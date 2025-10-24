Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số
GĐXH - Xe số Honda Super Cub 110 đã chính thức ra mắt với thiết kế đẹp vượt thời gian, giá bán siêu rẻ chỉ 35 triệu đồng, dễ hút khách hơn Wave Alpha, RSX và Future.
Xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại siêu tiết kiệm xăng, đẹp vượt thời gian
Honda đã chính thức ra mắt All New Super Cub 110 2025 tại thị trường Thái Lan. Về thiết kế, Honda Super Cub 110 2025 mang vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian phản ánh phong cách cổ điển. Màu sắc của xe mang đến cảm giác của Super Cub từ những năm 1950 - 1960, tạo cho xe vẻ ngoài đơn giản, cá tính và thậm chí sang trọng hơn.
Nâng cấp đáng chú ý nhất trên All New Super Cub 110 đó chính là xe đã được trang bị phanh đĩa cho bánh trước, tích hợp công nghệ phanh kết hợp (CBS) mang lại trải nghiệm lái xe an toàn hơn cho người dùng.
Ngoài ra, các thông số kỹ thuật của Super Cub 110 2025 vẫn bao gồm kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.876 x 698 x 1.042 (mm), chiều cao yên 744 mm và khối lượng 98 kg. Bên cạnh đó, xe có khoảng sáng gầm 132 mm, lốp trước 70/90, lốp sau cỡ 80/90 kết hợp mâm nan hoa kích thước 17 inch. Bình xăng dung tích 4,2 lít.
Mẫu xe số của Honda sở hữu một số trang bị khá hiện đại như đèn pha tròn cổ điển nhưng lại sử dụng công nghệ LED với 2 tầng chiếu, kèm theo đó là đèn xi nhan và gương chiếu hậu cũng được làm tròn cổ điển. Trong khi đó cụm đèn chiếu hậu có chóa đèn vuông vức hơn.
Chưa kể Super Cub 110 2025 còn sở hữu đồng hồ hiển thị có thêm màn hình LCD cỡ nhỏ. Nhiều chi tiết trên xe như ốp ống xả, tay dắt phía sau… được mạ crôm. Hệ thống treo trên Super Cub 110 bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo trụ phía sau.
Về vận hành, Honda Super Cub 110 2025 được trang bị động cơ Smart Engine 110cc, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng gió. Khối động cơ tạo ra công suất tối đa 9,1 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 4 cấp.
Đặc biệt, Super Cub 110 mới cũng được đánh giá là rất tiết kiệm nhiên liệu. Với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,4 lít/100 km, chiếc xe này rất phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày, đặc biệt là trong điều kiện giao thông ùn tắc tại các thành phố lớn.
Giá xe số Honda Super Cub 110
Xe số Honda Super Cub 110 được phân phối với 4 màu sắc trẻ trung gồm Xanh dương, Xanh lá, Xám và Vàng cùng mức giá đề xuất là 50.600 Baht (khoảng 35 triệu đồng), cực hấp dẫn so với một mẫu xe số "huyền thoại".
Xe số giá rẻ nhất Việt Nam
Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.
SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng
Xe số Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.
Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng
Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.
Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng
Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.
Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng
Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.
Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng
Cùng ở phân khúc xe số bình dân, nhưng xét về mọi mặt thì Honda Wave RSX có vẻ trội hơn so với Honda Wave Alpha 110 hiện nay. Mẫu xe Wave RSX cũng là một dòng xe số rất hút khách tại thị trường Việt Nam nhờ sở hữu nhiều ưu điểm.
