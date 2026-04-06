Giá bạc hôm nay 6/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đồng loạt giảm
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 6/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đều có xu hướng giảm nhẹ quanh vùng 74 triệu đồng/kg, trong khi đó giá bạc quốc tế có xu hướng giảm mạnh.
Giá bạc hôm nay 6/4
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Qúy
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc mở phiên sáng hôm nay duy trì quanh vùng 74,399 triệu đồng/kg, tương đương 2,790 triệu đồng/lượng, mức giá này có xu hướng giảm nhẹ so với những ngày trước. Trước đó, giá bạc có một nhịp đi ngang, cho thấy giá bạc đang có xu hướng chững lại trong thời gian qua.
Giá bạc Ancarat
Không chỉ Phú Quý, tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng điều chỉnh quanh vùng 74,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,787 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tương tự, tại Sacombank-SBJ, hệ thống cũng có xu hướng giảm nhẹ, giá bạc sáng hôm nay 6/4 đang niêm yết giá 74,960 triệu đồng/kg (tương đương 2,811 triệu đồng/lượng). Dù cũng có xu hướng giảm nhưng giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ đang nhỉnh hơn các thương hiệu khác.
Giá bạc DOJI
Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 mở phiên sáng nay đang được niêm yết giá bán ở vùng 2,807 triệu đồng/lượng và 14,035 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc quốc tế
Trong khi bạc trong nước có xu hướng giảm nhẹ, thì giá bạc quốc tế lại lao dốc mạnh hơn. Giá bạc lao dốc từ vùng 72,5 USD/oz xuống 71,8 USD/oz. Dù biên độ giảm không mạnh như giai đoạn trước (từ 66 – 73,1 USD/ounce), tuy nhiên đà giảm đang chiếm ưu thế.
