng - Mễ Trì; Kim Mã - Núi Trúc; Phố Huế - Hàng Bài; Tràng Thi - Cửa Nam; Lý Thường Kiệt - Hàng Bài; Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển; Bà Triệu; Hai Bà Trưng; Đinh Tiên Hoàng; Tràng Tiền; Cầu Giấy; Võ Chí Công - Xuân La; tuyến Nhật Tân - Nội Bài... cùng nhiều điểm khác.
Việc phủ sóng mạng lưới "mắt thần" AI không chỉ là giải pháp công nghệ nhằm giảm tải cho lực lượng chức năng mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra một sự thay đổi căn cơ trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Khi mọi hành vi đều có thể bị giám sát và xử lý một cách khách quan, minh bạch, việc xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh sẽ không còn là mục tiêu xa vời.
