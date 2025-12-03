Mới nhất
Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Thứ tư, 11:38 03/12/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 24 "Lằn ranh", Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sốc khi phát hiện bản giao kèo viết tay giữa chồng và Đặng Đức trước khi chết.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 "Lằn ranh", công an điều tra và đại diện Viện kiểm sát tiếp tục lấy lời khai của Viên (Doãn Quốc Đam) và Vinh (Anh Đức) về những thông tin liên quan đến Đặng Đức. Mục tiêu của buổi làm việc là làm sáng tỏ những nội dung liên quan đến cái chết bí ẩn của Đặng Đức.
Tuy nhiên, cả hai đối tượng đều đưa ra những bằng chứng ngoại phạm của bản thân vào hôm Đức tử vong. Khi được yêu cầu kể lại chi tiết toàn bộ khoảng thời gian từ 20h ngày 14/2 đến 7h30 sáng hôm sau, Viên trình bày khá rành mạch: “Ngày 14/2 là tôi vẫn đang ở trong Đà Nẵng. Đến sáng 15 thì tôi mới bay ra ngoài này. Vé máy bay và check-in khách sạn tôi vẫn giữ”. Lời khai chặt chẽ cùng bằng chứng ngoại phạm khiến anh tạm thời không trở thành tâm điểm nghi vấn.
Tuy nhiên, với việc Vinh "chưa khảo đã xưng" về lý do biết Đức qua đời đã khiến cơ quan điều tra đặt nghi vấn. Vinh đã vô tình để lộ điểm bất thường trong lời khai của mình. Anh nói trước cơ quan điều tra rằng: “Tối hôm trước, sau khi tan làm, tôi qua quán bít tết của Hải Bích, ăn xong là về nhà luôn. Sáng hôm sau thì tôi đi ăn bún cá từ 6h30 đến 7h rồi đi làm. Thế cho nên là tôi không thể hại chết thằng Đức được”.
Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật chồng Trong Lằn ranh tập 24 - Ảnh 1.

Vinh nói về bằng chứng ngoại phạm nhưng lại biết Đức bị chết khiến công an thêm nghi vấn. Ảnh VOV

Trong khi đó, Hằng Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện kiểm sát rất bức xúc khi thấy giấy biên nhận viết tay một giao dịch mở ám giữa Chấn (Hà Việt Dũng) chồng mình và Đặng Đức. Khi bị Hằng Thu tra hỏi "Tại sao không báo cáo ngay việc này với chị?", kiểm sát viên Thu Hương (Anh Đào) đáp: "Em xin lỗi chị! Tại em ngại. Hơn nữa em cũng đợi bên công an xác minh rõ ràng mới báo cáo với chị. Cả Vinh và Viên đã bị bắt và không có dấu hiệu gì là anh Chấn liên quan".
Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi Vinh bị bắt khẩn cấp, Khắc (Tiến Lộc) có ngay một buổi trao đổi với đại diện cơ quan điều tra để xác minh làm rõ những thông tin có liên quan đến việc Vinh đánh bạc. "Tôi đã nghe báo cáo. Thú thực là tôi rất sốc" - Khắc nói với Thắng (Bảo Anh) và Hương.
Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật chồng Trong Lằn ranh tập 24 - Ảnh 2.

Khắc đã làm việc với cơ quan điều tra nhưng phủ nhận việc biết Vinh đánh bạc. Ảnh VOV

Khắc nói trước khi bị bắt Vinh có đến nhà mình vay tiền, chắc chắn để trả nợ. Tuy nhiên, giờ Khắc không quan tâm nữa vì việc vay tiền lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Khắc khẳng định không hề biết Vinh đánh bạc vì nếu có, anh đã đưa thẳng lên công an. Sau đó, Thắng yêu cầu Khắc giải thích từng khoản một đã chuyển cho Vinh từ năm 2023 đến nay.
NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

GĐXH - NSND Minh Hòa từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" những năm 1990, sau khi về hưu tiếp tục cống hiến với đam mê nghệ thuật, giữ kín đời tư.

Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốc

GĐXH - Trong tập 2 "Gia đình trái dấu", thấy vết son trên áo chồng và cuộc điện thoại lạ giữa đêm, bà Ánh nghi ngờ chồng nên kéo theo chị họ đi bắt ghen.

Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.


T.Hằng (th)
Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốc

Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốc

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 2 "Gia đình trái dấu", thấy vết son trên áo chồng và cuộc điện thoại lạ giữa đêm, bà Ánh nghi ngờ chồng nên kéo theo chị họ đi bắt ghen.

Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Ông Phi vì buồn chuyện cơ quan nhưng muốn giấu kỹ, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống gây hiểu lầm từ vợ.

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Tú gặp Bách và Duyên, cô bất ngờ đến sốc khi nhận ra Duyên là người từng vào khách sạn với Hiếu.

Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn ép

Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn ép

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi không giữ được chức trưởng phòng sau sáp nhập và bị nhân viên cũ chèn ép.

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.

Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thú

Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thú

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 22 phim "Lằn ranh", Viên trong quá trình lẩn trốn biết Hằng Thu chính là người có thể tin tưởng nhất nên đã liên lạc để xin đảm bảo an toàn.

Bất ngờ với tiểu thuyết Fantasy 'Mười hai chiếc lông vũ' của một tác giả Việt

Bất ngờ với tiểu thuyết Fantasy 'Mười hai chiếc lông vũ' của một tác giả Việt

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Mới đây, tác giả Javinne chính thức ra mắt cuốn tiểu thuyết Fantasy "Mười hai chiếc lông vũ" - nơi người, quỷ và thần giao thoa.

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi đột ngột bị mất chức trưởng phòng sau sáp nhập còn bà Ánh trách chồng thiếu quan tâm vợ.

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.

