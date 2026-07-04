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Nghề nghiệp ít ai biết trước khi nổi tiếng của ca sĩ Tăng Phúc

Thứ bảy, 13:00 04/07/2026 | Giải trí

Trước khi trở thành giọng ca được nhiều người yêu mến như hiện tại, nam ca sĩ Tăng Phúc từng làm công việc cũng liên quan đến nghệ thuật.

Sau mini concert, ca sĩ Tăng Phúc tiếp tục phát hành ba MV, một EP và hai phiên bản CD vật lý, hoàn thiện dự án được chuẩn bị trong gần hai năm. Đây là dự án âm nhạc quy mô nhất của nam ca sĩ sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Một trong những điểm nhấn của dự án là MV Sài Gòn ai đó nói chia tay được thực hiện hoàn toàn bằng hoạt hình. Nam ca sĩ cho biết ý tưởng xuất phát từ nền tảng chuyên môn trước khi theo đuổi ca hát. Ít ai biết trước khi theo đuổi âm nhạc, Tăng Phúc là một đạo diễn phim hoạt hình. Đó là lý do anh luôn ấm ủ ca khúc phù hợp để thực hiện MV bằng hình hoạ.

“Khi nhận được bản demo của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy khoảng ba năm trước, tôi nghĩ đây là bài hát phù hợp để thực hiện ước mơ. Tuy nhiên, thời điểm ấy cả hai vẫn còn nhiều kế hoạch khác nên dự án được tạm gác lại đến bây giờ”, Tăng Phúc nói.

Tăng Phúc xuất phát điểm là đạo diễn phim hoạt hình.

Nói thêm về MV của mình, Tăng Phúc tiết lộ từ nhân vật, bối cảnh đến màu sắc đều được xây dựng để thống nhất với mạch cảm xúc bài hát. Anh muốn đưa vào MV những góc rất quen thuộc của TP.HCM và nhân hóa thành phố như người bạn đồng hành với nhân vật chính trong câu chuyện.

Trước đó, Tăng Phúc vốn được công chúng đánh giá cao nhờ sự đa năng, không chỉ gói gọn ở vai trò ca sĩ sở hữu nhiều bản hit mà còn thử sức thành công ở các lĩnh vực lồng tiếng phim hoạt hình, thiết kế trang sức và diễn xuất.

MV “Sài Gòn ai đó nói chia tay” - Tăng Phúc

Đầu tháng 6 vừa qua, mini concert Sun Song của Tăng Phúc được tổ chức thành công tại TP.HCM. Đây là cơ hội để khán giả nhìn lại hành trình âm nhạc trong 1 thập kỷ của nam ca sĩ.

Đáng chú ý, các hoạt động nằm trong dự án Sun Song đều có thành tích ấn tượng trong thời điểm ra mắt. Cụ thể, mini concert lọt Top 10 sự kiện âm nhạc nổi bật trong tuần đầu tiên của tháng 6. Từ khóa “mini concert Sun Song” cũng trở thành từ khóa thịnh hành suốt 1 tuần.

Tiếp sau đó, hai ca khúc Sun Song Cuộc đời có bao lần 10 năm nhanh chóng lọt top 1 trên BXH iTunes Việt Nam ở thời điểm ra mắt. Tiếp sau, EP Sun Song gồm 5 ca khúc mới cũng dẫn đầu trên BXH album được nghe nhiều nhất tại iTunes Việt Nam.

Tăng Phúc thổ lộ suốt 2 năm qua, anh cùng ê-kíp đã đi qua một hành trình chuẩn bị kỹ lưỡng để dự án mới được phát hành ở phiên bản lý tưởng nhất, đầy đủ phiên bản, từ phần nghe đến phần nhìn. Anh muốn mang nguồn năng lượng tươi mới, tích cực cho đời sống âm nhạc của khán giả.

“Giống như thông điệp từng nhắn gửi trước đó, khán giả là mặt trời cho Tăng Phúc thấy được niềm vui và lao về phía trước. Tôi cũng sẽ là một mặt trời nhỏ để tạo nên cảm xúc trong âm nhạc với mọi người” , nam ca sĩ chia sẻ.

Tăng Phúc sinh năm 1990 và nổi tiếng nhờ bản cover Chỉ là không cùng nhau kết hợp cùng Trương Thảo Nhi. Năm 2021, anh gây chú ý với ca khúc Sau này nếu có yêu ai kết hợp cùng Ngô Kiến Huy.

Thời gian qua, anh là cái tên ăn khách tại các sự kiện âm nhạc, phòng trà. Tăng Phúc từng tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa đầu tiên với hình tượng Chàng Lúa.

Năm 2024, anh là một trong số 33 anh tài góp mặt trong Anh trai vượt ngàn chông gai . Thành công của chương trình giúp cho Tăng Phúc nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

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