Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào
GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.
Hướng tủ lạnh là hướng nào?
Hiện nay mỗi gia đình đều không thể thiếu đi một thiết bị điện tử quan trọng đó là tủ lạnh. Không chỉ giúp bảo quản thực phẩm mà còn có tác dụng về phong thủy, nên hướng đặt tủ lạnh và vị trí đặt tủ lạnh quyết định nhiều điều liên quan đến gia chủ.
Tùy vào mỗi gia đình có diện tích nhà khác nhau, nhu cầu khác nhau mà đặt tủ lạnh ở vị trí khác nhau. Nhưng hầu hết, cách xác định hướng tủ lạnh được lựa chọn nhiều nhất là theo mệnh của gia chủ.
Dưới đây là những thông tin giúp gia chủ biết được tủ lạnh để hướng nào tốt theo mệnh của mình để hợp phong thủy nhất.
Hướng đặt tủ lạnh theo mệnh hút lộc vào nhà
Hướng tủ lạnh cho người mệnh Kim
Hướng đặt tủ lạnh cho người mệnh Kim tốt nhất là hướng Đông Nam sẽ giúp gia chủ gặp may mắn và thịnh vượng hơn. Tuy nhiên, tuyệt đối không để tủ lạnh chéo hoặc đối diện cửa ra vào khiến của cải trong nhà bất ổn thậm chí còn hao tài khí, thất thoát tiền của, nhanh đi xuống.
Hướng đặt tủ lạnh cho người mệnh Mộc
Hướng Đông được xem là phương vị lý tưởng nhất cho người mệnh Mộc đặt tủ lạnh. Phương Đông mang năng lượng của mặt trời mọc, tượng trưng cho sự khởi đầu mới, sinh khí mạnh mẽ và sự phát triển bền vững. Khi đặt tủ lạnh ở hướng này, năng lượng Mộc sẽ được nuôi dưỡng và phát triển một cách tự nhiên.
Tủ lạnh đặt hướng Đông không chỉ giúp thực phẩm được bảo quản tốt hơn mà còn mang lại vận may về tài chính cho gia chủ. Nhiều gia đình áp dụng nguyên tắc này đã nhận thấy sự cải thiện rõ rệt trong công việc kinh doanh và thu nhập.
Đặc biệt, các sản phẩm tủ lạnh với công nghệ hiện đại khi được đặt ở hướng Đông Nam sẽ phát huy tối đa hiệu quả bảo quản thực phẩm, đồng thời tạo ra luồng khí tích cực cho không gian bếp.
Hướng tủ lạnh cho người mệnh Thủy
Những người mệnh Thủy nên đặt tủ lạnh ở hướng Bắc, vị trí bên phải cửa ra vào tượng trưng cho sự nghiệp hưng thịnh của gia chủ đang tăng tiến.
Do tủ lạnh thuộc Kim, Kim sinh Thủy, nên gia chủ có thể đặt thêm một chiếc tủ lạnh mini trong phòng làm việc. Trong tủ lạnh nên chứa nước uống, khiến dòng nước mát trải đường, công việc lưu thông thuận lợi, tiền vận hanh thông.
Hướng tủ lạnh cho người mệnh Hỏa
Người mệnh Hỏa nên đặt tủ lạnh theo hướng Đông Nam, những nơi có góc khuất để tránh đi tai họa trắc trở trong công việc, cuộc sống.
Hướng tủ lạnh cho người mệnh Thổ
Người mệnh Thổ nên đặt tủ lạnh hướng Bắc, đây là hướng tốt giúp sự nghiệp của gia chủ ngày càng hưng thịnh và thăng tiến.
Các vị trí đặt tủ lạnh
Vị trí để tủ lạnh trong nhà bếp
Tủ lạnh thuộc Kim nên đặt tủ lạnh tại phòng bếp là vị trí tốt nhất. Bởi, phòng bếp thuộc Hỏa, khi có sự xuất hiện của Kim sẽ tạo ra một không gian cân bằng.
Tuy nhiên, gia chủ cũng cần chọn hướng đặt tủ lạnh trong bếp sao cho hợp phong thủy nhất. Dưới đây là cách đặt tủ lạnh trong bếp: Nên đặt tủ lạnh hướng Bắc để hút lộc vào nhà. Và đặt tủ lạnh ở vị trí bếp nhưng đặt cửa tủ lạnh quay về hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam bởi theo phong thủy tủ lạnh đây là hướng lành.
Gia chủ nên đặt tủ lạnh ở bên phải bếp hoặc bên trái bếp, điều này sẽ giúp bạn có được cuộc sống hưng thịnh, gia đình luôn vui vẻ, hòa thuận.
Kê tủ lạnh ở vị trí bên phải cửa ra vào hợp với gia chủ mệnh Thủy bởi nó sẽ giúp cho sự nghiệp của gia chủ được thăng tiến và tiền vận hanh thông. Kê tủ lạnh ở vị trí bên trái cửa ra vào rất hợp với gia chủ mệnh Mộc, giúp gia chủ được nhiều tài lộc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
