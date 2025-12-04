Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vui GĐXH - Mỹ Tâm sẽ tổ chức live concert 40.000 người tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 13/12. Sự kiện đánh dấu hành trình 20 năm ca hát của cô sẽ thu hút hàng vạn fan hâm mộ.

"See The Light" là ca khúc do Mỹ Tâm sáng tác mang tinh thần tích cực, truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc giữ vững niềm tin, không bỏ cuộc trên con đường theo đuổi ước mơ và tìm thấy ánh sáng trong chính mình. Đây cũng chính là tinh thần chủ đạo xuyên suốt của liveshow See The Light.

Ngay khi ra mắt, đoạn nhạc đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Giai điệu cuốn hút và nội dung tích cực của ca khúc đã khiến nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc phấn chấn, hưng phấn, không thể đứng yên khi những giai điệu đầu tiên vang lên cũng như nôn nóng và mong chờ từng ngày đến show.

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm hào hứng chia sẻ: "I See The Light! Heyyyyy! Chờ đợi màn fanchant hoành tráng nhất của 40,000 khán giả tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 13/12".

Mỹ Tâm hé lộ ca khúc chủ đề của liveshow See The Light.

Mỹ Tâm "nhá hàng" See The Light, chờ đợi màn fanchant hoành tráng tại SVĐ Mỹ Đình vào 13/12 sắp tới.

Với đoạn nhạc bắt tai ngay từ giây đầu tiên mang hơi hướng pop-rock, nhiều dự đoán cho rằng màn fanchant cùng 40 ngàn khán giả tại SVĐ Mỹ Đình sẽ không chỉ bùng nổ mà còn có thể trở thành một trong những fanchant hoành tráng nhất tại sân vận động Mỹ Đình.

See The Light là liveshow có quy mô lớn nhất của Mỹ Tâm từ trước đến nay. Không chỉ đầu tư vào âm nhạc, liveshow See The Light còn được chú trọng mạnh mẽ vào phần thị giác và nghệ thuật biểu diễn. Hệ thống ánh sáng được lựa chọn nhằm tái hiện nhiều tầng cảm xúc từ sâu lắng đến bùng nổ.

Ban tổ chức cho biết, mỗi chương đều có sự thay đổi sắc độ và cấu trúc ánh sáng để làm nổi bật từng chủ đề âm nhạc, mang đến trải nghiệm sống động. Đặc biệt, các hạng mục âm thanh, visual, laser và hiệu ứng sân khấu đều được nâng cấp theo tiêu chuẩn cao nhất nhằm đảm bảo khán giả ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể tận hưởng trọn vẹn chất lượng trình diễn. Liveshow See The Light sẽ chính thức diễn ra vào ngày 13/12 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Mỹ Tâm đăng tải ảnh bìa album Tâm 9, kèm theo dòng trạng thái đầy cảm xúc nhân kỷ niệm 8 năm kể từ ngày dự án phòng thu đình đám này ra mắt.

Trước đó vài ngày, Mỹ Tâm cũng khiến cộng đồng người hâm mộ ngậm ngùi khi đăng tải ảnh bìa album Tâm 9, kèm theo dòng trạng thái đầy cảm xúc nhân kỷ niệm 8 năm kể từ ngày dự án phòng thu đình đám này ra mắt. Nữ ca sĩ viết: "Nay kỷ niệm 8 tháng… à… 8 năm phát hành Tâm 9. Thời gian nhanh như tia chớp xẹt ngang qua mắt mình. Thật vui là 10 ngày nữa chúng ta được gặp nhau trong khoảnh khắc không thể nào quên của See The Light. Thời khắc đó, chắc chắn chúng ta là một bùng cháy và rực rỡ. Sẵn vậy tối nay mình post nhẹ một đoạn bài mới nghe cho tưng bừng ha".

Ra mắt vào tháng 12/2017, Tâm 9 không chỉ là một album phòng thu thông thường mà còn được xem là "cơn địa chấn" của nhạc Việt thời điểm đó. Với sự hòa quyện giữa chất giọng truyền cảm đặc trưng của Mỹ Tâm và những bản phối, sáng tác tinh tế, album nhanh chóng đạt được hàng loạt thành tích ấn tượng như: Lọt top bảng xếp hạng World Albums của Billboard - niềm tự hào lớn của Vpop; Mang về cho Mỹ Tâm nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trong và ngoài nước; Ba MV từ album gồm Đâu chỉ riêng em, Đừng hỏi em, Người hãy quên em đi đồng loạt vượt mốc 100 triệu lượt xem.

Cho đến hiện tại, Tâm 9 vẫn là một trong những album phòng thu có sức sống lâu bền nhất của Vpop, được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của "Họa mi tóc nâu".



