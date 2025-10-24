Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâu
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh rõ rệt khi giá mở phiên từ 1,931 triệu đồng/lượng giảm còn 1,913 và sau đó phục hồi nhẹ lên 1,922 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, giá bạc Phú Quý ghi nhận sự điều chỉnh giảm sâu khi mở phiên giá bán ra 51,493 triệu đồng/kg giảm xuống còn 51,013 triệu đồng. Sau đó, tại các phiên điều chỉnh, giá bạc phục hồi nhẹ lên 51,253 triệu đồng/kg.
Mức giá bán ra tại phiên điều chỉnh 11h05 phút tương đương 1,922 triệu đồng/lượng.
So với mức ra giao dịch ngày 17/10 ở ngưỡng 2,145 triệu đồng/lượng, mức giá ngày hôm nay được coi là mức điều chỉnh theo chiều hướng giảm sâu nhất trong 7 ngày qua.
Bạc Ancarat cũng giảm khoảng 300.000 đồng/kg khi mở phiên, giá bán ra ở ngưỡng 50,616 triệu đồng/kg giảm còn 50,376 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.
Sacombank – SBJ cũng chung xu hướng giảm khi bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ 999 được đơn vị này niêm yết ở vùng giá 1,899 và 1,947 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.
Thị trường bạc quốc tế tiếp tục ghi nhận giá giao ngay đang "neo" ở vùng 48,3 đến 48,9 USD/oz.
