Hơn 51 triệu đồng đến với gia đình người mẹ dân tộc Mông bị chấn thương cột sống

| Vòng tay nhân ái
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Sau khi hoàn cảnh được đăng tải trên Chuyên mục Vòng tay nhân ái, gia đình chị Thào Thị Cá (28 tuổi, dân tộc Mông, ở Tuyên Quang) đã nhận được hơn 51 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm.

Gia đình chị Thào Thị Cá, ở thôn Đồng Tiếng, xã Yên Thành, tỉnh Tuyên Quang đã đón nhận sự sẻ chia của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm. Qua tài khoản của Báo, vợ chồng chị nhận được 21.521.111 đồng. Trước đó, thông qua sự kết nối của Báo, Quỹ Thiện Tâm đã chuyển trực tiếp 30 triệu đồng vào tài khoản gia đình.

Tổng số tiền hỗ trợ là 51.521.111 đồng, giúp gia đình có thêm kinh phí trang trải viện phí và tiếp tục quá trình điều trị cho chị Cá.

Hơn 51 triệu đồng đến với gia đình người mẹ dân tộc Mông bị chấn thương cột sống - Ảnh 1.

Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái - Báo Sức khỏe và Đời sống (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện bệnh viện trao tiền bạn đọc hảo tâm hỗ trợ cho gia đình anh Vàng Chẩn Quáng.

Hoàn cảnh của chị được phản ánh trong bài viết "MS 1117: Xót xa cảnh chồng vừa bế con 6 tháng tuổi vừa chăm vợ nằm viện vì chấn thương cột sống sau tai nạn". Tai nạn xảy ra khi chị Cá đi làm nương, khiến người phụ nữ trẻ bị chấn thương cột sống.

Khi đưa vợ xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị, anh Vàng Chẩn Quáng – chồng chị Cá phải đưa cả con út mới 6 tháng tuổi đi cùng. Hình ảnh người chồng vừa chăm vợ nằm viện, vừa bế con nhỏ trong những ngày điều trị đã phần nào cho thấy sự chật vật của gia đình khi biến cố bất ngờ ập đến.

Tại bệnh viện, chị Cá được bác sĩ chẩn đoán chấn thương cột sống, vỡ xẹp đốt sống L2 kèm phù tủy xương. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cột sống cho chị.

Gia đình chị Cá vốn có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị có 4 người con, ngoài ra còn phải chăm sóc bố mẹ già đã ngoài 70 tuổi. Hai vợ chồng là lao động chính trong nhà, chủ yếu dựa vào công việc làm nương để trang trải cuộc sống. Khi chị Cá gặp tai nạn, anh Quáng phải xuống Hà Nội chăm vợ, việc làm ăn và chăm lo cho các thành viên ở nhà càng thêm khó khăn.

Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, anh Quáng xúc động cho biết khoản tiền này giúp gia đình có thêm điều kiện chạy chữa cho vợ. Hiện sức khỏe chị Cá đã tốt hơn, đang trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật, tập phục hồi chức năng tại nhà.

"Gia đình chúng tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các y, bác sĩ của bệnh viện đã tận tình giúp đỡ thời gian qua", anh Quáng chia sẻ.

Sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp gia đình chị Cá giảm bớt áp lực viện phí mà còn tiếp thêm động lực để chị phục hồi sức khỏe sớm hơn, trở về với các con và gia đình.

Hơn 51 triệu đồng đến với gia đình người mẹ dân tộc Mông bị chấn thương cột sống - Ảnh 2.Mẹ mắc ung thư, con trai 14 tuổi mắc Down nhận hơn 73 triệu đồng hỗ trợ

GĐXH – Sau khi hoàn cảnh của chị Phan Thị Mai Phương bị ung thư, có con trai mắc hội chứng Down được đăng tải, Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết nối các nguồn hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

MS 1130: Bé trai 14 tuổi nguy kịch sau tai nạn giao thông, gia đình nghèo khẩn thiết cầu cứu

MS 1130: Bé trai 14 tuổi nguy kịch sau tai nạn giao thông, gia đình nghèo khẩn thiết cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH - Sau tai nạn giao thông, Sùng A Trung (14 tuổi), người dân tộc H’Mông ở thôn Háng Bla Ha A, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai rơi vào hôn mê sâu với nhiều chấn thương nghiêm trọng. Mỗi ngày, riêng tiền thuốc mua ngoài đã vài triệu đồng, trong khi nhà em thuộc hộ nghèo, đã kiệt quệ về kinh tế sau những ngày chạy chữa cho con.

MS 1128: Người mẹ 70 tuổi gồng gánh nuôi con liệt giường, đau đớn phát hiện mắc u não ác tính

MS 1128: Người mẹ 70 tuổi gồng gánh nuôi con liệt giường, đau đớn phát hiện mắc u não ác tính

Cảnh ngộ -

GĐXH - Con trai nằm liệt giường suốt 10 năm vì tai nạn giao thông, chồng vừa qua đời sau 3 năm nằm liệt giường vì tai biến, nay bản thân bà lại phát hiện mắc u não ác tính. Khó có thể diễn tả hết những nỗi đau và bất hạnh mà người phụ nữ ấy đang phải gánh chịu.

Sức khỏe của người mẹ đơn thân bị lao phổi và viêm phổi nặng đã tiến triển tốt nhưng hành trình điều trị còn dài

Sức khỏe của người mẹ đơn thân bị lao phổi và viêm phổi nặng đã tiến triển tốt nhưng hành trình điều trị còn dài

Cảnh ngộ -

GĐXH – Sau khi hoàn cảnh của chị Bùi Thị Phương Thảo được phản ánh trên chuyên mục Vòng tay nhân ái, bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống cùng Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ gia đình chị gần 42 triệu đồng để trang trải viện phí. Dù đã qua cơn nguy kịch, chị Thảo vẫn cần điều trị dài ngày, trong khi 2 con nhỏ đang mong mẹ trở về.

MS 1127: Mất thị lực vì khối u hốc mắt, nam sinh 16 tuổi cần được giúp đỡ để sớm phẫu thuật

MS 1127: Mất thị lực vì khối u hốc mắt, nam sinh 16 tuổi cần được giúp đỡ để sớm phẫu thuật

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mất thị lực mắt phải, thường xuyên đau đầu vì khối u hốc mắt tái phát và xâm lấn rộng, Hoàng Tuấn Tú - người dân tộc Tày ở Lạng Sơn lại phải nhập viện phẫu thuật. Gia đình Tú hiện rất cần sự chung tay của cộng đồng vì đã kiệt quệ kinh tế sau nhiều năm đi viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.