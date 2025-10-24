Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tăng nhẹ, gần 150 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h15, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 148,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 147,3-149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h15, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,4-149,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán đang ở mức cao, khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Ngày 23/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đầu giờ chiều nay được điều chỉnh lên mức 146,2-148,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng so với kết phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm trước, giao dịch ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h15, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.113,9 USD/ounce, tăng 38,6 USD.
Giá vàng thế giới sáng nay biến động trong biên độ hẹp. Lúc 8h35' hôm nay (ngày 24/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.132,2 USD/ounce, giảm 2,8 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 24/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 132,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
20h ngày 23/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.135 USD/ounce, tăng 0,88% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt mức 4.144 USD/ounce.
