Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mò

Đạo diễn Việt kiều 'Quán Kỳ Nam': Từ bé tôi đã không ham tiền bạc GĐXH - Leon Lê - đạo diễn Việt kiều nổi tiếng với khán giả qua phim "Song lang" mới đây đã mời Đỗ Thị Hải Yến trở lại với "Quán Kỳ Nam". Trước khi thành danh, nam đạo diễn sinh năm 1977 được chú ý bởi thân thế kín tiếng và tinh thần tận hiến vì nghệ thuật.

Phân đoạn đám cưới của Văn Quân và Tường Vy tái hiện một khung cảnh đầy hoài niệm, hệt như ta đang lật giở cuốn album được chụp trong ngày vui của bố mẹ khi xưa. Hóa ra đám cưới thời bao cấp lại giản dị mà đẹp đến vậy. Một đám rước dâu thật dài, nối đuôi nhau trên cầu thang cư xá cũ. Những lồng đèn giấy đỏ, khung giấy chữ hỷ dán dọc hành lang dẫn vào căn hộ của đôi vợ chồng mới.

Hình ảnh cô dâu chú rể trong đám cưới của thời kỳ bao cấp.

Căn bếp của Kỳ Nam rộn ràng tiếng nồi chảo, tiếng người trò chuyện, thoăn thoắt những bàn tay dọn những món ngon nóng hổi lên đĩa. Bàn tiệc được sắp trên sân thượng rộng thoáng của cư xá, cổng hoa và xung quanh kết bằng lá dừa, trang trí hoa tươi. Bàn lễ chất đầy những món quà gói giấy đỏ họa tiết và chiếc bánh cưới xinh xắn viết tên đôi uyên ương. Một khung cảnh xinh đẹp, gần gũi và đầy hoài niệm. Một ngày vui của cả khu cư xá chứ không chỉ riêng hai gia đình vừa kết tình thông gia. Mỗi người một việc, ai cũng tất bật, và ai cũng giữ mãi nụ cười trên môi.

Cô dâu chú rể ở thập niên 80.

Ngày vui của cả khu cư xá đã diễn ra thật trọn vẹn với những bàn tiệc ngon lành đẹp mắt từ căn bếp đầy ánh sáng của Kỳ Nam, với những tiếng cười rộn rã, những ánh mắt hạnh phúc và mãn nguyện. Không chỉ đứng bếp chính cho lễ cưới, Kỳ Nam còn tự tay cặm cụi sửa váy cho cô dâu mới, không quên dặn cô dâu và phụ dâu ăn chút gì rồi hẵng lên tiếp khách cho có sức. Một người phụ nữ vốn quen sống lặng lẽ và khép kín, nay phải ra mặt cáng đáng, tiếp xúc với nhiều người một lúc, mà vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh và ấm áp, ân cần. Có lẽ Kỳ Nam vốn luôn mở lòng với xung quanh, chỉ cần chậm lại, ngưng xét đoán, ai cũng sẽ cảm nhận được cái tình cảm ấm áp nơi cô.

Nhan sắc Đỗ Hải Yến trong "Quán Kỳ Nam".

Với chất liệu điện ảnh đậm màu hoài niệm, phong cách thị giác tinh tế và lối kể chuyện trầm lắng đặc trưng, đoạn best cut của "Quán Kỳ Nam" tái hiện lại một đám cưới đơn sơ, giản dị nhưng đầy niềm vui, và cả sự chữa lành, kết nối. Chẳng còn những e dè, ngượng ngập nữa. Chỉ còn những nụ cười niềm nở, gương mặt nhẹ nhõm của Luyến, niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng mới và sự chúc phúc của tất cả mọi người. Một ngày vui của đôi lứa và một ngày với niềm vui hòa hợp chung.

Có một khung hình mà khán giả bắt gặp 3 nhân vật chính: Khang, Su và Kỳ Nam cùng sóng vai bên nhau. Nhưng rất nhanh, Khang đã rời khỏi khung hình, chỉ còn Kỳ Nam đang hướng dẫn Su đảo đồ ăn. Có lẽ dù ngắn ngủi, ít ra họ đã từng được đồng hành cùng nhau một quãng đường ngắn và ý nghĩa, đem đến cho nhau cảm giác ấm áp của tình yêu, tình thân gia đình. Tuy ngắn, nhưng đủ đẹp. Cảnh Kỳ Nam chỉnh váy giúp cô dâu mới, có lẽ cô cũng đã nghe câu đùa mà hai cô gái trẻ dành cho nhau: "Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác!" Một câu đùa bâng quơ, cũng là một câu nói an ủi, đồng cảm cho đoạn tình cảm trái ngang, có lẽ không bao giờ đi đến đoạn kết đẹp như cô dâu trẻ đang có.

Cô dâu của những năm thập niên 80 có lối trang điểm đậm, sắc sảo.

Với sự trau chuốt đến từng khuôn hình và một câu chuyện chứa đầy những điều chưa kịp nói, "Quán Kỳ Nam" hứa hẹn sẽ là một trong những bộ phim Việt cảm xúc nhất năm. Phim hiện đang chiếu tại hệ thống rạp toàn quốc.