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'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 2 có gì đặc biệt?

Thứ bảy, 14:45 04/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Tập 2 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' hứa hẹn sẽ bùng nổ với 28 tiết mục từ các nhóm "Anh tài".

"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" mở màn với nhiều đổi mới, nhanh chóng bước vào những màn trình diễn, đối đầu ngay từ Công diễn Hội ngộ. Đã có 4 nhóm Anh tài "ra quân" trong tập đầu tiên. Tập tiếp theo sẽ là sân khấu của 6 nhóm còn lại, đưa tổng số tiết mục lên tới con số 28.

'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 2 có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Loạt tiết mục được hé lộ trong trailer tập 2 (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý ở tập 2 sẽ là sự trở lại của các "Anh tài" trong Biệt đội tái xuất: Jun Phạm, Thanh Duy, Neko Lê, BB Trần, Duy Khánh. Đã là những gương mặt quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ Anh trai vượt ngàn chông gai, liệu họ sẽ mang lại điều gì mới mẻ khi trở lại, đặc biệt trong cuộc đối đầu với nhóm "Anh tài" sở hữu giọng ca thực lực.

'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 2 có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Biệt đội tái xuất có thế mạnh về kinh nghiệm trình diễn. (Ảnh: Chương trình cung cấp)

Tập 2 cũng sẽ "giải mã" một số nhân tố bí ẩn của mùa "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" như: nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, các diễn viên Lê Xuân Tiền, Thuận Nguyễn...

'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 2 có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Nhóm Anh tài hào hoa với sự hội tụ của các diễn viên quen thuộc. (Ảnh: Chương trình cung cấp)

Với phiên bản mở rộng của tập 2, thời lượng được tiết lộ lên tới 5 giờ 45 phút mang đến nhiều câu chuyện hậu trường thú vị. Sau tập 2 - Công diễn Hội ngộ, các nhóm "Anh tài" sẽ chính thức tan rã để thiết lập đội hình mới cho những thử thách ở Công diễn tiếp theo.

Tập 2 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" phát sóng lúc 20h, ngày 4/7 trên VTV3.

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