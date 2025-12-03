Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng
GĐXH - Trong tập 24 "Lằn ranh", Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sốc khi phát hiện bản giao kèo viết tay giữa chồng và Đặng Đức trước khi chết.
