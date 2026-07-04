'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 2 có gì đặc biệt?
GĐXH - Tập 2 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' hứa hẹn sẽ bùng nổ với 28 tiết mục từ các nhóm "Anh tài".
"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" mở màn với nhiều đổi mới, nhanh chóng bước vào những màn trình diễn, đối đầu ngay từ Công diễn Hội ngộ. Đã có 4 nhóm Anh tài "ra quân" trong tập đầu tiên. Tập tiếp theo sẽ là sân khấu của 6 nhóm còn lại, đưa tổng số tiết mục lên tới con số 28.
Đáng chú ý ở tập 2 sẽ là sự trở lại của các "Anh tài" trong Biệt đội tái xuất: Jun Phạm, Thanh Duy, Neko Lê, BB Trần, Duy Khánh. Đã là những gương mặt quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ Anh trai vượt ngàn chông gai, liệu họ sẽ mang lại điều gì mới mẻ khi trở lại, đặc biệt trong cuộc đối đầu với nhóm "Anh tài" sở hữu giọng ca thực lực.
Tập 2 cũng sẽ "giải mã" một số nhân tố bí ẩn của mùa "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" như: nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, các diễn viên Lê Xuân Tiền, Thuận Nguyễn...
Với phiên bản mở rộng của tập 2, thời lượng được tiết lộ lên tới 5 giờ 45 phút mang đến nhiều câu chuyện hậu trường thú vị. Sau tập 2 - Công diễn Hội ngộ, các nhóm "Anh tài" sẽ chính thức tan rã để thiết lập đội hình mới cho những thử thách ở Công diễn tiếp theo.
Tập 2 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" phát sóng lúc 20h, ngày 4/7 trên VTV3.
'Nam thần' Xuân Phúc vào vai trinh sát, vướng chuyện tình tay ba trên phim giờ vàngGiải trí - 17 phút trước
GĐXH - Sau khi ghi dấu ấn với vai cơ trưởng trong bộ phim "Tử chiến trên không", nam diễn viên Xuân Phúc tiếp tục góp mặt trong dự án truyền hình "Trời cao nguyên xanh" do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an sản xuất.
Cháu dâu NSƯT Chí Trung khoe ảnh trên du thuyền, hé lộ tình trạng hôn nhân với chồng thiếu giaGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây chia sẻ khoảnh khắc trong chuyến du lịch biển cùng chồng là Duy Minh - cháu NSƯT Chí Trung. Cặp đôi cho thấy hạnh phúc ngọt ngào sau gần 2 năm kết hôn.
Nghề nghiệp ít ai biết trước khi nổi tiếng của ca sĩ Tăng PhúcGiải trí - 2 giờ trước
Trước khi trở thành giọng ca được nhiều người yêu mến như hiện tại, nam ca sĩ Tăng Phúc từng làm công việc cũng liên quan đến nghệ thuật.
Chuyện tình yêu đẹp như phim của nam chính 'Thiên long bát bộ'Giải trí - 7 giờ trước
Ở tuổi U60, nam diễn viên này là một trong số ít nghệ sĩ Hoa ngữ đến nay vẫn giữ được sức hút và được khán giả yêu mến.
Cuộc sống bình dị, nuôi gà, trồng rau của 'nữ thần châu Á' nức tiếng một thờiThế giới showbiz - 9 giờ trước
Ở tuổi xế chiều, "ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ" một thời chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa làng giải trí.
MC Mai Ngọc: 'Tôi chỉ sợ bỏ lỡ lần đầu con gọi mẹ'Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - "Có những hôm tôi phải ra ngoài vì công việc một lúc thôi cũng thấy sốt ruột. Tôi cứ nghĩ, lỡ đúng lúc đó con biết đi, hay lần đầu tiên con gọi "mẹ" mà mình lại không có mặt thì sẽ tiếc lắm. Với tôi, những khoảnh khắc đầu tiên ấy chỉ đến một lần trong đời", MC Mai Ngọc chia sẻ.
Nữ Tiến sĩ quê Nghệ An gây chú ý với dấu mốc 20 năm ca hát, tiết lộ người đặc biệt ủng hộ cả vật chất và tinh thầnGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Tiến sĩ Khánh Ly tổ chức liveshow "Khát vọng tình yêu" kỷ niệm 20 năm ca hát. Cô cho biết, ông xã dù không thích vợ diễn nhiều nhưng luôn ủng hộ về tinh thần và vật chất khi vợ làm liveshow này.
Tin sao 3/7: Tóc Tiên gây chú ý với thời trang khác lạ, Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung khi xuống phố, trong khi đó Hoa hậu Tiểu Vy nhận được nhiều lời khen ngợi trước nhan sắc gợi cảm ở tuổi 26.
NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho 'con gái' xinh như hoa hậu gây chú ýGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Ngẫu hứng biểu diễn một tiết mục văn nghệ trước khán giả, NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho "con gái" xinh như hoa hậu gây chú ý.
Siêu mẫu Hạ Vy có tin vui ở tuổi trung niênGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Siêu mẫu Hạ Vy vừa thông báo mang thai con thứ 4 ở tuổi 42. Chồng và 3 người con Hạ Vy đang háo hức chuẩn bị đón chào thành viên mới.
Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40Xem - nghe - đọc
GĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.