Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy

Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 phim "Lằn ranh", Phó viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu tìm đến cơ quan của chồng để yêu cầu chồng "giải trình". Chấn tự tin khẳng định mình chưa từng nói dối vợ.

Tuy nhiên, Hằng Thu liền đặt vấn đề: "Anh chắc chứ? Ngay như em, nhiều khi cũng dùng vài câu nói dối vô hại kiểu "chiều nay em về sớm" mà cuối cùng lại chẳng biết mấy giờ mới xong việc. Nhưng có những lời nói dối thì… rất hại". Chấn đành rút lại lời khẳng định: "Anh… chưa kịp nói với em thôi".

Hằng Thu tới tận cơ quan của chồng để chất vấn việc liên quan tới các đối tượng đánh bạc.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Khắc rơi vào tình thế khó xử khi người em thân thiết là Vinh vừa bị bắt vì tội đánh bạc. Biết rằng mình không thể né tránh, Khắc chọn cách bước ra đối diện, trực tiếp gặp Bí thư Tỉnh ủy Trần Sơn để nhận trách nhiệm.

"Với tư cách người quản lý trực tiếp của Vinh, em xin nhận trách nhiệm, mong được giải trình và kiểm điểm trước tỉnh ủy, nhưng trước hết là với Bí thư" - Khắc nói.

Khắc đã đến gặp Bí thư Tỉnh ủy Trần Sơn để nhận trách nhiệm khi có cấp dưới bị bắt. Ảnh VTV

Vị trí Giám đốc Sở Tài chính đã mở ra trước mắt, nhưng sau khi đứng ra nhận trách nhiệm, Khắc sẽ bị mất điểm và có thể bị các ứng viên khác vượt qua.

Tập 25 phim "Lằn ranh" được phát sóng vào lúc 21h ngày 4/12 trên kênh VTV1.

