Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG giải trình hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng Zalo

Theo nội dung giấy mời, VNG có trách nhiệm báo cáo và cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng Zalo cá nhân.

Trước hết, doanh nghiệp phải làm rõ các thông tin pháp lý cơ bản, bao gồm tư cách pháp nhân, vai trò của VNG trong việc sở hữu, quản lý và vận hành nền tảng Zalo tại Việt Nam, cũng như phạm vi và đối tượng người dùng của nền tảng này.

Bên cạnh đó, VNG cần cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu về điều khoản sử dụng Zalo đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam, kể cả những phiên bản đã được sử dụng trong vòng 12 tháng gần đây. Với mỗi phiên bản, doanh nghiệp phải nêu rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và cách thức công bố, thông tin tới người dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa gửi giấy mời tới Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, yêu cầu làm việc liên quan đến hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng và việc cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng yêu cầu VNG báo cáo chi tiết về quá trình chỉnh sửa, cập nhật điều khoản sử dụng, trong đó làm rõ phương thức thông báo, việc yêu cầu người dùng chấp thuận các điều khoản mới, cũng như những hệ quả có thể phát sinh trong trường hợp người dùng không đồng ý với các nội dung được cập nhật.

Ngoài ra, VNG phải cung cấp toàn bộ các văn bản, quy định hiện hành liên quan đến việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu, thông tin của người dùng Zalo.

Doanh nghiệp đồng thời được đề nghị báo cáo về mô hình tổ chức, phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; quy trình cung cấp thông tin cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ; cũng như các lựa chọn mà người dùng có khi chấp nhận hoặc từ chối các điều khoản, chính sách liên quan đến dữ liệu cá nhân.

Thời gian qua, việc Zalo yêu cầu người dùng chấp thuận các nội dung liên quan đến thu thập, sử dụng thông tin cá nhân và cung cấp dịch vụ trên nền tảng này đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Đặc biệt, trong bối cảnh Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, những thay đổi trong chính sách của Zalo càng khiến không ít người dùng băn khoăn, lo ngại.

Theo các quy định hiện hành, thông tin cá nhân của người tiêu dùng là những dữ liệu gắn liền với việc nhận diện và xác định danh tính của mỗi cá nhân.

Phạm vi thông tin này rất rộng, bao gồm họ tên, độ tuổi, giới tính, nơi cư trú, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email, số hộ chiếu hoặc số căn cước công dân, cùng nhiều dữ liệu khác liên quan đến đời sống cá nhân.

