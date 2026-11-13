Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với hoàn cảnh khó khăn
GĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị.
Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển số tiền 9.905.000 đồng đến hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1981, trú thôn Ngô Xá Thanh Lê, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị).
Chị Phượng là nhân vật trong bài viết "MS 1113: Hoàn cảnh khốn khó của một gia đình có 3 người cùng mắc bệnh", đăng tải tại chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).
Theo đó, gia đình chị Phượng có 4 thế hệ cùng sinh sống, thuộc diện hộ nghèo. Chồng chị bị gai cột sống, trải qua 2 lần phẫu thuật, đồng thời mắc xơ gan và bệnh về mắt. Bản thân chị Phượng mắc ung thư tuyến giáp, đã phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và tiếp tục điều trị, theo dõi sức khỏe.
Các con, cháu trong gia đình cũng có vấn đề về sức khỏe, trong đó con gái chị mắc bệnh tim bẩm sinh, cháu trai thường xuyên đau ốm và một người cháu mắc hen suyễn. Thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, gia đình phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để trang trải chi phí sinh hoạt, thuốc men và điều trị bệnh.
Ông Đoàn Quang Diện, Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ cho biết, gia đình chị Phượng thuộc diện hộ nghèo, có 6 khẩu, gồm 4 thế hệ. Gia đình chủ yếu làm nông nghiệp với 500m² đất ruộng được cấp và 5.000m² đất ruộng làm thuê.
Theo ông Diện, chị Phượng có mẹ trên 80 tuổi thường xuyên đau ốm, chồng bị gai cột sống, đã phẫu thuật 2 lần, bản thân chị mắc ung thư tuyến giáp. Gia đình cũng đang chăm sóc một cháu nội và 2 trẻ nhỏ.
Tại buổi trao tiền hỗ trợ, chị Phượng vừa từ quê nhà vào Bệnh viện Trung ương Huế để tái khám. Nhận số tiền, chị xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống, các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh gia đình.
Chị Phượng cho biết, khoản hỗ trợ là nguồn động viên thiết thực, giúp chị có thêm kinh phí tiếp tục điều trị bệnh, góp phần giúp gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt.
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