Gây tranh cãi với vai 'Nam Phương Hoàng hậu', cuộc sống 14 năm làm dâu hào môn của Tăng Thanh Hà ra sao?

Tăng Thanh Hà gây tranh cãi khi hóa thân thành Hoàng hậu Nam Phương

Tăng Thanh Hà được nhiều người đánh giá là không phù hợp để vào vai Hoàng hậu Nam Phương.

Thông tin Tăng Thanh Hà đóng Nam Phương Hoàng hậu ở "Hoàng hậu cuối cùng" đang được bàn tán khắp các diễn đàn. Vai diễn đánh dấu sự trở lại của ngọc nữ màn ảnh sau 13 năm lấy chồng hào môn.

Trên các diễn đàn, phần lớn ý kiến đều thừa nhận Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng, thần thái quý phái sau nhiều năm rời xa màn ảnh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vẻ đẹp của cô mang nét sắc sảo, chưa tạo cảm giác gần với hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu trong tư liệu lịch sử.

Bên cạnh ngoại hình, khả năng diễn xuất của nữ diễn viên cũng gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng cô chưa từng có nhiều vai diễn nặng về nội tâm, trong khi Nam Phương Hoàng hậu là nhân vật lịch sử có cuộc đời nhiều biến cố, đòi hỏi chiều sâu cảm xúc.

Vai diễn trong dự án lần này được đánh giá khá nặng ký đối với Tăng Thanh Hà. Ảnh: FBNV





Ngoài ra, khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên chính cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Trong Hoàng hậu cuối cùng, Tăng Thanh Hà (40 tuổi) sẽ vào vai Nam Phương Hoàng hậu, sánh đôi với Ma Ran Đô (29 tuổi) trong vai vua Bảo Đại. Chênh lệch 11 tuổi khiến không ít khán giả băn khoăn liệu cặp đôi có tạo được cảm giác tương xứng trên màn ảnh.

Trước những ý kiến này, Tăng Thanh Hà cho biết cô cũng từng bật cười khi biết sẽ đóng cặp với một diễn viên kém mình tới 11 tuổi. Tuy nhiên, Ma Ran Đô trấn an đàn chị bằng câu nói: "Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là kinh nghiệm và cảm xúc".

Khoảng cách chênh lệch tới 11 tuổi với bạn diễn Ma Ran Đô cũng trở thành chủ đề bán tán khi Tăng Thanh Hà quay lại với điện ảnh. Ảnh họp báo ra mắt phim.

Tăng Thanh Hà cho biết quyết định trở lại điện ảnh đến đúng thời điểm của cuộc sống. Sau nhiều năm tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, nữ diễn viên cảm thấy mình sẵn sàng sống lại với đam mê diễn xuất.

"Cũng là một cái duyên. Một lời mời và một vai diễn đến đúng vào thời điểm của cuộc đời. Mỗi giai đoạn đều có những ưu tiên, những rung động và định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. Tôi đã có một thời tuổi trẻ sống hết mình với đam mê, sau đó là 13 năm dành phần lớn thời gian cho kinh doanh, gia đình và làm mẹ. Đến lúc này, công việc ổn định hơn, các con cũng tự lập hơn, tôi lại khao khát được sống cùng nhân vật và quay lại với điều mình rất yêu", cô nói tại buổi ra mắt dự án.

Theo nữ diễn viên, Nam Phương Hoàng hậu là nhân vật được nhiều người yêu mến nên việc nhận vai vừa là vinh dự, vừa là áp lực lớn.

"Đây không chỉ là quyết định cá nhân mà còn là sự cân nhắc giữa nhiều vai trò trong cuộc sống. Nhưng rồi tôi nghĩ mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều bản thân vẫn còn rất yêu. Tôi đã có hành trình rất đẹp với Hoàng hậu cuối cùng", Tăng Thanh Hà chia sẻ.

Cuộc sống gần 14 năm làm dâu hào môn của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà có tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân, Ảnh: FBNV





Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, là vợ của doanh nhân Louis Nguyễn, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, và là mẹ của ba đứa con nhỏ. Từng là "ngọc nữ" hàng đầu của màn ảnh Việt, nhưng suốt hơn một thập kỷ qua, Tăng Thanh Hà gần như rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí để dành thời gian cho gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh. Không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh hay tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút đặc biệt với công chúng nhờ cuộc sống kín tiếng, hôn nhân viên mãn và hình ảnh thanh lịch.

Ông xã Tăng Thanh Hà được định hướng theo ngành kinh tế, quản trị kinh doanh từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Manila, anh sang Mỹ học lên cao học và lấy bằng MBA.

Louis Nguyễn biết nói 4 thứ tiếng là Anh, Philippines, Tây Ban Nha và Việt Nam. Hiện anh quản lý và điều hành các công ty thành viên của gia đình.

14 năm chung sống, cô đã hạ sinh 3 con, hai trai và một gái. Làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà giữ lối sống kín tiếng và giản dị. Cô không khoe về cuộc sống giàu sang hay hàng hiệu, mà thường là những thú vui bình dị, mộc mạc.

Chồng doanh nhân của Tăng Thanh Hà luôn đồng hành, sát cánh bên vợ. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà hoàn toàn vắng bóng khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh riên

Trong những năm làm dâu, Tăng Thanh Hà cũng khéo léo trong việc giữ gìn mối quan hệ với nhà chồng. Ngoài hỗ trợ công việc kinh doanh, cô thường xuyên tương tác, thể hiện sự gắn bó và yêu thương với các thành viên trong gia đình trên mạng xã hội.

Là người kín tiếng, Louis Nguyễn thi thoảng vẫn chia sẻ tình yêu đong đầy với vợ, như từng gửi lời cảm ơn khi thưởng thức món ăn do vợ vào bếp.

Nói về cuộc sống của mình, Tăng Thanh Hà từng thổ lộ: "Tôi nghĩ, không có điều gì là tuyệt đối bởi mỗi người có một cách nhìn khác nhau về sự hoàn hảo. Trong xã hội, ai cũng có một hoàn cảnh và những nỗi lo toan riêng, tôi cũng không nằm ngoài phạm vi ấy.

Tuy nhiên, tôi luôn sống với quan điểm, hãy hài lòng với những gì đang có và mỗi ngày tìm niềm vui cho mình. Tôi từng sống khó khăn nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc với nó. Còn cuộc sống hiện tại, mỗi ngày đi ngủ và thức dậy, tôi đều thấy bình yên".

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân, cô tâm sự: "Tôi đã biết người đặc biệt này được 15 năm và sau nhiều năm kết hôn, chúng tôi vẫn trò chuyện ngày đêm mỗi khi ở bên nhau. Chúng tôi vẫn không hết chuyện để nói, và còn nhiều dự định tương lai để mơ mộng".

Tăng Thanh Hà du lịch Nhật Bản sau khi ghi hình phim Hoàng hậu cuối cùng. Ảnh: FBNV

Bước sang tuổi 40, cô chia sẻ mình đang học cách yêu chính bản thân, chấp nhận những thay đổi về ngoại hình bằng lòng biết ơn, và cảm thấy hạnh phúc vì đang ở giai đoạn đẹp của cuộc đời. Không phải câu nói của người đang cố thuyết phục bản thân, mà là của người đã thực sự tìm ra cách sống với chính mình.