Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 "Lằn ranh", Chấn (Hà Việt Dũng), rất lạnh lùng khi đối mặt với Thiệu (Mạnh Cường) kẻ muốn dùng hồ sơ hoàn thuế năm ngoái như một con bài ép buộc. Chấn thẳng thắn tuyên bố: "Anh đã làm đúng theo quy trình, nếu có sai sót thì đó cũng do anh chịu trách nhiệm. Và anh không ngần ngại cảnh báo đừng ai mang chuyện đó ra để đe doạ tôi”.

Biết mọi đường luồn lách đều vô dụng, Thiệu quyết định sử dụng một đoạn clip ghi cảnh một cô gái ngã vào lòng Chấn lúc anh say nhằm bôi nhọ thanh danh anh.

Thiệu tìm mọi cách để đe dọa Chấn để làm những việc có lợi cho mình. Ảnh VTV

Trong khi đó, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu (Hồng Diễm) tiếp tục ghi ngờ về các mối quan hệ trong công việc chồng khiến không khí gia đình khá căng thẳng. Chấn tỏ ra mệt mỏi vì những cuộc cãi vã, đã đề xuất một giải pháp mỗi người tự về nhà mình theo giờ “chẵn lẻ” để tránh va chạm, cho con gái lớn lên trong yên ổn.

“Cứ nói chuyện với chồng là lôi lý lẽ với luật pháp ra nghe đau đầu còn hơn uống phải rượu giả", Chấn bức xúc.



Hằng Thu và chồng tiếp tục xung đột vì Chấn có các mối quan hệ, tiền bạc mờ ám. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Triển (Mạnh Trường) hỏi ý kiến Chủ tịch tỉnh Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) về việc mình nên về đâu làm việc.

Ông Thuỷ đưa ra lời khuyên: "Tới đây triển khai chính quyền 2 cấp, Bí thư phường Đông Lương tôi nghĩ là hợp với cậu. Đây là phường trọng điểm của tỉnh, địa giới mới gần như toàn bộ thành phố. Bí thư phường là cơ cấu tỉnh uỷ viên, thậm chí có thể là thường vụ".

Chủ tịch tỉnh khuyên Triển nên vào vị trí chủ tịch phường sau khi sáp nhập. Ảnh VTV

Tập 26 phim "Lằn ranh" được phát sóng vào lúc 21h00 ngày 5/12 trên VTV1.

