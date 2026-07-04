Chuyện tình yêu đẹp như phim của nam chính 'Thiên long bát bộ'
Ở tuổi U60, nam diễn viên này là một trong số ít nghệ sĩ Hoa ngữ đến nay vẫn giữ được sức hút và được khán giả yêu mến.
Trong số những nghệ sĩ từng thể hiện vai người anh hùng Kiều Phong trong Thiên long bát bộ , Hồ Quân vẫn là phiên bản thành công và sống động nhất. Thậm chí, cố nhà văn Kim Dung khẳng định, Hồ Quân là nhân vật tiêu biểu và dũng mãnh, khí phách và lột tả thành công nhất vai diễn Kiều Phong.
“Kiều Phong bước ra từ trong tiểu thuyết”
Hồ Quân sinh năm 1968, trong gia đình nghệ thuật ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cha và bác anh đều là những ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc nhưng con đường gia nhập làng giải trí của anh không mấy thuận lợi. Anh từng khởi nghiệp là thành viên trong đoàn kịch nói ở Bắc Kinh và chuyên các vai phụ.
Hồ Quân bắt đầu được chú ý khi anh quay bộ phim về đề tài đồng tính mang tên Lam Vũ và được đề cử “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại LHP Kim Mã năm 2001. Cũng vào thời điểm này, đạo diễn Trương Kỷ Trung đang tìm kiếm dàn diễn viên cho Thiên long bát bộ và đã đề nghị Hồ Quân tham gia vào vai người hùng cái bang Kiều Phong.
Ngoại hình cao lớn, đậm chất nam nhi, hào sảng cùng tinh thần trượng nghĩa của vị anh hùng được thể hiện qua diễn xuất của Hồ Quân. Kiều Phong do Hồ Quân đóng được nhận xét hoàn hảo không khác gì nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết.
Thành công của phim Thiên long bát bộ giúp sự nghiệp của Hồ Quân bước sang một trang mới. Sau thành công của vai diễn này, anh có cơ hội góp mặt trong nhiều dự án đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Hoa Mộc Lan, Vô gian đạo, Xích bích...
Chuyện tình đẹp như phim
Cũng giống như Kiều Phong chung tình trên màn ảnh, ngoài đời Hồ Quân nổi tiếng yêu vợ, thương con. Nam diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã Lư Phương, vốn là bạn học của anh.
Chuyện tình của Hồ Quân và Lư Phương được bạn bè khen ngợi giống như một bộ phim ngôn tình lãng mạn. Họ quen biết và yêu nhau khi cùng ngồi trên ghế nhà trường tại Học viện hý kịch trung ương.
Năm 1999, cả hai tổ chức đám cưới và có với nhau 2 người con Duyệt Giá (sinh năm 2001) và Hạo Khang (sinh năm 2008).
Để có hạnh phúc hiện tại, Hồ Quân và Lư Phương từng phải đối mặt với sóng gió thị phi. Thời gian quay Thiên long bát bộ, Hồ Quân từng dính tin đồn tình cảm với Lưu Đào - vai A Châu dù khi đó anh đã có vợ.
Chính vì diễn xuất quá ăn ý và nhập vai, Hồ Quân bị đồn là yêu bạn diễn. Cả Lưu Đào và Hồ Quân khi đó đều chọn giải pháp im lặng. Tuy nhiên, sau này, Lưu Đào lên tiếng giải thích, cô chỉ mến mộ người đồng nghiệp nam tính và hai người thực sự chỉ duy trì tình bạn.
Ở tuổi 58, Hồ Quân không tham gia đóng phim nhưng vẫn được mời góp mặt trong các show truyền hình. Ngôi sao nổi tiếng vẫn duy trì được dáng vóc cân đối, vẻ ngoài nam tính và phong độ về ngoại hình.
Hồ Quân luôn tự hào về tổ ấm hạnh phúc và biết ơn người bạn đời Lư Phương. Anh cho biết bà xã là người đứng sau mọi thành công của anh trên con đường sự nghiệp. Cô hết lòng chăm sóc chồng và các con, lo toan mọi việc, khích lệ tinh thần anh trong lúc khó khăn và mệt mỏi nhất.
“Người phụ nữ không đòi hỏi gì, tình nguyện ở bên người đàn ông ngay cả khi anh ấy chẳng có gì, đó chính là nền tảng của một gia đình hạnh phúc và sự thành công của người đàn ông”, Hồ Quân từng nói về vợ.
Sau 26 năm bên nhau, vợ chồng Hồ Quân vẫn hạnh phúc bên nhau và trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng giải trí vẫn bền chặt của showbiz Hoa ngữ.
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