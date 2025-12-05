NSND Tiến Đạt 'đổi đời' ở tuổi 72
GĐXH - "Ông Tân không mưu cầu gì ngoài việc giúp bà con sống văn minh, sạch sẽ từ trong nhà, trong ngõ ra ngoài phố. Cách suy nghĩ ấy rất Hà Nội, giống với tôi", NSND Tiến Đạt chia sẻ về vai mới trong "Phù sa ngọt".
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chính thức giới thiệu đến khán giả bộ phim truyền hình "Phù sa ngọt" dài 55 tập, phát sóng lúc 20h hàng ngày trên kênh H2.
Lấy cảm hứng từ đời sống người dân ven sông Hồng, "Phù sa ngọt" đưa khán giả đến với cộng đồng xóm Bến – nơi đời sống người dân được bồi đắp bởi những thăng trầm và khát vọng của bao người gắn bó với dòng sông Hồng. Dòng sông này không chỉ là huyết mạch giao thông mà còn là nguồn nước nuôi dưỡng vùng đất phù sa trù phú, đồng thời hình thành nên trung tâm văn hóa giàu bản sắc của Thăng Long – Hà Nội.
Đạo diễn Mạnh Hà chọn nhịp kể nhẹ nhàng, chú trọng vẻ đẹp dung dị của đời sống ven sông. Những chi tiết đời thường như bãi bồi, phiên chợ, tiếng máy đóng thuyền, bữa cơm xóm Bến được khắc họa sinh động, tạo cảm giác chân thực, gần gũi và giàu cảm xúc.
Dàn diễn viên trong "Phù sa ngọt".
Phim quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng thuộc nhiều thế hệ: NSND Tiến Đạt đảm nhận vai ông Tân – Tổ trưởng tổ dân phố nguyên tắc nhưng mềm mỏng trong ứng xử cộng đồng; NSƯT Quách Thu Phương vào vai cô Hồng – người phụ nữ Hà Nội đưa con trai trở về xóm Bến sau biến cố gia đình; NSƯT Minh Tuấn trong vai ông Hoàn – người bình dị, coi trọng gia đình và có nét hài dí dỏm; NSƯT Anh Thơ đảm nhiệm vai bà Hòe – chủ quán nước, được coi là "điểm kết nối thông tin của xóm". Bên cạnh đó còn có các diễn viên Linh Sơn, Hà Phương Anh, Hoàng Phượng, Đàm Hằng, Hoàng Du Ka, Quốc Toàn… góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về đời sống ven sông.
NSND Tiến Đạt, gương mặt kinh điển của Nhà hát Kịch Hà Nội với sự nghiệp diễn xuất kéo dài nhiều thập kỷ, sinh năm 1953, nổi bật với ngoại hình bệ vệ và gương mặt đạo mạo nhưng có nét "gian". Ông thường được giao những vai phản diện – những "ông trùm phản diện" đặc sắc trên màn ảnh. Chia sẻ với Gia đình & Xã hội về vai diễn mới, ông nói: "Trong sự nghiệp của tôi, khoảng 70% là các vai phản diện, những nhân vật mưu mô, xảo quyệt – nói vui thì những vai của tôi cũng đều… phản diện cả. Chính vì thế, khi nhận được kịch bản 'Phù sa ngọt' với một vai tốt, tôi xúc động lắm. Cảm giác được hóa thân vào một con người hiền lành, tử tế khiến tôi vừa lạ, vừa vui".
Ông cho biết, điều khiến ông thương và yêu nhân vật ông Tân là lý tưởng sống của nhân vật. Trong phim, ông Tân luôn đau đáu mong muốn làm sao để người dân quanh mình sống tốt hơn, văn minh hơn. Ông không chịu được cảnh khu xóm bẩn thỉu, luộm thuộm và ích kỷ. Ông muốn làm sạch từ trong ngõ ra đến ngoài phố, không chỉ là sạch rác mà còn sạch trong cách sống, cách nghĩ.
"Có một câu thoại mà tôi rất nhớ, cũng là câu khiến tôi rung động và quyết định nhận vai này. Ông Tân nói: 'Tôi thề là tôi sẽ phải làm cho người dân xóm Bến sống văn minh, nếu không thì đến một ngày nào đó, thành phố có khi di dời các vị đi luôn!'. Đó không chỉ là lời của nhân vật mà còn là tiếng lòng của một người thật sự yêu cuộc sống, yêu con người và muốn xã hội đổi thay theo hướng tích cực. Diễn vai này, tôi thấy mình được nhẹ nhõm và ấm áp hơn rất nhiều," NSND Tiến Đạt chia sẻ về vai diễn mới của mình.
Một trong những khó khăn của việc làm phim - Phù Sa Ngọt- Đài PTTH Hà Nội
Ông Nguyễn Kim Khiêm – Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội – nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là công trình chiến lược, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô. "Từ tâm thế quay lưng với sông, nay thành phố sẽ hướng mặt vào sông, phát triển hai bên bờ thay vì chỉ một phía như trước đây," ông chia sẻ.
Việc triển khai trục cảnh quan sông Hồng không chỉ tạo sức bật cho kinh tế – xã hội – văn hóa mà còn thay đổi cách người dân sống trong không gian đô thị tương lai. Vì vậy, "Phù sa ngọt" không chỉ là tác phẩm giải trí mà còn là một phần trong hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về quy hoạch và định hướng phát triển của Hà Nội.
