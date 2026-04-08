Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua?

Thứ tư, 11:07 08/04/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ tăng mạnh, quanh vùng 78 - 79 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 8/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc mở phiên sáng hôm nay bất ngờ tăng mạnh, giá liên tục điều chỉnh, tăng 2 - 3triệu đồng/kg so với phiên mở buổi sáng ngày hôm qua. Giá bạc Phú Qúy sáng nay điều chỉnh quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua? - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay 8/4: Bảng giá bạc Phú Qúy.

Giá bạc Ancarat

Không chỉ Phú Quý, tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng đang đà tăng mạnh quanh vùng 78,987 triệu đồng/kg, tương đương 2,962 triệu đồng/lượng (trong khi giá bán ngày hôm qua chỉ ở ngưỡng 75,093 triệu đồng/kg, tương đương 2,8 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua? - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay 8/4: Bảng giá bạc Ancarat

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 8/4 cũng tăng mạnh đang niêm yết ở vùng 79,120 triệu đồng/kg (tương đương 2,967 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua? - Ảnh 3.

Giá bạc hôm nay 8/4: Bảng giá bạc Sacombank-SBJ.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 cũng tăng nhanh quanh vùng 2,987 triệu đồng/lượng và 14,935 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua? - Ảnh 4.

Giá bạc hôm nay 8/4: Bảng giá bạc tại DOJI.

Sau nhiều ngày đi ngang, thậm chí giảm nhẹ, giá bạc trong nước hôm nay tăng mạnh, cho thấy nhiều tín hiệu tích cực cho giới đầu tư bạc.

Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua? - Ảnh 5.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc quốc tế

Không chỉ thị trường bạc trong nước, trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng có sự tăng trưởng mạnh khi đang ở vùng 71 - 72 USD/oz ngày hôm qua thì hôm nay, giá đã cán quanh mốc 76 USD/oz. 

Thời gian vừa qua, dù có giảm, nhưng biên độ giảm của thị trường bạc thế giới được thu hẹp, chỉ quanh vùng 71 -73 USD/oz, đây là vùng an toàn, cho thấy trạng thái tích lũy sau giai đoạn biến động mạnh trước đó, với biên độ chủ yếu từ 66 – 73,1 USD/ounce.

Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy xu hướng phục hồi ngắn hạn khi các vùng đáy dần được nâng lên, tuy nhiên áp lực bán vẫn tập trung rõ tại vùng 72,5 – 73 USD/ounce – ngưỡng kháng cự quan trọng mà giá nhiều lần chưa thể chinh phục.

Giá bạc tăng vọt lên ngưỡng 76 USD/oz mới đây, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đã được xác lập trở lại. 

Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua? - Ảnh 6.

Giá bạc thế giới hôm nay (8/4) giá bạc tăng vọt lên ngưỡng 76 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 7/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?Giá bạc hôm nay 7/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 7/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đều có xu hướng nhích nhẹ quanh vùng 75 triệu đồng/kg, trong khi đó giá bạc quốc tế vẫn đang trên đà giảm.

Giá bạc hôm nay 6/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đồng loạt giảmGiá bạc hôm nay 6/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đồng loạt giảm

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 6/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đều có xu hướng giảm nhẹ quanh vùng 74 triệu đồng/kg, trong khi đó giá bạc quốc tế có xu hướng giảm mạnh.

 

