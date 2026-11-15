Hơn 53 triệu đồng tiếp sức người mẹ dân tộc H'Mông nuôi 5 con nhỏ sau khi chồng mất

| Vòng tay nhân ái
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GĐXH – Chồng qua đời vì tai biến, một mình nuôi 5 con nhỏ, chị Lý Thị Chứ ở Bản Huổi Chỏn, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên lại phát hiện có khối u ở đuôi tụy, phải nhập viện phẫu thuật. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị, bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống cùng Quỹ Thiện Tâm đã chung tay hỗ trợ hơn 53 triệu đồng.

Chồng mất chưa lâu, chị Lý Thị Chứ đã phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho 5 người con nhỏ. Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào ít ruộng nương, trong khi chị thuộc hộ nghèo tại địa phương.

Những tưởng sau biến cố mất chồng, người phụ nữ dân tộc H'Mông có thể gắng gượng để nuôi các con khôn lớn, nhưng bệnh tật lại tiếp tục ập đến. Thời gian gần đây, chị Chứ thường xuyên mệt mỏi, đau âm ỉ vùng thượng vị, đôi khi cơn đau lan ra sau lưng. Nghĩ rằng cơ thể suy nhược do làm việc vất vả, lại không có điều kiện đi khám, chị cố chịu đựng.

Chỉ tới khi cơn đau xuất hiện nhiều hơn, suy giảm sức khỏe, chị mới đến bệnh viện địa phương thăm khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện khối u ở phần đuôi tụy và chuyển chị lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Chi phí phẫu thuật và điều trị dài đã vượt quá khả năng xoay xở của người mẹ nghèo đang phải nuôi 5 con nhỏ.

Vòng tay nhân ái: Hơn 53 triệu đồng giúp mẹ Mông nuôi 5 con nhỏ sau mất mát - Ảnh 1.

Gia đình chị Chứ nhận được 13.792.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống.

Hoàn cảnh của chị Chứ sau đó được phản ánh trong bài viết "MS 1102: Chồng vừa mất vì tai biến, người phụ nữ lo cho 5 con nhỏ lại cấp cứu vì bệnh tật cần sự trợ giúp". Khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã quan tâm, gửi lời động viên và hỗ trợ gia đình.

Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Chứ nhận được 13.792.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm. Cùng với đó, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 40 triệu đồng thông qua kết nối của Báo. Tổng số tiền gia đình nhận được là 53.792.000 đồng.

Thay mặt chị Chứ đón nhận sự hỗ trợ, anh Ly A Da - người nhà chị, xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống, Quỹ Thiện Tâm cùng những tấm lòng hảo tâm đã sẻ chia với gia đình trong lúc khó khăn.

Theo anh Da, sức khỏe chị Chứ hiện đã tốt hơn trước. Tuy nhiên, chị vẫn chưa thể đi lại xa, chủ yếu quanh quẩn và làm những việc nhẹ để phụ giúp các con.

Sự chung tay của bạn đọc là nguồn động viên thiết thực giúp chị Chứ có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, đồng thời vơi bớt phần nào gánh nặng trong hành trình chăm lo cho 5 người con nhỏ.

Hơn 53 triệu đồng tiếp sức người mẹ dân tộc Mông nuôi 5 con nhỏ sau khi chồng mất - Ảnh 2.Hơn 51 triệu đồng đến với gia đình người mẹ dân tộc Mông bị chấn thương cột sống

GĐXH – Sau khi hoàn cảnh được đăng tải trên Chuyên mục Vòng tay nhân ái, gia đình chị Thào Thị Cá (28 tuổi, dân tộc Mông, ở Tuyên Quang) đã nhận được hơn 51 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm.

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