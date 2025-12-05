Hằng Thu sốc khi phát hiện chồng có 'quỹ đen', nguồn tiền mờ ám
GĐXH - Hằng Thu sốc khi bức tranh chồng mua liên quan đến nghi can đã chết, trong khi Khắc đối diện nguy cơ bị điều tra vì cấp dưới đánh bạc.
Trong tập 25 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu (Hồng Diễm) tìm đến phòng làm việc của chồng, ngay lập tức để ý bức tranh mới treo trên tường. Chấn (Hà Việt Dũng) giải thích đó là tác phẩm của một kế toán đam mê hội họa, bán hết sạch chỉ sau một tuần triển lãm. Anh còn khoe đã "săn" được bức tranh vì nó giống quê hương mình.
Nhưng Hằng Thu chất vấn: "Anh bỏ 50 triệu để rước tranh và coi như kho báu à?". Điều khiến cô sốc hơn đó là người bán bức tranh chính là Đặng Đức một con bạc liên quan đến vụ án Thu đang thụ lý và Đức đã chết. Thu nghi ngờ chồng có "quỹ đen", bởi lương Chấn đều đổ vào thẻ, còn thẻ luôn nằm trong ví của cô.
Chấn đành thừa nhận chưa kịp nói với vợ. Anh kể rằng từng góp vốn mở cửa hàng tiện lợi với một người anh là Khoa. Sau khi thanh lý cửa hàng, hai người chia tiền. Chấn định dùng khoản này mua căn hộ ở Trinh Tam, nhưng vì pháp lý bất ổn nên bỏ ngang. Số tiền cọc đã tiêu mất, Chấn buộc phải lấy bức tranh để… trừ cọc. Hằng Thu vẫn chưa tin vào lời giải thích này, và cô cũng không quên nhắc chồng từ nay chuyện gì cũng phải nói rõ.
Trong khi đó, Khắc tìm đến Thiệu (Nguyễn Mạnh Cường) để cầu cứu khi Vinh (Anh Đức) bị bắt vì đánh bạc. Thiệu phân tích thẳng thắn: Tiền Vinh đánh bạc không chỉ là tiền Chấn cho vay, mà còn có nguồn "đi dọa doanh nghiệp". Một thanh tra như Vinh không thể làm vậy nếu không mượn danh Khắc. Thiệu khuyên Khắc nên trực tiếp gặp lãnh đạo trình bày để mong được xử lý nhẹ.
Tại cơ quan điều tra, Thắng (Bảo Anh) báo cáo về dấu hiệu lạm dụng chức vụ nhằm gây sức ép cho doanh nghiệp, cho rằng có thể có sự tiếp tay của Phó giám đốc Sở xây dựng - Trịnh Văn Khắc (Tiến Lộc). Giám đốc Công an tỉnh cho rằng những dấu hiệu này cần điều tra thêm, chưa thể kết luận.
Khắc nghe lời Thiệu, chủ động đến gặp Bí thư tỉnh Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) để nhận trách nhiệm với tư cách người quản lý trực tiếp của Vinh. Ông Sơn khẳng định bản thân ông cũng rất buồn khi phải xử lí kỉ luật cán bộ, tuy nhiên với Khắc, ông muốn anh tự đưa ra quan điểm. Và Khắc quyết định rút khỏi danh sách ứng cử chức Giám đốc sở Tài chính.
Mặc dù ông Sách (NSDN Trung Anh) gặp mặt Khắc, nhưng vẫn âm thầm cho thư ký tìm hiểu mối quan hệ giữa Khắc và Vinh. Báo cáo cho thấy Khắc chỉ cho Vinh vay và đã được trả lại, chứng minh anh không gửi tiền cho Vinh để đánh bạc. Chiều cùng ngày, tại cuộc họp Tỉnh ủy, Bí thư tỉnh Trần Sơn thông báo hoàn thiện việc sắp xếp đội ngũ cán bộ và chuẩn bị bỏ phiếu chọn tân Giám đốc Sở Tài chính. Người được lựa chọn cuối cùng là Lê Chỉnh.
Ngân đề nghị ly hôn sau khi nghe những lời trách móc từ NghiêmXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 27 "Cách em 1 milimet", Nghiêm trách móc vợ không góp ý để anh ta sai đường, Ngân không chịu nổi chồng nên đã đề nghị ly hôn.
NSND Tiến Đạt 'đổi đời' ở tuổi 72Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - "Ông Tân không mưu cầu gì ngoài việc giúp bà con sống văn minh, sạch sẽ từ trong nhà, trong ngõ ra ngoài phố. Cách suy nghĩ ấy rất Hà Nội, giống với tôi", NSND Tiến Đạt chia sẻ về vai mới trong "Phù sa ngọt".
Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của NgânXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 27 phim "Cách em 1 milimet", thám tử được Trung - bạn Nghiêm thuê theo dõi Ngân và Viễn lại là chỗ quen biết với Viễn.
Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mòXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi ra mắt khán giả Việt và đón nhận những phản hồi tích cực, phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" tiếp tục tung ra đoạn best cut đám cưới thời bao cấp – một trong những phân đoạn rộn ràng, tươi sáng nhất của bộ phim mang nước màu trầm đầy hoài niệm.
Động thái gây xôn xao của Mỹ TâmGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Mỹ Tâm vừa khiến fan bùng nổ cảm xúc khi hé lộ 38 giây đầu tiên của ca khúc tự sáng tác mang tên "See The Light" cho liveshow sắp tới.
Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủyXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 25 "Lằn ranh", Vinh bị bắt vì tội đánh bạc, Khắc hiểu rằng mình không thể tiếp tục bao che cho cấp dưới nên anh đứng ra nhận trách nhiệm trước Tỉnh uỷ và Bí thư tỉnh ủy.
Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2 trên VTV3 vào lúc 20h ngày 25/1/2026, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.
Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Từ khi nghỉ hưu, ông Phi tìm lại các mối quan hệ trước đây để xin việc nhưng đều bị từ chối.
Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 24 "Lằn ranh", Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sốc khi phát hiện bản giao kèo viết tay giữa chồng và Đặng Đức trước khi chết.
Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốcXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 2 "Gia đình trái dấu", thấy vết son trên áo chồng và cuộc điện thoại lạ giữa đêm, bà Ánh nghi ngờ chồng nên kéo theo chị họ đi bắt ghen.
Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồngXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 24 "Lằn ranh", Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sốc khi phát hiện bản giao kèo viết tay giữa chồng và Đặng Đức trước khi chết.