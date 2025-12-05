Ngân đề nghị ly hôn sau khi nghe những lời trách móc từ Nghiêm
GĐXH - Trong tập 27 "Cách em 1 milimet", Nghiêm trách móc vợ không góp ý để anh ta sai đường, Ngân không chịu nổi chồng nên đã đề nghị ly hôn.
Trong tập 27 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, sau nhiều suy nghĩ, Viễn quyết định hẹn gặp Ngân để nói về Nghiêm. Anh cho rằng mình nên nói những gì Nghiêm đang làm cho Ngân biết. Đó là việc Nghiêm thuê người theo dõi cô. Viễn hỏi rằng Ngân cũng biết chuyện này phải không và Ngân thú nhận rằng cô biết.
Viễn cũng muốn trêu đùa, "quăng thính" cho Nghiêm, tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại người tổn hại nhất sẽ là Ngân nên anh thôi không làm gì. Nhưng anh vẫn muốn báo cho Ngân biết mọi chuyện.
"Ông thấy tôi thảm hại lắm đúng không?" - Ngân hỏi Viễn sau khi nghe anh nói những điều về Nghiêm - "Không hiểu sao trong những lúc tôi ê chề nhất thì lúc nào ông cũng vẫn là người nhìn thấy?". "Là vì... bà luôn ở trong tầm mắt của tôi" - Viễn đáp lời Ngân.
Viễn tiết lộ cho Ngân biết chồng cô đang thuê thám tử theo dõi để tìm chứng cứ ngoại tình. Ảnh VTV
Trong khi đó, Viễn vẫn xúi Tú chọn Hiếu. Khi nghe Tú nói Bách đã về, anh nói Tú hãy dắt Hiếu đến cho Bách sáng mắt ra. Tuy nhiên, Tú nói với Viễn rằng Hiếu là người chả ra gì và kể chuyện cô thấy Hiếu vừa tán tỉnh cô chưa dứt miệng đã tay trong tay vào khách sạn với cô gái khác. Cũng trong cuộc trò chuyện giữa hai anh em, Tú nói với Viễn rằng Ngân dường như đã quyết định ly hôn chồng.
Sau cuộc họp của Viện nghiên cứu, Nghiêm không bị cắt chức nhưng mất mặt hoàn toàn. Cơ hội thăng tiến của Nghiêm ở Viện coi như không còn. Nghiêm với sự bực tức trong lòng trở về nhà và đổ hết mọi thứ vào Ngân. Hắn ta nói rằng ngày hôm nay mình đã thực sự được mở mang tầm mắt về con người Ngân. "Cô biết hết, cô thấy hết và chính cô là người ném viên đá cuối cùng đập chết thằng chồng của mình" - Nghiêm gào lên.
Nghiêm tìm cách đổ hết mọi lỗi lầm gây ra là do vợ. Ảnh VTV
Đến lúc này thì Ngân cũng thẳng thắn với Nghiêm rằng cô đã biết hết mọi chuyện, biết hết cả những xấu xa của Nghiêm. Nghiêm gào thét: "Tôi cứ nghĩ người ngòai hại tôi, như thế còn đỡ đau. Đằng này lại là người nhà, là chính vợ của mình".
Nghe Nghiêm nói những điều vô lý, Ngân nói: "Ai là người đẩy anh xuống vực? Tự anh cắm mặt xuống đấy chứ? Ai kề dao vào cổ anh bắt anh đi quấy rối người khác? Anh có biết ở Viện của anh có bao nhiêu lá đơn tố cáo anh quấy rối thực tập sinh? Biết bao nhiêu lần tôi phải có mắt như mù? Biết bao nhiêu lần tôi phải muối mặt với chú Vương? Anh có hiểu không?".
Nghe Ngân nói, Nghiêm lại gào lên đổ lỗi và hỏi Ngân tại sao cô không góp ý cho hắn?
Trước sự cố chấp của Nghiêm, Ngân đề nghị ly hôn. Cô nói rằng bao lâu nay dù Nghiêm làm sai gì cô cũng không nặng lời chỉ đơn giản là nghĩ về con. Và cô nhắc nhở Nghiêm phải cẩn trọng lời nói, hành động của mình khi còn ở trong nhà này vì vẫn còn con nhỏ có thể nghe thấy được.
Ngân cũng nói với Nghiêm rằng cả hai sẽ ly hôn sau khi Bách tổ chức lễ cưới và trong thời gian 1 tháng Bách ở Việt Nam, cả hai sẽ ly thân và cô muốn tôn trọng sự riêng tư. "Tôi cũng không muốn bố mẹ hai bên biết chuyện nên anh cũng đừng làm gì quá đáng" - Ngân nói thêm.
