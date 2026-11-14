Hơn 51 triệu đồng đến với gia đình người mẹ dân tộc Mông bị chấn thương cột sống

Gia đình chị Thào Thị Cá, ở thôn Đồng Tiếng, xã Yên Thành, tỉnh Tuyên Quang đã đón nhận sự sẻ chia của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm. Qua tài khoản của Báo, vợ chồng chị nhận được 21.521.111 đồng. Trước đó, thông qua sự kết nối của Báo, Quỹ Thiện Tâm đã chuyển trực tiếp 30 triệu đồng vào tài khoản gia đình.

Tổng số tiền hỗ trợ là 51.521.111 đồng, giúp gia đình có thêm kinh phí trang trải viện phí và tiếp tục quá trình điều trị cho chị Cá.

Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái - Báo Sức khỏe và Đời sống (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện bệnh viện trao tiền bạn đọc hảo tâm hỗ trợ cho gia đình anh Vàng Chẩn Quáng.

Hoàn cảnh của chị được phản ánh trong bài viết "MS 1117: Xót xa cảnh chồng vừa bế con 6 tháng tuổi vừa chăm vợ nằm viện vì chấn thương cột sống sau tai nạn". Tai nạn xảy ra khi chị Cá đi làm nương, khiến người phụ nữ trẻ bị chấn thương cột sống.

Khi đưa vợ xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị, anh Vàng Chẩn Quáng – chồng chị Cá phải đưa cả con út mới 6 tháng tuổi đi cùng. Hình ảnh người chồng vừa chăm vợ nằm viện, vừa bế con nhỏ trong những ngày điều trị đã phần nào cho thấy sự chật vật của gia đình khi biến cố bất ngờ ập đến.

Tại bệnh viện, chị Cá được bác sĩ chẩn đoán chấn thương cột sống, vỡ xẹp đốt sống L2 kèm phù tủy xương. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cột sống cho chị.

Gia đình chị Cá vốn có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị có 4 người con, ngoài ra còn phải chăm sóc bố mẹ già đã ngoài 70 tuổi. Hai vợ chồng là lao động chính trong nhà, chủ yếu dựa vào công việc làm nương để trang trải cuộc sống. Khi chị Cá gặp tai nạn, anh Quáng phải xuống Hà Nội chăm vợ, việc làm ăn và chăm lo cho các thành viên ở nhà càng thêm khó khăn.

Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, anh Quáng xúc động cho biết khoản tiền này giúp gia đình có thêm điều kiện chạy chữa cho vợ. Hiện sức khỏe chị Cá đã tốt hơn, đang trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật, tập phục hồi chức năng tại nhà.

"Gia đình chúng tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các y, bác sĩ của bệnh viện đã tận tình giúp đỡ thời gian qua", anh Quáng chia sẻ.

Sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp gia đình chị Cá giảm bớt áp lực viện phí mà còn tiếp thêm động lực để chị phục hồi sức khỏe sớm hơn, trở về với các con và gia đình.