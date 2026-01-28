Sắp khánh thành trường học liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới Điện Biên
Chỉ sau gần 5 tháng thi công với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của Tập đoàn Sun Group, khu đất hoang vu giữa núi rừng Điện Biên đã trở thành Trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới. Trước thời điểm khánh thành, cùng ngắm nhìn những hình ảnh đầu tiên về ngôi trường đặc biệt này.
Khởi công từ cuối tháng 7/2025, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở xã Si Pa Phìn đến nay đã cơ bản hoàn thành, dự kiến khánh thành ngày 31/1 tới. Công trình nằm sát biên giới, cách trung tâm tỉnh Điện Biên gần 100km, có quy mô 6,88 ha, tổng mức đầu tư khoảng 230 tỷ đồng.
Dự án do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 triển khai từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Bên cạnh vai trò thi công, Sun Group còn đóng vai trò tư vấn giám sát, hỗ trợ địa phương tối đa trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
Điểm nhấn kiến trúc của công trình là thiết kế lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn truyền thống, đậm chất bản địa, khơi gợi niềm yêu thích đến trường của con trẻ.
Với quy mô phục vụ gần 1.100 học sinh và cán bộ, giáo viên, Trường liên cấp Si Pa Phìn được xây dựng như một ngôi trường kiểu mẫu của vùng biên giới, sở hữu hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho các cháu học sinh.
Khu học tập của trường gồm 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng bộ môn cùng hệ thống phòng thiết bị giáo dục, phòng tư vấn học đường và thư viện.
Khu nội trú và nhà công vụ với phòng giám hiệu, 120 phòng ở cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, góp phần tháo gỡ khó khăn trong việc đi lại của thầy và trò, rút ngắn hành trình "cõng chữ lên non".
Không gian rèn luyện và sinh hoạt cho học sinh cũng được chú trọng với hệ thống tiện ích đa dạng như phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, khu bếp ăn và khu vệ sinh đạt chuẩn.
Để đưa công trình về đích đúng tiến độ, bất chấp mùa mưa kéo dài hơn 45 ngày khiến công tác san lấp, làm móng gặp nhiều trở ngại, hàng trăm kỹ sư và công nhân của Sun Group vẫn thi công liên tục 2–3 ca mỗi ngày với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", giúp các em học sinh có thể bắt đầu học kỳ II năm học 2025–2026 trong một ngôi trường mới khang trang, hiện đại.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là dự án hoàn thành đầu tiên trong chiến dịch xây dựng 248 trường học cho các xã biên giới, triển khai theo Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội vùng biên giới.
Trực tiếp về dự Lễ khởi công trường liên cấp Si Pa Phìn ngày 27/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu phải làm cho thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả; phải đảm bảo mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và giảng dạy sau này. "Đây là công trình của lòng dân, vì tương lai con em chúng ta, không được chậm trễ, dàn trải", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Việc đưa dự án về đích đúng tiến độ, đạt chất lượng cao đã chứng minh cam kết đồng hành cùng vùng khó, vùng đặc biệt khó khăn của Tập đoàn Sun Group, thực hiện theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Trong hành trình phát triển của mình, Tập đoàn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của địa phương và nâng cao đời sống người dân địa phương.
Sun Group
