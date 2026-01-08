Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnh
GĐXH - Sự việc phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây chấn động thị trường, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tạm ngừng bày bán sản phẩm pate Cột Đèn của công ty này.
Ngày 8/1, trao đổi nhanh với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện siêu thị GO! cho biết đã tạm thời gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị sau sự việc phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của công ty này.
Đại diện GO! khẳng định việc tạm thời gỡ bỏ này sẽ được thay đổi cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng. "Chúng tôi luôn tập trung kiểm soát chặt chẽ đảm bảo chất lượng hàng hóa từ lúc nhập hàng, bảo quản, bày bán; Tập trung công tác đảm bảo hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin giá cả minh bạch đến người tiêu dùng", đại diện GO! cho hay.
Cùng ngày, đại diện truyền thông hệ thống siêu thị MM Mega Market Việt Nam cho biết đã gỡ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ và nhân viên siêu thị tiến hành rà soát danh mục hàng hóa, kiểm tra tồn kho và chủ động thu hồi các sản phẩm liên quan để chờ hướng dẫn xử lý tiếp theo. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp làm rõ và giải trình vụ việc.
Trên các kênh bán hàng trực tuyến, một số sàn thương mại điện tử đã gỡ sản phẩm của Halong Canfoco khỏi gian hàng.
Trưa cùng ngày, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đã gửi văn bản giải trình tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), xác định đây là "sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng", ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, công ty khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm chưa từng được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Theo doanh nghiệp, sau khi sự cố xảy ra, toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp đã được rà soát, siết chặt nhằm tăng cường phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng. Hoạt động sản xuất hiện vẫn được duy trì ổn định.
Halong Canfoco cho biết, 9 đối tượng đã bị bắt giữ và khởi tố trong vụ việc đều không phải là người lao động hay cán bộ quản lý của công ty, mà là các bên liên quan trong quá trình cung ứng nguyên liệu. Việc tiếp nhận nguyên liệu được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp và được xác định là đầy đủ, hợp lệ tại thời điểm giao dịch.
Trước đó, ngày 7/1, cơ quan chức năng đã công bố vụ việc phát hiện 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.
Được biết, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957 tại Hải Phòng, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long.
Halong Canfoco niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2021 với mã CAN. Sau gần 70 năm hoạt động, doanh nghiệp sản xuất nhiều dòng sản phẩm như đồ hộp, xúc xích, thực phẩm đông lạnh, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
Doanh thu của công ty từng đạt đỉnh hơn 864 tỷ đồng vào năm 2021, song lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 38 tỷ đồng. Những năm sau đó, kết quả kinh doanh suy giảm. Năm 2024, doanh thu đạt 682 tỷ đồng, lãi khoảng 3 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 486 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế hơn 15 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước.
Vụ việc nguyên liệu thịt lợn nhiễm bệnh đang đặt ra thách thức lớn đối với uy tín thương hiệu cũng như niềm tin của người tiêu dùng đối với một doanh nghiệp thực phẩm lâu năm trên thị trường.
