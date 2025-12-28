Chợ quê Tân Mỹ (Tuyên Quang) rộn ràng, hút khách nhờ đặc sản địa phương giá rẻ, chỉ từ 5.000 đồng
GĐXH - Hai ngày cuối tuần (27-28/12), Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Là phiên hội chợ quê đầu tiên được tổ chức tại địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc làng quê.
Ngày 28/12, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho thấy, ngay từ sáng sớm những ngày cuối tuần, khu vực tổ chức hội chợ quê tấp nập người dân cùng tiếng chào mời, hỏi mua sản vật... tạo nên một không gian chợ quê đúng nghĩa: Mộc mạc, gần gũi và đầy sức sống.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
