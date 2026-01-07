Hội chợ Mùa Xuân lần thứ Nhất - năm 2026 của Hà Nội có quy mô thế nào tại 30 xã, phường?
GĐXH - UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất – năm 2026 và chuỗi hoạt động hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm thương mại tiêu biểu phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và an toàn thực phẩm tuyệt đối.
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc tham gia Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất – năm 2026; đồng thời tổ chức các hoạt động hội chợ, triển lãm, không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm thương mại tiêu biểu phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Theo đó, Thành phố thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Công Thương tại Tờ trình số 8546/TTr-SCT, dự kiến tổ chức Hội chợ Mùa xuân và các hoạt động liên quan tại khoảng 30 xã, phường trên địa bàn Thành phố.
UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
Việc triển khai phải bảo đảm nguyên tắc "5 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.
Đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, sản phẩm tham gia, bảo đảm an toàn thực phẩm tuyệt đối.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức Hội chợ Mùa xuân và các hoạt động hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm theo đúng quy định hiện hành.
Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường được yêu cầu chủ động chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, lực lượng chức năng phối hợp với Sở Công Thương triển khai hiệu quả các nội dung liên quan; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giới thiệu để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần phục vụ tốt nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.
