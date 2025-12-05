Mới nhất
Biết vợ sắp cưới của Bách 'bắt cá hai tay', Tú phân vân bóc trần sự thật

Thứ sáu, 15:59 05/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Tú cũng đã được biết mặt Duyên - vợ chưa cưới của Bách là ai.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 "Cách em 1 milimet", Tú đã biết Bách và vợ chưa cưới về Việt Nam và chuẩn bị làm đám cưới trong cuộc nói chuyện với Ngân. Tú cũng nghe về vợ chưa cưới của Bách nhiều lần, nhưng cô chưa từng được gặp gỡ chính thức. Và lần này, khi Tú và Viễn đi cùng nhau, hai anh em đã vô tình chạm mặt Bách và vợ chưa cưới ở thang máy.

Cuộc chạm mặt có phần gượng gạo khi hai anh em Tú, trong lúc đợi thang máy, đã nhìn thấy cảnh thân mật của Bách và Duyên. Bách sau đó vui vẻ giới thiệu Duyên với Viễn và Tú. Nhưng Tú không thấy thoải mái, ngoài lý do cô có tình cảm với Bách, phần là vì Tú phát hiện ra Duyên chính là cô gái đi thuê phòng khách sạn với Hiếu vài ngày trước đó mà cô và Đức vô tình bắt gặp.

Cách em 1 milimet - Tập 28: Biết nhân phẩm vợ chưa cưới của Bách "loằng ngoằng", Tú phân vân nói ra sự thật- Ảnh 1.
Cách em 1 milimet - Tập 28: Biết nhân phẩm vợ chưa cưới của Bách "loằng ngoằng", Tú phân vân nói ra sự thật- Ảnh 2.

Tú chạm mặt vợ sắp cưới của Bách và nhận ra đó là người thế nào. Ảnh VTV

Tú sau đó đã tâm sự chuyện này với nhóm "Đại bản doanh" và nói rằng cô chưa có cơ hội kể sự thật về vợ chưa cưới của Bách với Bách và cũng không biết kể chuyện này như thế nào.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Bách dẫn Duyên đi ăn ra mắt vợ chồng Ngân. Buổi ăn tối diễn ra vui vẻ cho tới khi Bách thông báo về kế hoạch cưới của mình tại Nhật vào mùa thu. Bé Tép vô tư nói thích mợ Tú chứ không phải cô Duyên. Không khí căng thẳng kể từ lúc đó, Ngân giải thích với em dâu tương lai rằng Tú là hàng xóm của mình ngày xưa hay đưa Tép đi chơi nên bé rất quấn quýt chứ không có gì.

Nghiêm cũng thấy thế mà nói vào để trấn an em dâu tương lai: "Chị Ngân với cậu Bách thân thiết với anh em nhà Tú từ nhỏ, chuyện này ai cũng biết. Hai nhà qua lại với nhau nhiều năm rồi nên cô Duyên cứ yên tâm đừng lo lắng gì cả bởi vì nếu có vấn đề gì anh sẽ phải là người ghen tuông ầm mỹ lên".

Tập 28 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 5/12 trên kênh VTV3. 

Ngân đề nghị ly hôn sau khi nghe những lời trách móc từ NghiêmNgân đề nghị ly hôn sau khi nghe những lời trách móc từ Nghiêm

GĐXH - Trong tập 27 "Cách em 1 milimet", Nghiêm trách móc vợ không góp ý để anh ta sai đường, Ngân không chịu nổi chồng nên đã đề nghị ly hôn.

Hằng Thu sốc khi phát hiện chồng có "quỹ đen", nguồn tiền mờ ámHằng Thu sốc khi phát hiện chồng có 'quỹ đen', nguồn tiền mờ ám

GĐXH - Hằng Thu sốc khi bức tranh chồng mua liên quan đến nghi can đã chết, trong khi Khắc đối diện nguy cơ bị điều tra vì cấp dưới đánh bạc.

Hằng Thu sốc khi phát hiện chồng có 'quỹ đen', nguồn tiền mờ ám

Hằng Thu sốc khi phát hiện chồng có 'quỹ đen', nguồn tiền mờ ám

Ngân đề nghị ly hôn sau khi nghe những lời trách móc từ Nghiêm

Ngân đề nghị ly hôn sau khi nghe những lời trách móc từ Nghiêm

Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của Ngân

Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của Ngân

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.

Hằng Thu sốc khi phát hiện chồng có 'quỹ đen', nguồn tiền mờ ám

Hằng Thu sốc khi phát hiện chồng có 'quỹ đen', nguồn tiền mờ ám

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Hằng Thu sốc khi bức tranh chồng mua liên quan đến nghi can đã chết, trong khi Khắc đối diện nguy cơ bị điều tra vì cấp dưới đánh bạc.

Ngân đề nghị ly hôn sau khi nghe những lời trách móc từ Nghiêm

Ngân đề nghị ly hôn sau khi nghe những lời trách móc từ Nghiêm

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 27 "Cách em 1 milimet", Nghiêm trách móc vợ không góp ý để anh ta sai đường, Ngân không chịu nổi chồng nên đã đề nghị ly hôn.

NSND Tiến Đạt 'đổi đời' ở tuổi 72

NSND Tiến Đạt 'đổi đời' ở tuổi 72

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - "Ông Tân không mưu cầu gì ngoài việc giúp bà con sống văn minh, sạch sẽ từ trong nhà, trong ngõ ra ngoài phố. Cách suy nghĩ ấy rất Hà Nội, giống với tôi", NSND Tiến Đạt chia sẻ về vai mới trong "Phù sa ngọt".

Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của Ngân

Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của Ngân

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 27 phim "Cách em 1 milimet", thám tử được Trung - bạn Nghiêm thuê theo dõi Ngân và Viễn lại là chỗ quen biết với Viễn.

Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mò

Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mò

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi ra mắt khán giả Việt và đón nhận những phản hồi tích cực, phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" tiếp tục tung ra đoạn best cut đám cưới thời bao cấp – một trong những phân đoạn rộn ràng, tươi sáng nhất của bộ phim mang nước màu trầm đầy hoài niệm.

Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm

Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm vừa khiến fan bùng nổ cảm xúc khi hé lộ 38 giây đầu tiên của ca khúc tự sáng tác mang tên "See The Light" cho liveshow sắp tới.

Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy

Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 25 "Lằn ranh", Vinh bị bắt vì tội đánh bạc, Khắc hiểu rằng mình không thể tiếp tục bao che cho cấp dưới nên anh đứng ra nhận trách nhiệm trước Tỉnh uỷ và Bí thư tỉnh ủy.

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2 trên VTV3 vào lúc 20h ngày 25/1/2026, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.

Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗ

Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Từ khi nghỉ hưu, ông Phi tìm lại các mối quan hệ trước đây để xin việc nhưng đều bị từ chối.

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 24 "Lằn ranh", Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sốc khi phát hiện bản giao kèo viết tay giữa chồng và Đặng Đức trước khi chết.

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Xem - nghe - đọc
Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mò

Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mò

Xem - nghe - đọc
Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn ép

Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn ép

Xem - nghe - đọc
Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm

Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm

Giải trí

