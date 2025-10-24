Xe ga 125cc giá 27 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ mới vừa được Honda trình làng không chỉ là phương án thay thế cho Vision, mà còn "đe dọa" chiếm lĩnh cả thị phần của SH Mode.

Xe ga 125cc đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị hiện đại

TF125

Thương hiệu xe máy Zonshen (Trung Quốc) vừa giới thiệu mẫu xe ga hoàn toàn mới mang tên TF125, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển.

Zongshen TF125 áp dụng ngôn ngữ thiết kế bo tròn cổ điển, gợi nhớ những mẫu xe châu Âu thập niên trước. Cụm đèn pha "mũi lợn" mạ crôm là điểm nhấn nổi bật, mang lại diện mạo thanh lịch, đồng thời cho độ sáng lên tới 30.000 cd , giúp chiếu xa tốt trong điều kiện đô thị.

Zongshen TF125 áp dụng ngôn ngữ thiết kế bo tròn cổ điển

Các chi tiết kim loại sáng bóng, yên da nâu và màu sơn pastel như Trắng Ngọc Trai, Trắng Skyline và Xám Đá càng làm tăng vẻ hoài cổ nhưng vẫn thời trang. Người dùng cũng có thể chọn thêm cốp sau có khóa – vừa tiện dụng, vừa tôn dáng xe.

Về sức mạnh, TF125 được trang bị động cơ xi-lanh đơn 125cc , làm mát bằng không khí, cho công suất cực đại 9,1 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,6 Nm tại 6.000 vòng/phút . Với bình xăng dung tích 8,8 lít , mẫu xe có thể di chuyển hơn 300 km mỗi lần đổ đầy , đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Zongshen TF125 lại được trang bị khá phong phú.

Kích thước tổng thể của xe là 1.888 x 720 x 1.110 mm, chiều dài cơ sở 1.315 mm , trọng lượng 110 kg và chiều cao yên 740 mm , phù hợp với vóc dáng của đa số người châu Á, kể cả nữ giới. Hệ thống giảm xóc thủy lực và bánh trước 12 inch – bánh sau 10 inch giúp xe vận hành linh hoạt, dễ xoay trở trên đường phố đông đúc.

Dù có giá rẻ hơn nhiều so với các đối thủ như Honda Vision hay Yamaha Janus, Zongshen TF125 lại được trang bị khá phong phú. Xe sử dụng phanh đĩa ở cả hai bánh với kẹp phanh piston kép , mang đến cảm giác phanh chắc chắn và tuyến tính. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh Smartkey , hai cổng sạc USB Type-A và Type-C , cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD hiển thị rõ ràng, dễ theo dõi.

Zongshen TF125 được xem là lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích phong cách cổ điển

Hệ thống treo trước thẳng đứng và ống xả êm ái giúp xe vận hành êm dịu, giảm tối đa tiếng ồn. Khoảng sáng gầm 94 mm đủ để TF125 vượt qua gờ giảm tốc hay đoạn đường gồ ghề mà không bị cạ gầm.

Với thiết kế retro bắt mắt, trang bị thực dụng và giá bán cạnh tranh, Zongshen TF125 được xem là lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích phong cách cổ điển nhưng vẫn muốn một chiếc xe tay ga hiện đại, tiết kiệm và dễ lái trong đô thị.

Giá xe ga 125cc Zongshen TF125

Dù sở hữu thiết kế retro tinh tế và loạt trang bị hiện đại, TF125 gây chú ý với mức giá chỉ 7.280 nhân dân tệ , tương đương gần 27 triệu đồng tại thị trường nội địa.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.