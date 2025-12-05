Biết vợ sắp cưới của Bách 'bắt cá hai tay', Tú phân vân bóc trần sự thật
GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Tú cũng đã được biết mặt Duyên - vợ chưa cưới của Bách là ai.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 "Cách em 1 milimet", Tú đã biết Bách và vợ chưa cưới về Việt Nam và chuẩn bị làm đám cưới trong cuộc nói chuyện với Ngân. Tú cũng nghe về vợ chưa cưới của Bách nhiều lần, nhưng cô chưa từng được gặp gỡ chính thức. Và lần này, khi Tú và Viễn đi cùng nhau, hai anh em đã vô tình chạm mặt Bách và vợ chưa cưới ở thang máy.
Cuộc chạm mặt có phần gượng gạo khi hai anh em Tú, trong lúc đợi thang máy, đã nhìn thấy cảnh thân mật của Bách và Duyên. Bách sau đó vui vẻ giới thiệu Duyên với Viễn và Tú. Nhưng Tú không thấy thoải mái, ngoài lý do cô có tình cảm với Bách, phần là vì Tú phát hiện ra Duyên chính là cô gái đi thuê phòng khách sạn với Hiếu vài ngày trước đó mà cô và Đức vô tình bắt gặp.
Tú chạm mặt vợ sắp cưới của Bách và nhận ra đó là người thế nào. Ảnh VTV
Tú sau đó đã tâm sự chuyện này với nhóm "Đại bản doanh" và nói rằng cô chưa có cơ hội kể sự thật về vợ chưa cưới của Bách với Bách và cũng không biết kể chuyện này như thế nào.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Bách dẫn Duyên đi ăn ra mắt vợ chồng Ngân. Buổi ăn tối diễn ra vui vẻ cho tới khi Bách thông báo về kế hoạch cưới của mình tại Nhật vào mùa thu. Bé Tép vô tư nói thích mợ Tú chứ không phải cô Duyên. Không khí căng thẳng kể từ lúc đó, Ngân giải thích với em dâu tương lai rằng Tú là hàng xóm của mình ngày xưa hay đưa Tép đi chơi nên bé rất quấn quýt chứ không có gì.
Nghiêm cũng thấy thế mà nói vào để trấn an em dâu tương lai: "Chị Ngân với cậu Bách thân thiết với anh em nhà Tú từ nhỏ, chuyện này ai cũng biết. Hai nhà qua lại với nhau nhiều năm rồi nên cô Duyên cứ yên tâm đừng lo lắng gì cả bởi vì nếu có vấn đề gì anh sẽ phải là người ghen tuông ầm mỹ lên".
Tập 28 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 5/12 trên kênh VTV3.
