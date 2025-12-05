Mới nhất
Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm

Thứ sáu, 15:16 05/12/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 "Lằn ranh", Chấn (Hà Việt Dũng), rất lạnh lùng khi đối mặt với Thiệu (Mạnh Cường) kẻ muốn dùng hồ sơ hoàn thuế năm ngoái như một con bài ép buộc. Chấn thẳng thắn tuyên bố: "Anh đã làm đúng theo quy trình, nếu có sai sót thì đó cũng do anh chịu trách nhiệm. Và anh không ngần ngại cảnh báo đừng ai mang chuyện đó ra để đe doạ tôi”.

Biết mọi đường luồn lách đều vô dụng, Thiệu quyết định sử dụng một đoạn clip ghi cảnh một cô gái ngã vào lòng Chấn lúc anh say nhằm bôi nhọ thanh danh anh.

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm - Ảnh 1.

Thiệu tìm mọi cách để đe dọa Chấn để làm những việc có lợi cho mình. Ảnh VTV

Trong khi đó, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu (Hồng Diễm) tiếp tục ghi ngờ về các mối quan hệ trong công việc chồng khiến không khí gia đình khá căng thẳng. Chấn tỏ ra mệt mỏi vì những cuộc cãi vã, đã đề xuất một giải pháp mỗi người tự về nhà mình theo giờ “chẵn lẻ” để tránh va chạm, cho con gái lớn lên trong yên ổn.

“Cứ nói chuyện với chồng là lôi lý lẽ với luật pháp ra nghe đau đầu còn hơn uống phải rượu giả", Chấn bức xúc.

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm - Ảnh 2.

Hằng Thu và chồng tiếp tục xung đột vì Chấn có các mối quan hệ, tiền bạc mờ ám. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Triển (Mạnh Trường) hỏi ý kiến Chủ tịch tỉnh Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) về việc mình nên về đâu làm việc. 

Ông Thuỷ đưa ra lời khuyên: "Tới đây triển khai chính quyền 2 cấp, Bí thư phường Đông Lương tôi nghĩ là hợp với cậu. Đây là phường trọng điểm của tỉnh, địa giới mới gần như toàn bộ thành phố. Bí thư phường là cơ cấu tỉnh uỷ viên, thậm chí có thể là thường vụ".

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm - Ảnh 3.

Chủ tịch tỉnh khuyên Triển nên vào vị trí chủ tịch phường sau khi sáp nhập. Ảnh VTV

Tập 26 phim "Lằn ranh" được phát sóng vào lúc 21h00 ngày 5/12 trên VTV1. 

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm - Ảnh 4.Hằng Thu sốc khi phát hiện chồng có 'quỹ đen', nguồn tiền mờ ám

GĐXH - Hằng Thu sốc khi bức tranh chồng mua liên quan đến nghi can đã chết, trong khi Khắc đối diện nguy cơ bị điều tra vì cấp dưới đánh bạc.

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm - Ảnh 5.Ngân đề nghị ly hôn sau khi nghe những lời trách móc từ Nghiêm

GĐXH - Trong tập 27 "Cách em 1 milimet", Nghiêm trách móc vợ không góp ý để anh ta sai đường, Ngân không chịu nổi chồng nên đã đề nghị ly hôn.

