Lỗi phong thủy khi mua nhà đất khiến sức khỏe, tiền tài bị sa sút

Nhà đất nằm giữa hai con đường giao nhau

Theo phong thủy, vị trí ngôi nhà là yếu tố cực kì quan trọng có thể quyết định đến vận thế hưng – suy của gia chủ. Nếu bạn chọn vị trí nhà tốt thì trợ giúp quan hệ gia đình càng thêm hài hòa, tài vận đi lên, sự nghiệp rạng rỡ, còn vị trí xấu thì khiến sức khỏe, tài vận, công danh sa sút.

Vì vậy, những căn nhà nằm giữa các con đường giao nhau, đặc biệt là những ngã tư tạo thành hình lưỡi kéo cắt được cho là đại kỵ phong thủy, ảnh hưởng rất xấu đến cả tài vận và sức khỏe người sống trong nhà như gây thất thoát tiền bạc, thường xuyên đau ốm bệnh tật…

Cách hóa giải: Gia chủ có thể treo gương bát quái trước nhà, lập bàn thờ Thần Tài nếu có ý định kinh doanh. Ngoài lỗi phong thủy ở ngã tư, bạn có thể tìm hiểu thêm cách hóa giải nhà ở ngã ba đường đơn giản mà hiệu quả vô cùng.

Mảnh đất có hình tam giác

Mảnh đất hình tam giác được coi là một đại kỵ phong thủy với tên gọi "hỏa hình sát". Xây nhà trên đó sẽ không chắn chắn, không hài hòa, ảnh hưởng xấu đến tinh thần, khả năng suy nghĩ của người sống trong nhà. Gia chủ còn dễ mắc các bệnh liên quan đến thần kinh. Đặc biệt, tài vận, sự nghiệp khó thuận lợi. Đây là lý do khi mua nhà đất, bạn cần phải tránh các mảnh đất có hình tam giác.

Cách hóa giải: Nếu mảnh đất đó rộng rãi, bạn có thể lấy góc nhọn làm thành tường bao hoặc trồng cây xung quanh, bên trong trồng hoa hoặc một số loại cây thấp. Phần diện tích đất vuông vắn còn lại thì dùng để xây nhà ở.

Còn nếu mảnh đất quá hẹp, buộc phải xây nhà trên toàn bộ diện tích đất khiến ngôi nhà có hình tam giác thì không nên sử dụng phần góc chọn này, thay vào đó là đặt chậu cây xanh ở các góc nhọn.

Mảnh đất có địa khí xấu

Người xưa quan niệm rằng, nơi nào địa khí vượng thì phòng ốc sáng sủa, gia chủ nhờ đó mà hưởng phúc; nơi có địa khí suy thì nhà tất xấu, gia chủ không có sinh khí dồi dào. Điều này thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa địa khí với phong thủy nhà ở, với sức khỏe và vận khí của gia chủ.

Nếu như nơi đó đất đai khô cằn, cây cỏ lưa thưa, hoa lá hiếm hoi, cây cối cũng có hình thù kỳ dị thì chắc chắn không phải là nơi có địa khí tốt. Nếu sống ở nơi như vậy thì gia chủ dù vận khí tốt đến mấy cũng dễ gặp chuyện xui, làm ăn sa sút, khó phát triển hưng thịnh.

Ngôi nhà bị ánh sáng mạnh chiếu vào

Nhà ở bị ánh sáng mạnh chiếu vào như đèn đường, đèn phương tiện lưu thông trên đường, đèn biển quảng cáo, mặt kính của toà nhà đối diện… cũng được coi là một lỗi phong thủy cần tránh khi mua nhà đất.

Bởi ban đêm mà có các loại ánh sáng này chiếu vào nhà thì phong thuỷ học gọi là "nhật dạ hung quang", rất bất lợi, vì chúng đại diện cho từ trường bất ổn thâm nhập vào nhà.

Nhà ở bị ánh sáng mạnh chiếu vào sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính tình, hạnh phúc gia đình… nhất là đối với những người kỵ hoả.

Cách hóa giải: Che rèm màu thẫm, treo rèm xếp ngang, lắp cửa chớp, đặt chậu cây xanh che chắn, hoặc phía bên trái của nhà đặt một đôi hồ lô hay đôi kỳ lân bằng đồng.

Cửa ra vào hoặc cửa sổ đối diện với con đường đâm thẳng tới

Những ngôi nhà có cửa ra vào hoặc cửa sổ đối diện với một con đường đâm thẳng tới bị coi là "trực lộ không vong", hoặc "hung lộ xung", chủ về thoái tài.

Thậm chí, "nhất điều trực lộ, nhất điều thương", nghĩa là một con đường thẳng như một ngọn thương mang sát khí đến cho ngôi nhà.

Cụ thể, đường thẳng đâm vào nhà sẽ hình thành một dòng khí thẳng, mạnh, nhanh, phá hoại khí trường xung quanh ngôi nhà, phá vỡ thế "tàng phong, tụ khí" của ngôi nhà.

Cách hóa giải: Dựng hàng rào, xây tường hay trồng cây phía trước là cách đơn giản nhất để hóa giải lỗi phong thủy nhà đất này. Nếu nhà sát mặt đường thì làm bậc cửa theo số lẻ; hoặc dựng một tảng đá hình chữ nhật ngoài cửa, phía trên khắc ký hiệu bát quái, phía dưới khắc 4 chữ "Thái Sơn tại thử"; hoặc treo gương bát quái lồi.

Nhà ở gần trạm xăng dầu, trạm biến áp

Theo phong thủy nhà ở, những ngôi nhà ở gần trạm xăng dầu, trạm biến áp bị coi là "cô dương sát", nghĩa là dương khí quá mạnh, ảnh hưởng đến tính khí, sức khoẻ, gia đạo lục đục không yên.

Cách hóa giải: Treo hồ lô gỗ và la bàn bát quái ở bức tường hướng về nơi sinh ra "cô dương sát".

Đối với nhà ở gần trạm biến áp, nên đóng 4 chiếc đinh thép lên bức tường gần trạm biến áp, sau đó dùng xâu tiền đồng quấn 7 vòng theo chiều kim đồng hồ để hoá giải. Đặc biệt, những gian ở gần trạm biến áp không nên làm phòng ngủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.