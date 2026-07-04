Tin sao 4/7: Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý
GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê cùng chồng đưa con gái Harley đi biển, trong khi đó Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý trong buổi công bố thí sinh dự thi Miss Grand Vietnam 2026.
Lịch phát sóng trực tiếp vòng 16 FIFA World Cup 2026 trên VTVXem - nghe - đọc - 27 phút trước
GĐXH - FIFA World Cup 2026 bước vào vòng 16 đội với 8 trận đấu từ ngày 5/7 đến 8/7 (giờ Việt Nam), các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng VTV.
Cuộc sống của 'Kim Tae Hee Việt Nam': Vừa làm dâu hào môn, vừa tốt nghiệp đại họcGiải trí - 2 giờ trước
Sau nửa năm kết hôn cùng con trai cựu Chủ tịch tập đoàn lớn, "Kim Tae Hee Việt Nam" Hương Liên gây chú ý khi vừa tốt nghiệp đại học, vừa tích cực trở lại showbiz.
'Nam thần' Xuân Phúc vào vai trinh sát, vướng chuyện tình tay ba trên phim giờ vàngGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Sau khi ghi dấu ấn với vai cơ trưởng trong bộ phim "Tử chiến trên không", nam diễn viên Xuân Phúc tiếp tục góp mặt trong dự án truyền hình "Trời cao nguyên xanh" do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an sản xuất.
'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 2 có gì đặc biệt?Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 2 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' hứa hẹn sẽ bùng nổ với 28 tiết mục từ các nhóm "Anh tài".
Cháu dâu NSƯT Chí Trung khoe ảnh trên du thuyền, hé lộ tình trạng hôn nhân với chồng thiếu giaGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây chia sẻ khoảnh khắc trong chuyến du lịch biển cùng chồng là Duy Minh - cháu NSƯT Chí Trung. Cặp đôi cho thấy hạnh phúc ngọt ngào sau gần 2 năm kết hôn.
Nghề nghiệp ít ai biết trước khi nổi tiếng của ca sĩ Tăng PhúcGiải trí - 5 giờ trước
Trước khi trở thành giọng ca được nhiều người yêu mến như hiện tại, nam ca sĩ Tăng Phúc từng làm công việc cũng liên quan đến nghệ thuật.
Chuyện tình yêu đẹp như phim của nam chính 'Thiên long bát bộ'Giải trí - 10 giờ trước
Ở tuổi U60, nam diễn viên này là một trong số ít nghệ sĩ Hoa ngữ đến nay vẫn giữ được sức hút và được khán giả yêu mến.
Cuộc sống bình dị, nuôi gà, trồng rau của 'nữ thần châu Á' nức tiếng một thờiThế giới showbiz - 12 giờ trước
Ở tuổi xế chiều, "ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ" một thời chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa làng giải trí.
MC Mai Ngọc: 'Tôi chỉ sợ bỏ lỡ lần đầu con gọi mẹ'Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - "Có những hôm tôi phải ra ngoài vì công việc một lúc thôi cũng thấy sốt ruột. Tôi cứ nghĩ, lỡ đúng lúc đó con biết đi, hay lần đầu tiên con gọi "mẹ" mà mình lại không có mặt thì sẽ tiếc lắm. Với tôi, những khoảnh khắc đầu tiên ấy chỉ đến một lần trong đời", MC Mai Ngọc chia sẻ.
Nữ Tiến sĩ quê Nghệ An gây chú ý với dấu mốc 20 năm ca hát, tiết lộ người đặc biệt ủng hộ cả vật chất và tinh thầnGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Tiến sĩ Khánh Ly tổ chức liveshow "Khát vọng tình yêu" kỷ niệm 20 năm ca hát. Cô cho biết, ông xã dù không thích vợ diễn nhiều nhưng luôn ủng hộ về tinh thần và vật chất khi vợ làm liveshow này.
Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40Xem - nghe - đọc
GĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.