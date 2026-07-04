Cháu dâu NSƯT Chí Trung khoe ảnh trên du thuyền, hé lộ tình trạng hôn nhân với chồng thiếu gia

Trong chuyến du lịch hè 2026, cháu dâu NSƯT Chí Trung là diễn viên Ngọc Huyền, đã chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên du thuyền cùng chồng thiếu gia. "Kỉ niệm du lịch hè 2026 với bạn cùng nhà", cô viết.

Sau gần 2 năm kết hôn, Ngọc Huyền không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước mà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Gần đây cô mới tham gia phim "giờ vàng" VTV "Dưới ô cửa sáng đèn". Vì thế, loạt ảnh cũng hiếm hoi hé lộ cuộc sống của Ngọc Huyền và ông xã sau gần 2 năm kết hôn, nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều cư dân mạng nhận xét cuộc sống của nữ diễn viên khá thoải mái. Bên cạnh những chuyến nghỉ dưỡng, cô còn thường xuyên check-in tại các nhà hàng, quán cà phê, tham gia nhiều hoạt động thể thao và xuất hiện ở các sự kiện. Phong cách của Ngọc Huyền cũng có nhiều thay đổi khi ưu tiên những thiết kế thanh lịch, nữ tính hơn, được nhận xét ngày càng sang trọng và trưởng thành.

Ngọc Huyền khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng.

Nhiều người nhận xét, nhìn hình ảnh trên du thuyền mới đây là rõ hôn nhân Ngọc Huyền hạnh phúc cỡ nào.

Dù khá kín tiếng, ông xã Duy Minh vẫn nhiều lần đồng hành cùng vợ tại các sự kiện. Anh từng ghi điểm với những khoảnh khắc âm thầm đứng đợi, xách túi hay hỗ trợ Ngọc Huyền phía sau ống kính.

Chia sẻ về kế hoạch có con, theo nữ diễn viên, việc sinh em bé là câu chuyện rất riêng tư và thiêng liêng đối với mỗi gia đình. Hiện tại, cả hai vẫn muốn tận hưởng cuộc sống hôn nhân, đồng thời chuẩn bị kỹ hơn về công việc, điều kiện sống và tâm lý trước khi bước sang một vai trò mới.

"Tôi không xem việc có con là áp lực theo mốc thời gian. Đó là hành trình cần sự sẵn sàng về điều kiện sống, tâm lý, trách nhiệm và sự trưởng thành của cả hai vợ chồng. Tôi tin mỗi gia đình đều có nhịp sống riêng. Điều quan trọng nhất là bản thân cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với lựa chọn của mình", cô bày tỏ.

Điều khiến nữ diễn viên cảm thấy may mắn là gia đình chồng rất hiện đại, luôn tôn trọng cuộc sống riêng và chưa bao giờ tạo áp lực cho con dâu. "Bố mẹ chỉ đưa ra lời khuyên chứ không áp đặt hay can thiệp vào chuyện riêng của hai vợ chồng. Mỗi lần tôi có vai diễn mới, cả nhà đều chúc mừng và tổ chức một bữa cơm nhỏ để chung vui", Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền và mẹ chồng (em gái NSƯT Chí Trung).

Ngọc Huyền sinh năm 1999, từng theo học Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Cô được khán giả biết đến khi vào vai Vân Vân trong "Thương ngày nắng về". Nhân vật này nhí nhảnh, hồn nhiên, đam mê mỹ thuật nhưng bị ép theo chuyên ngành kinh tế nên thường xuyên trốn học. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia phim "Món quà của cha".

Đầu năm 2024, Ngọc Huyền cưới ông xã kém mình một tuổi tên Duy Minh (SN 2000), xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, mẹ anh là con gái nhạc sĩ Quý Dương và cũng là em gái của NSƯT Chí Trung. Ông xã Ngọc Huyền từng du học Australia, hiện làm kinh doanh, tiếp quản sự nghiệp của gia đình tại Hà Nội. Theo Ngọc Huyền, bạn đời không theo đuổi nghệ thuật nhưng rất thông cảm và thấu hiểu công việc của cô. Nhờ sự ủng hộ của chồng và gia đình chồng, cô yên tâm phát triển sự nghiệp riêng sau khi kết hôn.