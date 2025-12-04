Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của Ngân

Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 phim "Cách em 1 milimet", vì đã ký hợp đồng hôn nhân - ai phản bội trước thì người đấy sẽ phải ra đi tay trắng nên Nghiêm không muốn mình trắng tay nếu ly hôn. Vì thế, Nghiêm đã bàn bạc với Trung thuê người theo dõi mọi hoạt động của vợ mình và Viễn, ghi lại bất kỳ hành động thân mật nào của cả hai để làm bằng chứng có lợi khi ra tòa. Thậm chí, nếu không có gì thì có thể tạo tình huống cho Ngân và Viễn miễn để cuối cùng, Nghiêm có được chứng cứ trong tay mình.

Kế hoạch của Nghiêm về việc này Ngân cũng đã biết hết khi cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Nghiêm với Trung lúc quay lại lấy điện thoại. Cô đã hoàn toàn sụp đổ về chồng mình khi biết kế hoạch này và cô cũng không muốn ai biết Nghiêm là kẻ vừa không có tài giờ lại thêm không có đức.

Viễn gặp Ngân để nói rõ âm mưu của chồng cô. Ảnh VTV

Nhưng đáng buồn cho Nghiêm và cho cả Ngân, đó là thám tử được Nghiêm thuê qua Trung lại là người quen của Viễn. Vì thế, Viễn đã biết hết kế hoạch của Nghiêm như thế nào. Viễn gặp thẳng Ngân để nói cho cô biết sự thật, về việc Nghiêm đang làm sau lưng cô ra sao để cô đề phòng.

"Có lẽ đến bây giờ, thứ duy nhất mà chồng bà có được là tôi cõng bà hôm bà say rượu. Chừng đó thôi cũng khiến anh ta phát điên lên rồi nhưng mà chưa đủ cho anh ta yên tâm. Theo tôi được biết, anh ta sẵn sàng trả nửa năm tiền lương cho thám tử nếu tìm được chứng cứ ngoại tình của tôi với bà" - Viễn nói.

"Bây giờ bà tính thế nào? Bà quyết thế nào tôi cũng tất tay luôn" - Viễn hỏi Ngân.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Bách đã về nước cùng vợ chưa cưới là Duyên. Theo lời Ngân, Bách sẽ làm đám cưới vào cuối mùa hè và đây là một sự kiện của gia đình cô. Cũng vì Bách cưới vợ nên Ngân quyết định hoãn việc ly hôn với Nghiêm. Việc này không phải chuyện vui nên cô không muốn vì việc của mình mà ảnh hưởng đến tinh thần và tâm trạng của mọi người trong nhà.

Tú đã nhận ra Duyên - vợ sắp cưới của Bách từng vào khách sạn với người đàn ông khác. Ảnh VTV

Tú đã nghe nhiều về Duyên, vợ chưa cưới của Bách, nhưng cô chưa từng được nhìn thấy hay gặp gỡ với cô gái này. Trong một sự tình cờ, Tú đã biết mặt vợ chưa cưới của Bách và đó chính là cô gái Tú đã gặp trước đó trong hoàn cảnh cô này đặt phòng chung khách sạn với Hiếu. Chính Hiếu lúc đó đã gửi tin nhắn tán tỉnh Tú nhưng thực ra đang hẹn hò với Duyên trong khách sạn.

Trong khi mọi người đang chuẩn bị cho ngày vui của Bách, Tú lại vô tình nhận ra Duyên chính là cô gái mà cô từng bắt gặp khi đặt phòng khách sạn chung với Hiếu. Phát hiện này đã đẩy Tú vào một tình thế vô cùng khó xử. Giữa một bên là Bách, người bạn mà cô đã có mối quan hệ đặc biệt qua mạng suốt nhiều năm, một bên là sự thật về người vợ chưa cưới của anh.

Tập 27 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 4/12 trên kênh VTV3.

