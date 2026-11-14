Những tấm lòng hảo tâm tiếp sức chàng trai 19 tuổi bị đa chấn thương

Vừa rời ghế nhà trường năm 2025, Vũ Duy Khánh (19 tuổi, ở thôn Thống Nhất, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu đi làm tại một xí nghiệp sản xuất lốp ô tô ở Bỉm Sơn. Công việc mới chỉ kéo dài khoảng 4 tháng, những đồng tiền công đầu tiên chưa kịp dành dụm được bao nhiêu thì tai nạn giao thông bất ngờ ập đến.

Trên đường đi làm về, Khánh gặp tai nạn nghiêm trọng. Em được chuyển tuyến ra Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương nặng, phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực II. Các chấn thương được ghi nhận gồm chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương hàm mặt, gãy xương đùi và cẳng chân trái…

Biến cố của Khánh càng khiến gia đình thêm khó khăn. Mẹ em bị suy giảm thị lực do viêm loét giác mạc. Hơn 6 năm qua, vợ chồng bà còn phải chăm sóc người mẹ chồng ngoài 80 tuổi bị tai biến. Khánh gặp nạn, bố em là lao động chính phải nghỉ việc để túc trực chăm con tại bệnh viện.

Gia đình ông Chung đón nhận tình cảm của bạn đọc hảo tâm gửi qua Báo Sức khỏe và Đời sống

Sau khi hoàn cảnh của gia đình được phản ánh trong bài viết "MS 1114: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn, mẹ viêm loét giác mạc, bố phải nghỉ việc chăm con cần giúp đỡ", nhiều bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ và gửi sự hỗ trợ.

Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình Khánh nhận được 14.595.000 đồng. Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ 30 triệu đồng thông qua kết nối của Báo. Tổng số tiền gia đình nhận được là 44.595.000 đồng.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc và các nhà hảo tâm, ông Vũ Hồng Chung - bố Khánh, xúc động gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng đã sẻ chia, giúp gia đình có thêm kinh phí trong lúc khó khăn.

Theo ông Chung, hiện Khánh đã được chuyển về điều trị tại bệnh viện tỉnh. Sức khỏe của em so với thời điểm mới gặp tai nạn đã có chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, quá trình điều trị vẫn cần thêm nhiều thời gian mới có thể ổn định.

Sự hỗ trợ của bạn đọc là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng chi phí và có thêm điều kiện tiếp tục chăm sóc Khánh.