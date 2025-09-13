Phong thủy phòng ngủ cho trẻ em theo mệnh tuổi giúp bé, ngoan, khỏe mạnh
GĐXH - Cũng giống như người lớn, trẻ em cũng mang trong mình tuổi và mệnh khác nhau. Sắp xếp phong thủy phòng ngủ hợp với bé phần nào giúp bé, ngoan, khỏe mạnh và gặp nhiều điều may mắn khác.
Phong thủy phòng ngủ cho bé thuộc mệnh Mộc
Màu sắc cho bé hợp mệnh Mộc là đen và xanh lam. Bố mẹ có thể chọn màu chủ đạo cho bé màu xanh lam là màu chủ đạo kết hợp với một số màu bản mệnh của Mộc như xanh lá cây, màu gỗ và các gam màu thuộc hỏa như hồng, đỏ, tím.
Ngoài ra phụ huynh cũng chọn các vật dụng màu đỏ, hồng, tím để tô điểm cho không gian phòng ngủ thêm tươi vui. Nhưng chỉ nên chọn với số lượng vừa phải. Vật liệu điển hình cho mệnh Mộc là gỗ.
Vì là mệnh Mộc nên các cha mẹ không nên sử dụng đồ kim khí, nên hạn chế những đồ trang trí làm bằng chất liệu này. Các con vật đại diện cho mộc như hổ và thổ hoặc mèo. Cho nên các bậc cha mẹ nên chọn đồ chơi có hình các con vật này cho bé là tốt nhất.
Giường ngủ của bé mệnh Mộc nên quay theo hướng thuộc Thủy, tức là hướng Bắc, Đông, Đông Nam.
Phong thủy phòng ngủ cho bé thuộc mệnh Kim
Màu sắc phù hợp cho bé mệnh Kim là màu vàng, vàng nhạt, vàng cam. Phụ huynh nên trang trí phòng ngủ cho bé có màu vàng kết hợp màu trắng, hoặc xanh da trời. Đặc biệt hạn chế sử dụng đồ nội thất trang trí phòng có gam màu đỏ, tím, màu gỗ hoặc xanh lá cây.
Con vật đại diện mệnh Kim là khỉ và gà. Có thể mua những đồ vật có con khỉ hoặc gà. Ngoài ra có thể in trực tiếp trên bề mặt của đồ nội thất phòng bé.
Phong thủy phòng ngủ cho bé thuộc mệnh Thủy
Với những bé mệnh Thủy, cha mẹ nên chọn màu trắng làm màu chủ đạo cho phòng của bé. Màu đen hoặc màu xanh da trời là màu hỗ trợ cho mệnh Thủy. Nên có thể dùng các vật dụng màu xanh da trời hoặc đen để làm đồ trang trí hoặc các đồ dùng. Đặc biệt không nên trang trí bằng các gam màu nâu và vàng.
Những thứ đại diện cho Thủy là nhà tắm, điều hòa nhiệt độ, bể cá. Các đồ vật thuộc Kim cũng có tác dụng hỗ trợ cho vận mệnh của người mệnh Thủy. Ngược lại, các đồ vật có tính Thổ như gốm sứ hay đá lại có ảnh hưởng xấu, nên tránh hoặc hạn chế sử dụng.
Kính hay thủy tinh đều láng bóng như kim loại và nước, do đó chúng mang đặc tính của cả Kim và Thủy, là vật dụng và vật trang trí lý tưởng cho người cần bổ sung tính Thủy.
Khỉ và lợn là hai con vật đại diện cho bé mệnh này, nên trang trí phòng bé bằng các đồ vật, tranh ảnh có hình hai loài vật này. Giường ngủ của bé mệnh Thủy nên quay về hướng thuộc Kim tức là hướng Tây Bắc, Tây và hướng Bắc.
Phong thủy phòng ngủ cho bé thuộc mệnh Hỏa
Mệnh hỏa là mệnh có nhiều gam màu dễ lựa chọn cho bé. Màu sắc phù hợp cho bé thuộc mệnh Hỏa là đỏ, hồng, màu hoa đào, cam…
Chất liệu trang trí nội thất cho người mệnh Hỏa tương ứng có các hợp chất nhân tạo, các loại đèn, nến (phát nhiệt), các loại hoa màu đỏ.
Những sắc màu nóng như đỏ hoặc cam trong căn phòng sẽ giúp bé có hứng thú học tập, nghiên cứu, sáng tạo. Đồ nội thất trong phòng bé nên có chất liệu chính bằng gỗ. Đặc biệt tránh chất liệu kim loại…
Nên sử dụng gương, bể cá để kích hoạt Thủy khí, cân bằng Hỏa khí cho căn phòng. Rất khó để trang trí nội thất với màu sắc hành Hỏa, vì thế bạn cần có những sáng tạo mới mẻ và hợp lý. Những tông màu dễ sử dụng trong nội thất là đỏ, cam, hồng, vàng. Giường ngủ của bé mệnh Hỏa nên quay về hướng thuộc Mộc tức là hướng Đông, Nam, Đông Nam.
Phong thủy phòng ngủ cho bé thuộc mệnh Thổ
Bé có mệnh Thổ hợp với màu vàng. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn màu đỏ và các màu phái sinh của nó như tím và hồng làm gam màu chủ đạo trong phòng bé để tạo ra một môi trường sống có lợi cho mệnh của bé.
Màu kị nhất đối với bé mệnh Thổ là xanh lá cây, màu phái sinh xanh lam và màu gỗ. Loài động vật đại diện cho mệnh thổ là loài chó, nên trang trí hình con vật này trong phòng bé. Giường ngủ của bé mệnh Thổ nên quay về hướng thuộc Hỏa là Đông Bắc, Nam, Tây Nam.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
