Gia chủ cần lưu ý gì trong sắp xếp phòng bếp để gia đình luôn ấm êm và làm ăn phát đạt?

Không đặt lối vào bếp đối diện cửa chính

Lối vào hay cửa phòng bếp nếu đặt đối diện với cửa chính ra vào ngôi nhà sẽ dễ hình thành bố cục "Xuyên đường sát", còn được gọi là "Dương trạch đệ nhất sát". Theo phong thủy, đây là bố cục cực xấu trong phòng bếp nói riêng và phong thủy nhà ở nói chung, gây nhiễu loạn vận khí của gia đình. Có khi, bố cục này còn khiến gia chủ đối mặt với tình trạng phá sản, ly tán.

Mặt khác, trường hợp phòng bếp đặt đối diện với cửa sau sẽ khiến gia chủ khó giữ được tiền kiếm được, dù làm ăn vất vả nhưng khó có thể khấm khá. Cuối cùng, vị trí cửa phòng bếp nằm đối diện với cửa nhà vệ sinh sẽ tác động lớn đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Không dùng màu đỏ và đen trong bếp ăn

Theo phong thủy phòng bếp, đỏ và đen là hai màu kiêng kị ở khu vực này. Bởi, bếp nấu vốn thuộc Hỏa mà màu đỏ cũng tượng trưng cho hành Hỏa, dẫn đến tình trạng tâm Hỏa quá vượng, khiến tính tình gia chủ trở nên bồn chồn, nóng nảy hơn.

Bên cạnh đó, các tông màu đen cũng không nên sử dụng trong nhà bếp. Nguyên nhân là do màu đen thuộc hành Thủy, nguyên tố tương xung đối với Hỏa là bếp nấu ăn, gây ảnh hưởng mạnh đến hòa khí trong gia đình.

Không bố trí bếp và nhà vệ sinh liền kề hoặc đối nhau

Lỗi phong thủy nhà bếp này đã xảy ra ở rất nhiều gia đình do trong quá trình xây nhà đã không để ý mà sắp xếp bếp và nhà vệ sinh liền kề nhau. Vị trí này gây bất lợi mọi đường cho gia đình bởi bếp thuộc hành Hỏa, nhà vệ sinh thuộc hành Thủy. Thủy và Hỏa tương xung sẽ khiến gia đình dễ sinh ra mâu thuẫn không đáng có, xung đột và tranh chấp thường xuyên.

Tương tự, nếu bố trí bếp và nhà vệ sinh nằm đối diện nhau, gia chủ đang vô tình tạo nên thế Thủy - Hỏa xung khắc với nhau. Điều này không chỉ khiến gia đình bất hòa.

Không đặt bếp đối diện với phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn của mỗi thành viên trong gia đình. Tính riêng tư, không gian yên tĩnh và đặc biệt tránh khói, lửa... là những yếu tố cần thiết khi thiết kế khu vực này.

Chính vì vậy, việc bố trí bếp đối diện với phòng ngủ không chỉ phạm phải tối kỵ phong thủy phòng bếp mà còn là phong thủy phòng ngủ. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của những người trong phòng, khiến tính tình dễ nóng nảy, bực dọc và có thể gây ra tình trạng mất ngủ triền miên.

Không được đặt phòng bếp ở giữa ngôi nhà

Theo phong thủy phòng bếp, vì bếp ăn thuộc Hỏa nên nếu sắp xếp khu vực này ở chính giữa ngôi nhà thì chẳng khác gì "lửa đốt tâm can". Điều này sẽ ảnh hưởng chính đến sức khỏe của mọi người sống trong ngôi nhà.

Do đó, để các thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh, gia chủ cần lưu ý kỹ với người thiết kế về điểm này khi xây nhà, hoặc đừng vì những yếu tố khác như giá bán nhà rẻ, vị trí tốt… mà bỏ qua điều này khi đi mua nhà.

Không nên đặt bếp ngay dưới xà ngang

Trong một căn nhà, xà ngang là vật có tính sát khí rất mạnh. Vì vậy, ngoài giường ngủ thì bàn ăn và bếp nấu cũng phải tránh đặt dưới xà ngang.

Nếu không tuân thủ nguyên tắc này, không chỉ có gia chủ mà các thành viên trong nhà đều sẽ ốm đau, bệnh tật liên tục. Đặc biệt phụ nữ sẽ là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trường hợp không thể tránh lỗi cấu trúc này, gia chủ nên làm trần xốp, la phông thạch cao... để che khuất xà ngang lại, hạn chế tối đa những tác động xấu về mặt phong thủy mà vật này mang lại.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.