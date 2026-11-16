Gần 45 triệu đồng đến với người mẹ tật nguyền chăm con nằm liệt giường

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GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao gần 45 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, xã Đan Hải, Hà Tĩnh), người mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hơn 30 năm chăm sóc con gái mắc bệnh não úng thủy, nằm bất động.

Bà Trần Thị Hồng là nhân vật trong bài viết: "Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường" đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Gần 45 triệu đồng đến với người mẹ tật nguyền chăm con nằm liệt giường - Ảnh 1.

Hàng chục năm nay, bà Hồng chăm sóc người con gái mắc chứng bệnh não úng thủy phải nằm một chỗ. Ảnh: NS.

Bà hiện sống cùng con gái Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi) trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp tại thôn Lam Hồng, xã Đan Hải. Hơn 30 năm qua, cuộc sống của hai mẹ con gắn liền với bệnh tật, thiếu thốn và những tháng ngày chật vật mưu sinh.

Khi mới khoảng 6 tháng tuổi, chị Hằng được phát hiện mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh. Dù vợ chồng bà Hồng đã bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi để đưa con đi chữa trị, bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Theo thời gian, chị Hằng mất hoàn toàn khả năng vận động, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ mẹ chăm sóc.

Biến cố tiếp tục ập đến khi chồng bà Hồng bị tai biến, mất khả năng vận động vào năm 2010. Suốt nhiều năm, người phụ nữ mang đôi chân tật nguyền phải một mình chăm sóc cả chồng và con gái. Sau khi chồng qua đời hơn 4 năm trước, bà trở thành chỗ dựa duy nhất của người con bệnh tật.

Dù tuổi cao, sức khỏe suy giảm và việc đi lại khó khăn, hằng ngày bà Hồng vẫn cố gắng chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân cho con. Trước đây, để có tiền trang trải cuộc sống, bà phải chống nạng đi nhặt ve chai, lượm phế liệu hoặc làm thuê bất cứ công việc gì có thể.

Không chỉ thiếu thốn về kinh tế, mẹ con bà còn phải sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái ngói xô lệch, tường nứt nẻ, nhiều vị trí bị dột mỗi khi mưa lớn. Tuy nhiên, với khoản thu nhập ít ỏi chỉ đủ lo bữa ăn và thuốc men, bà Hồng chưa có điều kiện sửa chữa nhà cửa.

Nỗi lo lớn nhất của người mẹ 70 tuổi là sức khỏe ngày càng yếu, không biết ai sẽ chăm sóc con gái khi mình không còn đủ sức. "Tôi không sợ mình khổ, chỉ sợ đến lúc không còn đủ sức chăm con thì con biết sống thế nào", bà Hồng nghẹn ngào chia sẻ.

Hoàn cảnh của gia đình bà Hồng sau khi được đăng tải nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc, nhà hảo tâm.

Gần 45 triệu đồng đến với người mẹ tật nguyền chăm con nằm liệt giường - Ảnh 2.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống trao tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Hồng. Ảnh: NS.

Tại buổi trao tặng, đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 44.780.000 triệu đồng cho gia đình bà Hồng. Đây là món quà mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp hai mẹ con có thêm điều kiện trang trải sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và từng bước khắc phục những khó khăn trước mắt.

Xúc động đón nhận tình cảm của các nhà hảo tâm, bà Hồng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình. Với bà, sự hỗ trợ ấy không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên lớn, tiếp thêm nghị lực để tiếp tục chăm sóc con gái.

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