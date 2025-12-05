Hằng Thu sốc khi phát hiện chồng có 'quỹ đen', nguồn tiền mờ ám

Trong tập 25 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu (Hồng Diễm) tìm đến phòng làm việc của chồng, ngay lập tức để ý bức tranh mới treo trên tường. Chấn (Hà Việt Dũng) giải thích đó là tác phẩm của một kế toán đam mê hội họa, bán hết sạch chỉ sau một tuần triển lãm. Anh còn khoe đã "săn" được bức tranh vì nó giống quê hương mình.

Nhưng Hằng Thu chất vấn: "Anh bỏ 50 triệu để rước tranh và coi như kho báu à?". Điều khiến cô sốc hơn đó là người bán bức tranh chính là Đặng Đức một con bạc liên quan đến vụ án Thu đang thụ lý và Đức đã chết. Thu nghi ngờ chồng có "quỹ đen", bởi lương Chấn đều đổ vào thẻ, còn thẻ luôn nằm trong ví của cô.



Chấn đành thừa nhận chưa kịp nói với vợ. Anh kể rằng từng góp vốn mở cửa hàng tiện lợi với một người anh là Khoa. Sau khi thanh lý cửa hàng, hai người chia tiền. Chấn định dùng khoản này mua căn hộ ở Trinh Tam, nhưng vì pháp lý bất ổn nên bỏ ngang. Số tiền cọc đã tiêu mất, Chấn buộc phải lấy bức tranh để… trừ cọc. Hằng Thu vẫn chưa tin vào lời giải thích này, và cô cũng không quên nhắc chồng từ nay chuyện gì cũng phải nói rõ.

Chấn thú nhận có tiền riêng, chưa kịp nói với vợ. Ảnh VTV

Trong khi đó, Khắc tìm đến Thiệu (Nguyễn Mạnh Cường) để cầu cứu khi Vinh (Anh Đức) bị bắt vì đánh bạc. Thiệu phân tích thẳng thắn: Tiền Vinh đánh bạc không chỉ là tiền Chấn cho vay, mà còn có nguồn "đi dọa doanh nghiệp". Một thanh tra như Vinh không thể làm vậy nếu không mượn danh Khắc. Thiệu khuyên Khắc nên trực tiếp gặp lãnh đạo trình bày để mong được xử lý nhẹ.



Tại cơ quan điều tra, Thắng (Bảo Anh) báo cáo về dấu hiệu lạm dụng chức vụ nhằm gây sức ép cho doanh nghiệp, cho rằng có thể có sự tiếp tay của Phó giám đốc Sở xây dựng - Trịnh Văn Khắc (Tiến Lộc). Giám đốc Công an tỉnh cho rằng những dấu hiệu này cần điều tra thêm, chưa thể kết luận.

Công an tỉnh tập trung điều tra dấu hiệu cán bộ uy hiếp doanh nghiệp để lấy tiền đánh bạc. Ảnh VTV

Khắc nghe lời Thiệu, chủ động đến gặp Bí thư tỉnh Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) để nhận trách nhiệm với tư cách người quản lý trực tiếp của Vinh. Ông Sơn khẳng định bản thân ông cũng rất buồn khi phải xử lí kỉ luật cán bộ, tuy nhiên với Khắc, ông muốn anh tự đưa ra quan điểm. Và Khắc quyết định rút khỏi danh sách ứng cử chức Giám đốc sở Tài chính.

Mặc dù ông Sách (NSDN Trung Anh) gặp mặt Khắc, nhưng vẫn âm thầm cho thư ký tìm hiểu mối quan hệ giữa Khắc và Vinh. Báo cáo cho thấy Khắc chỉ cho Vinh vay và đã được trả lại, chứng minh anh không gửi tiền cho Vinh để đánh bạc. Chiều cùng ngày, tại cuộc họp Tỉnh ủy, Bí thư tỉnh Trần Sơn thông báo hoàn thiện việc sắp xếp đội ngũ cán bộ và chuẩn bị bỏ phiếu chọn tân Giám đốc Sở Tài chính. Người được lựa chọn cuối cùng là Lê Chỉnh.