Ở ban công đặt những thứ này càng dễ hao tài mất của, nhưng nhiều gia đình vẫn mắc phải
GĐXH – Ban công được coi là khí khẩu của ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình mắc phải những sai lầm phong thủy khiến tài lộc bị cản trở. Tìm hiểu ngay những điều cần tránh để bảo vệ tài chính và sức khỏe gia đình bạn.
1. Đồ đạc chất đống như nhà kho
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ban công là không gian quan trọng kết nối trong nhà và ngoài trời, nên bố cục phong thủy tại đây cần đặc biệt lưu tâm. Tuy diện tích ban công chiếm nhỏ trong nhà, nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cân bằng sinh khí, nâng cao chất lượng sống.
Nhiều gia đình hiện nay, nhất là ở nhà chung cư thường tận dụng ban công để làm nơi chứa đồ vì không gian hẹp. Nhiều đồ cũ thay vì bỏ đi, đồ đạc lại được chất đống như đồ kho ở khu vực này.
Về phong thủy, việc để đồ đạc bừa bộn ở ban công sẽ gây ứ khí, cản trở luồng sinh khí lưu thông. Từ đó khiến cho dòng năng lượng tích cực bị cản trở, giảm sức sống và tươi mới cho không gian sống. Theo quan niệm phong thủy, điều này cũng dễ khiến cho vận may của gia chủ bị cản trở, trì trệ về tài chính…
Không chỉ vậy, rác thải và đồ cũ tích tụ lâu ngày còn là ổ vi khuẩn, ruồi muỗi, ảnh hưởng đến vệ sinh và sức khỏe gia đình. Vì vậy, khi bài trí ban công hãy lưu ý giữ cho ban công luôn sạch sẽ, gọn gàng và thông thoáng để đón khí lành, mang sinh khí vào nhà.
2. Cây xanh chết khô, héo úa
Việc đặt hoa, cây ảnh ở ban công để làm đẹp những năm gần đây được nhiều gia đình làm. Tuy nhiên, chăm sóc cây cũng cần đúng cách, thường xuyên. Khi cây héo úa, chết khô cần được loại bỏ, thay bằng cây mới. Việc cây chết không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến vận khí của gia chủ.
Ngoài ra, mọi người cũng cần lưu ý trồng cây tránh quá to, rậm rạp vì có thể cản trở ánh sáng tự nhiên, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong nhà.
3. Cây có gai nhọn
Cây xanh có thể mang lại sinh khí, song không phải loại cây nào cũng thích hợp đặt trên ban công. Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, các loại cây có gai như xương rồng… không nên xuất hiện ở ban công vì gai nhọn tượng trưng cho sự xung khắc, có thể tạo ra hung khí, phá vỡ sự hài hòa của không gian.
Việc đặt những cây gai góc nhiều cũng làm cho các thành viên cảm thấy căng thẳng, dễ cáu gắt, từ đó làm ảnh hưởng mối quan hệ ở trong gia đình. Hơn nữa, gia đình có trẻ nhỏ càng cần phải lưu ý để tránh gây thương tích cho trẻ nhỏ khi lui tới ban công có những cây gai nhọn.
Về mặt phong thủy, năng lượng tiêu cực của cây có gai có thể cản trở việc tích lũy tài lộc, gây bất ổn tài chính, thậm chí khiến gia đình dễ thua lỗ.
Nếu muốn trồng cây, hãy chọn những loại cây phong thủy phù hợp, tán vừa phải, không quá rậm rạp hay che khuất ánh sáng. Ban công thiếu sáng làm không gian sống trở nên u ám, thiếu ánh sáng, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong nhà.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
