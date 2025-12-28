Mới nhất
Chợ quê Tân Mỹ (Tuyên Quang) rộn ràng, hút khách nhờ đặc sản địa phương giá rẻ, chỉ từ 5.000 đồng

Chủ nhật, 15:29 28/12/2025
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Hai ngày cuối tuần (27-28/12), Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Là phiên hội chợ quê đầu tiên được tổ chức tại địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc làng quê.

Ngày 28/12, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho thấy, ngay từ sáng sớm những ngày cuối tuần, khu vực tổ chức hội chợ quê tấp nập người dân cùng tiếng chào mời, hỏi mua sản vật... tạo nên một không gian chợ quê đúng nghĩa: Mộc mạc, gần gũi và đầy sức sống.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm những ngày cuối tuần, khu vực tổ chức Ngày hội đã tấp nập người qua lại.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 2.

Những gian hàng đơn sơ bày bán các sản vật đặc trưng của địa phương như bánh gai, bánh dày, xôi đen, xôi tím, rau cải mèo, cây dược liệu… nhanh chóng thu hút người mua bởi hương vị quen thuộc và mức giá rất bình dân.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 3.

Nhiều mặt hàng có giá rất rẻ, như cải mèo (cải nương) có giá chỉ 5.000 đồng/bó hay 10.000 đồng/cặp bánh gai. Đây vốn là những đặc sản của huyện Chiêm Hóa (cũ), khiến không khí mua bán diễn ra sôi nổi, rộn ràng tiếng cười nói.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 4.

Không chỉ là nơi mua sắm, Ngày hội chợ quê còn trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi người dân gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau ôn lại những nét sinh hoạt truyền thống của chợ quê xưa.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 5.

Theo ghi nhận, các gian hàng luôn trong tình trạng đông khách, người bán thoăn thoắt tay gói hàng, người mua vui vẻ lựa chọn.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 6.

Không khí mua bán diễn ra sôi nổi nhưng vẫn giữ được nét thân tình, chan hòa của chợ quê truyền thống – nơi “bán không chỉ là hàng, mua không chỉ là đồ”.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 7.

Cận cảnh gian hàng bày bán cơm lam có giá chỉ 15.000 đồng/ống; xôi nếp 20.000 đồng/gói, bánh gai có giá chỉ 10.000 đồng/cặp.... cùng nhiều sản vật địa phương giá rẻ khác.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 8.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, Ngày hội chợ quê còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ phục vụ Nhân dân. Những màn trình diễn trang phục dân tộc với sắc màu rực rỡ đã góp phần tạo điểm nhấn, thu hút người xem, làm cho không gian chợ quê thêm sinh động và giàu bản sắc.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 9.

Cận cảnh những loại cây dược liệu và rau rừng là đặc sản địa phương như ngọc cẩu, củ đao, rau dớn, lá đắng rừng... với giá bán chỉ 10.000 đồng/bó.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 10.

Cận cảnh gian hàng trưng bày bánh dày cọ (được chế biến từ quả cọ) với giá 30.000 đồng/hộp; bánh trưng vuông có giá 25.000 đồng/chiếc, bánh chưng gù 12.000 đồng/chiếc.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 11.

Theo kế hoạch, Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong hai ngày 27–28/12/2025 (thứ Bảy và Chủ nhật).

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 12.

Cam sành Hàm Yên bắt đầu vào vụ, giá bán lẻ tại chợ thời điểm này chỉ 15.000 đồng/kg.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 13.

Cận cảnh bó cải mèo (cải nương) xanh tươi mơn mởn được người dân địa phương bán với giá 5.000 đồng.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 14.

Cận cảnh những túi dược liệu được người dân tại xã Tân Mỹ trực tiếp thu hái và đóng gói, bán lại cho người cần. Với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và những sản phẩm địa phương giá rẻ, thiết thực, Ngày hội không chỉ là nơi vui chơi, trải nghiệm mà còn trở thành điểm đến quen thuộc, được người dân mong đợi dịp cuối năm.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 15.Hà Nội ra lộ trình 2 năm giải tỏa dứt điểm 'chợ cóc', chợ tạm theo nguyên tắc '6 rõ'

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 16.Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh, siêu thị đồng loạt tung ưu đãi kích cầu

GĐXH - Những ngày cận Giáng sinh, thị trường bán lẻ trên địa bàn Hà Nội trở nên sôi động khi hàng loạt hệ thống siêu thị lớn đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm. Không khí mua sắm tại nhiều siêu thị ghi nhận nhộn nhịp hơn so với những tuần trước, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng và các sản phẩm phục vụ mùa lễ hội.

Ngày hội chợ quê Tân Mỹ: Bảo vệ người tiêu dùng với đặc sản giá rẻ - Ảnh 17.Cơ sở thẩm mỹ Pusan hiện ra sao sau sự cố nâng mũi cải vận cho khách bằng filler, dẫn đến mù mắt?

GĐXH - Sau sự cố tiêm filler nâng mũi khiến một khách hàng bị mù mắt, cơ sở thẩm mỹ Pusan tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, hoạt động cầm chừng rồi đóng cửa. Ghi nhận của phóng viên cho thấy hiện không còn dấu hiệu kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ này.

