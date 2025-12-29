Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG giải trình hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng Zalo
GĐXH - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa gửi giấy mời tới Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, yêu cầu làm việc liên quan đến hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng và việc cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo. Buổi làm việc dự kiến được tổ chức vào ngày 31/12/2025.
Theo nội dung giấy mời, VNG có trách nhiệm báo cáo và cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng Zalo cá nhân.
Trước hết, doanh nghiệp phải làm rõ các thông tin pháp lý cơ bản, bao gồm tư cách pháp nhân, vai trò của VNG trong việc sở hữu, quản lý và vận hành nền tảng Zalo tại Việt Nam, cũng như phạm vi và đối tượng người dùng của nền tảng này.
Bên cạnh đó, VNG cần cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu về điều khoản sử dụng Zalo đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam, kể cả những phiên bản đã được sử dụng trong vòng 12 tháng gần đây. Với mỗi phiên bản, doanh nghiệp phải nêu rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và cách thức công bố, thông tin tới người dùng.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng yêu cầu VNG báo cáo chi tiết về quá trình chỉnh sửa, cập nhật điều khoản sử dụng, trong đó làm rõ phương thức thông báo, việc yêu cầu người dùng chấp thuận các điều khoản mới, cũng như những hệ quả có thể phát sinh trong trường hợp người dùng không đồng ý với các nội dung được cập nhật.
Ngoài ra, VNG phải cung cấp toàn bộ các văn bản, quy định hiện hành liên quan đến việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu, thông tin của người dùng Zalo.
Doanh nghiệp đồng thời được đề nghị báo cáo về mô hình tổ chức, phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; quy trình cung cấp thông tin cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ; cũng như các lựa chọn mà người dùng có khi chấp nhận hoặc từ chối các điều khoản, chính sách liên quan đến dữ liệu cá nhân.
Thời gian qua, việc Zalo yêu cầu người dùng chấp thuận các nội dung liên quan đến thu thập, sử dụng thông tin cá nhân và cung cấp dịch vụ trên nền tảng này đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Đặc biệt, trong bối cảnh Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, những thay đổi trong chính sách của Zalo càng khiến không ít người dùng băn khoăn, lo ngại.
Theo các quy định hiện hành, thông tin cá nhân của người tiêu dùng là những dữ liệu gắn liền với việc nhận diện và xác định danh tính của mỗi cá nhân.
Phạm vi thông tin này rất rộng, bao gồm họ tên, độ tuổi, giới tính, nơi cư trú, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email, số hộ chiếu hoặc số căn cước công dân, cùng nhiều dữ liệu khác liên quan đến đời sống cá nhân.
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công thương thông tin chính thức gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan).
GĐXH - Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.
GĐXH - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều thông tin không xác thực, mạo danh Ban tổ chức Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026 nhằm kêu gọi doanh nghiệp đăng ký tham gia, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi và lừa đảo.
GĐXH - Ngày 29/12, Sở Y tế TP. Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP. Hà Nội đồng loạt kiểm tra bếp ăn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh tại nhiều trường học và phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.
GĐXH - Nhìn lại diễn biến thị trường lãi suất trong tuần từ ngày 22–26/12 cho thấy lãi suất liên ngân hàng đã tăng trở lại. Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn gia tăng trong giai đoạn cao điểm nhu cầu vốn cuối năm.
GĐXH - Hai ngày cuối tuần (27-28/12), Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Là phiên hội chợ quê đầu tiên được tổ chức tại địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc làng quê.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vừa phải ra văn bản cảnh báo cấp bách trước những diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.
GĐXH - Sau sự cố tiêm filler nâng mũi khiến một khách hàng bị mù mắt, cơ sở thẩm mỹ Pusan tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, hoạt động cầm chừng rồi đóng cửa. Ghi nhận của phóng viên cho thấy hiện không còn dấu hiệu kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ này.
GĐXH - Những ngày cận Giáng sinh, thị trường bán lẻ trên địa bàn Hà Nội trở nên sôi động khi hàng loạt hệ thống siêu thị lớn đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm. Không khí mua sắm tại nhiều siêu thị ghi nhận nhộn nhịp hơn so với những tuần trước, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng và các sản phẩm phục vụ mùa lễ hội.
