Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau từ hôm nay
GĐXH - Vietcombank, VietinBank, Agribank và hàng loạt ngân hàng thương mại đều đã thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán và rút tiền trên tất cả các kênh đối với khách hàng là người Việt Nam đang sử dụng Hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân, bắt đầu từ ngày 1/1/2026.
Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau
Một thông báo quan trọng đã được hàng loạt ngân hàng thương mại phát đi: Kể từ ngày 1/1/2026, người dùng Việt Nam sẽ không thể thực hiện rút tiền hay thanh toán nếu vẫn sử dụng Hộ chiếu (Passport) làm giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng. Thông báo này áp dụng cho tất cả khách hàng của các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... đều phải tuân thủ quy định.
Theo thông báo này, để tránh việc tài khoản bị "đóng băng" các chức năng thanh toán và rút tiền trên mọi kênh, khách hàng buộc phải đến các chi nhánh hoặc phòng giao dịch để cập nhật thông tin sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc thẻ Căn cước mới. Đây không phải là quy định riêng lẻ của từng ngân hàng mà là yêu cầu bắt buộc nhằm tuân thủ các điều khoản mới tại Thông tư 17 và Thông tư 18 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026.
Hiện tại, các khách hàng sử dụng Hộ chiếu (Passport) làm giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng chỉ còn 3 ngày để thực hiện việc đổi giấy tờ tùy thân đăng ký nếu không muốn bị gián đoạn giao dịch.
Quy định mới này xuất phát từ yêu cầu siết chặt an ninh thông qua dữ liệu sinh trắc học. Cụ thể, theo điểm c, khoản 5 Điều 17 của Thông tư 17, mọi giao dịch rút tiền hay thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống đã đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt/vân tay) của người thực hiện với dữ liệu gốc. Dữ liệu gốc này phải nằm trong bộ phận lưu trữ mã hóa của thẻ CCCD gắn chip, thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp, hoặc đã được xác thực qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).
Trong khi đó, hộ chiếu hiện tại, dù là loại mới vẫn chưa đáp ứng được quy trình đối chiếu sinh trắc học trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chuẩn kỹ thuật mà các ngân hàng áp dụng cho quy định mới. Do đó, nhóm khách hàng là công dân Việt Nam đang dùng hộ chiếu để đăng ký tài khoản sẽ không đáp ứng được điều kiện pháp lý để giao dịch kể từ thời điểm ngày 1/1/2026.
Không chỉ dừng lại ở việc rút tiền, Thông tư 18 cũng quy định chặt chẽ về quy trình mở thẻ mới. Các tổ chức phát hành thẻ sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thẻ CCCD, thẻ Căn cước hoặc định danh điện tử mức độ 2 để nhận biết khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc hộ chiếu - loại giấy tờ từng được chấp nhận rộng rãi theo Thông tư cũ năm 2018 - sẽ chính thức "hết hạn sử dụng" trong các quy trình xác thực tài khoản ngân hàng nội địa đối với người Việt Nam.
Thời gian qua, nhiều ngân hàng gồm Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... đã có thông báo chính thức về việc này.
Khách hàng cần làm gì?
Trước đó, các ngân hàng đều đã phát thông báo chính thức về việc tạm dừng thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền điện tử đối với khách hàng tổ chức chưa cập nhật đầy đủ thông tin sinh trắc học người đại diện hợp pháp từ sau ngày 1/7/2025. Để đảm bảo giao dịch không bị gián đoạn, ngân hàng đề nghị khách hàng đến trực tiếp chi nhánh nơi mở tài khoản để cập nhật thông tin, mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ.
Việc thay đổi này là bước đi quyết liệt của ngành ngân hàng nhằm ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, tài khoản ảo và gian lận tài chính. Vì vậy, người dùng cần chủ động cập nhật thông tin sớm nhất có thể để đảm bảo dòng tiền và các giao dịch tài chính không bị gián đoạn.
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công thương thông tin chính thức gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan).
GĐXH - Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.
GĐXH - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều thông tin không xác thực, mạo danh Ban tổ chức Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026 nhằm kêu gọi doanh nghiệp đăng ký tham gia, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi và lừa đảo.
GĐXH - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa gửi giấy mời tới Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, yêu cầu làm việc liên quan đến hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng và việc cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo. Buổi làm việc dự kiến được tổ chức vào ngày 31/12/2025.
GĐXH - Ngày 29/12, Sở Y tế TP. Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP. Hà Nội đồng loạt kiểm tra bếp ăn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh tại nhiều trường học và phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.
GĐXH - Nhìn lại diễn biến thị trường lãi suất trong tuần từ ngày 22–26/12 cho thấy lãi suất liên ngân hàng đã tăng trở lại. Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn gia tăng trong giai đoạn cao điểm nhu cầu vốn cuối năm.
GĐXH - Hai ngày cuối tuần (27-28/12), Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Là phiên hội chợ quê đầu tiên được tổ chức tại địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc làng quê.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vừa phải ra văn bản cảnh báo cấp bách trước những diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.
GĐXH - Sau sự cố tiêm filler nâng mũi khiến một khách hàng bị mù mắt, cơ sở thẩm mỹ Pusan tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, hoạt động cầm chừng rồi đóng cửa. Ghi nhận của phóng viên cho thấy hiện không còn dấu hiệu kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ này.
