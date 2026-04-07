Giá bạc hôm nay 7/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá bạc hôm nay 7/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc mở phiên sáng hôm nay có động thái tích cực, sau khi đi ngang rồi giảm nhẹ, giá bạc hôm nay lại khởi sắc duy trì quanh vùng 75 triệu đồng/kg, tương đương 2,814 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 7/4: Bảng giá bạc Phú Qúy.

Giá bạc Ancarat

Tương tự, tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng có xu hướng tăng, giá mở phiên sáng nay liên tục điều chỉnh cũng quanh vùng 74,9 đến 75,093 triệu đồng/kg, tương đương 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 7/4: Bảng giá bạc Ancarat.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại Sacombank-SBJ, hệ thống cũng có xu hướng tăng nhẹ, giá bạc sáng hôm nay 7/4 đang niêm yết giá 75,920 triệu đồng/kg (tương đương 2,847 triệu đồng/lượng). Hiện nay, giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ đang nhỉnh hơn các thương hiệu khác.

Giá bạc hôm nay 7/4: Bảng giá bạc Sacombank-SBJ.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 mở phiên sáng nay đang được niêm yết giá bán ở vùng 2,827 triệu đồng/lượng và 14,135 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 7/4: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc quốc tế

Trong khi đó, giá bạc quốc tế lại có động thái ngược lại, giá bạc giữ đà giảm, khi giá chỉ điều chỉnh quanh vùng từ 71,8 USD/oz đến 72 USD/oz. Dù biên độ giảm không mạnh như giai đoạn trước (từ 66 – 73,1 USD/ounce), tuy nhiên đà giảm đang chiếm ưu thế.

Giá bạc thế giới hôm nay (7/4) giá bạc giảm sâu.

