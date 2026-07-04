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Tin sao 4/7: Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý

Thứ bảy, 18:47 04/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê cùng chồng đưa con gái Harley đi biển, trong khi đó Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý trong buổi công bố thí sinh dự thi Miss Grand Vietnam 2026.

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý - Ảnh 1.

Đương kim Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi vừa chia sẻ những hình ảnh tại buổi công bố các thí sinh Miss Grand Vietnam 2026. Nàng hậu gây chú ý bởi nhan sắc quyến rũ, biểu cảm thần thái, tự tin trước ống kính.

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý - Ảnh 2.

Top 30 năm nay quy tụ nhiều gương mặt đến từ các tỉnh, thành với cá tính và câu chuyện riêng, hướng đến mục tiêu tìm ra người kế nhiệm Nguyễn Thị Yến Nhi và đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý - Ảnh 3.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie khoe vóc dáng thon gọn và nhan sắc thăng hạng.

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý - Ảnh 4.

Trong loạt ảnh mới nhất, Phương Trinh Jolie ở tuổi ngoài 30 vẫn trẻ trung, xinh tươi cùng vóc dáng nóng bỏng.

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý - Ảnh 5.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng chồng đưa con gái Harley đi biển. Theo nàng hậu, "bé Harley thích giao lưu với thế giới xung quanh lắm nên là mẹ hay cho bé đi chơi để được khám phá và vui cười đúng với sở thích của em".

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý - Ảnh 6.

Ông bà của bé Harley cũng đi cùng chuyến du lịch với vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê.

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý - Ảnh 7.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh và hài hước nhắn nhủ: "Cần người phụ đạo môn cầu lông gấp, nếu không mình có nguy cơ thi lại môn Thể dục ở Học kỳ 2".

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý - Ảnh 8.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh cùng các nghệ sĩ, người đẹp tham gia show thời trang "Mùa hè đẹp nhất". Theo tiết lộ của nam ca sĩ, show thời trang có sàn diễn bãi biển dài kỷ lục, ngập tràn sắc trắng.

(Ảnh FB nhân vật)

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý - Ảnh 9.Tin sao 3/7: Tóc Tiên gây chú ý với thời trang khác lạ, Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26

GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung khi xuống phố, trong khi đó Hoa hậu Tiểu Vy nhận được nhiều lời khen ngợi trước nhan sắc gợi cảm ở tuổi 26.


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