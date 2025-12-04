Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

"Chuyến xe âm nhạc xanh" - series âm nhạc du lịch thu hút giới trẻ sẽ chính thức trở lại màn ảnh VTV3 vào 20h Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 25/1/2026. Sau mùa đầu tiên tạo dấu ấn bằng những màn trình diễn live chân thật, không gian quay giàu cảm xúc và loạt hành trình khám phá những vùng đất đẹp của Việt Nam, chương trình tiếp tục bước vào mùa 2 với nhiều đổi mới đáng chờ đợi.

Ở mùa mới, "Chuyến xe âm nhạc xanh" đón chào những nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng, có khả năng hát live tốt, cá tính rõ nét. Họ sẽ cùng ê-kíp lên đường khám phá những địa điểm thiên nhiên, văn hoá đặc sắc, kết hợp ghi hình các sân khấu ngoài trời giàu cảm hứng. Mỗi tập sẽ là một "hộp quà âm nhạc" mang sắc màu riêng, kể câu chuyện của nghệ sĩ qua âm thanh, cảm xúc và trải nghiệm thực tế trên hành trình.

Các nghệ sĩ trong chương trình "Chuyến xe âm nhạc" mùa 1. Ảnh VTV

Chương trình hướng tới việc đưa âm nhạc đến gần công chúng hơn theo cách tự nhiên, mộc mạc, đồng thời truyền cảm hứng du lịch bền vững tới khán giả trẻ. Ê-kíp sản xuất cho biết, mùa 2 sẽ đầu tư mạnh hơn ở phần âm thanh live, lựa chọn bối cảnh và cách kể chuyện để mỗi điểm đến trở thành một phần của màn trình diễn.

Đạo diễn 'Đi giữa trời rực rỡ' gây bất ngờ với 'Bẻ lái cuộc đời' GĐXH - Bộ phim mới "Bẻ lái cuộc đời" của đạo diễn Đỗ Thanh Sơn kể về những người trẻ từng thất bại, lạc lối, bị hiểu lầm nhưng không bỏ cuộc.

NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn GĐXH - NSND Minh Hòa từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" những năm 1990, sau khi về hưu tiếp tục cống hiến với đam mê nghệ thuật, giữ kín đời tư.







